Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Veřejná vyhláška - Vyhlášení popisu věci
Č. j. KRPS-240956-301/TČ-2022-010071
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav dne 08.01.2026 ve věci neznámý pachatel LOUPEŽ VESTEC podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci
osobní automobil tovární značky AUDI A4 Avant,
rz: WY081VA, mpz: POLSKO,
VIN: WAUZZZ8E12A2225653, černé barvy
která byla dne 29.9.2022 nalezena a která byla použita ke spáchání prověřovaného trestného činu a není známo komu věc patří/znám pobyt majitele.
Majitel se vyzývá, aby se do jednoho měsíce od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav.
kpt. Bc. Jiří Chloupek
vrchní komisař
vyvěšeno dne: 23.01.2026
sejmuto dne: 24.02.2026