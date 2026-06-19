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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPE-53619-58/TČ-2026-170317 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Chrudim
Obvodní oddělení
Sadová 387, 539 73 Skuteč

Skuteč 18. června 2026          

Vyhlášení popisu věci

Podle S 81 odst. 1 tr. řádu v trestní věci přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a porušování domovní svobody vyhlašuji popis věci:

1. černé plastové sluneční brýle, zn. Tommy Hilfiger, 1 kus

která byla nalezena při ohledávání místa činu dne 5.6.2026 na ve stodole u domu na adrese Kočí čp. 10 (okres Chrudim)

Tímto se majitel uvedených slunečních brýlí vyzývá, aby se ve lhůtě do šesti měsíců ode dne vyhlášení popisu věci přihlásil na Policii ČR, Územní odbor Chrudim, Obvodní oddělení Skuteč, Sadová 387, 539 73 Skuteč. Pokud majitel výše uvedené věci neuplatní své právo k věci, připadá věc do vlastnictví státu.

npor. Bc. Petr Dvořák           
vedoucí oddělení              

Vyvěšeno dne: 19.06.2026
Sejmuto dne: 18.12.2026

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