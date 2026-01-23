Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Veřejná vyhláška - Vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPS-240956-301/TČ-2022-010071 

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav dne 08.01.2026 ve věci neznámý pachatel  LOUPEŽ VESTEC podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci

osobní automobil  tovární značky AUDI A4 Avant,
rz: WY081VA, mpz: POLSKO,
VIN: WAUZZZ8E12A2225653, černé barvy

která byla dne 29.9.2022 nalezena a která byla použita ke spáchání prověřovaného trestného činu a není známo komu věc patří/znám pobyt majitele.

Majitel se vyzývá, aby se do jednoho měsíce od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j.  na adresu: Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav.

                                                                                                                                                             kpt. Bc. Jiří Chloupek
                                                                                                                                                                  vrchní komisař

vyvěšeno dne: 23.01.2026
sejmuto dne: 24.02.2026

