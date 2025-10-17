Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - vyhlášení popisu věci
Č. j. KRPE-59028-38/TČ-2025-171171
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Ústí nad Orlicí
Oddělení obecné kriminality SKPV
Letohradská 759, 562 01 Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí 15. října 2025
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Oddělení obecné kriminality SKPV, Letohradská 759, 562 01 Ústí nad Orlicí dne 15.10.2025 ve věci NP PODVOD INTERNET INVESTICE DLOUHÁ TŘEBOVÁ podle § 81 odst. 1 trestního řádu vyhlašuje popis věci
1. Xiaomi Mi 10 Lite 5G, model M2002J9G, IMEI1: 863754046714836, IMEI2: 863754046714844, odemčen gestem ve tvaru L (14789). Vložena sim Vodafone č. 8942031023045571684. Bez SD karty.
2. Xiaomi Redmi 10 5G, model 22041219NY, IMEI1: 863160061726780, IMEI2:863160061726798, odemčen gestem ve tvaru L (14789). Bez sim karty nebo SD karty.
3. Xiaomi Redmi Note 11S, model 2201117SY, barva šedivá, IMEI1: 860807065913128, IMEI2: 860807065913136, odemčen gestem ve tvaru L (14789). Bez sim karty nebo SD karty.
4. Xiaomi Redmi Note 11S, model 2201117SY, na zádech nálepka s č. 1009502500 a cenou 1999Kč. IMEI1: 860807066019149, IMEI2: 860807066019156, odemčen gestem ve tvaru L (14789). Vložena sim Vodafone č. 8942031024059622264. Bez SD karty.
5. Xiaomi Redmi Note 10S, model M2101K7BNY, modro šedá, IMEI1: 860565052195121, IMEI2: 860565052195139, odemčen gestem ve tvaru L (14789). Vložena sim T-mobile č. 8942001110310062741. Bez SD karty.
6. Xiaomi Redmi Note 11s 5G, model 22031116BG, barva světle modrá IMEI1: 861408063430022, IMEI2: 861408063430030, odemčen gestem ve tvaru L (14789). Vložena sim Tesco Mobile č. 894202039341278660. Bez SD karty.
7. Infinix Hot 40i model X6528B, barva blýskající modrá/zelená/fialová, IMEI1: 350860855798545, IMEI2: 350860855798552, odemčen gestem ve tvaru L (14789). Bez sim karty nebo SD karty.
8. Xiaomi Redmi 13C, model 23108RN04Y, cena 1999 Kč na štítku, barva černá, IMEI1: 864136077883608, IMEI2: 864136077883616, odemčen gestem ve tvaru L (14789). Bez sim karty nebo SD karty.
9. Xiaomi Redmi, model M2003J6B2G, barva svítivě modro-zelená, IMEI1: 864131056754219, IMEI2: 864131056754227, odemčen gestem ve tvaru L (14789). Bez sim karty nebo SD karty.
10. Samsung černé barvy, nefunkční, uvnitř se nachází voda. IMEI1: 356440088886146 IMEI2: 356441088886144. IMEI nejsou úplně dobře čitelné, možná záměna. Vložena SIM karta společnosti Walmart USA č. 893800399259654792.
11. Samsung IMEI:356019741835268, černé barvy. Nelze spustit, nereaguje na nabíjení. Vložena sim Vodafone (Oskarta) č. 8942031023004036604. Bez SD karty.
která byla obviněným podle § 78 tr. řádu vydána a která byla pravděpodobně získána trestným činem a není známo komu věc patří.
Poškozený se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: Územní odbor Ústí nad Orlicí, Oddělení obecné kriminality SKPV, Letohradská 759, 562 01 Ústí nad Orlicí.
por. Ing. Jan Suchomel
komisař
Vyvěšeno dne: 17.10.2025
Sejmuto dne: 16.04.2026