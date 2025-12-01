Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Veřejná vyhláška - vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPS-207609-19/TČ-2025-011671-DP 

 VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

            Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD, Oddělení obecné kriminality, Zborovská 13, 150 00 Praha dne 01.12.2025 pod shora uvedeným čj. podle § 81 odst. 5 trestního řádu vyhlašuje popis věci:

Poštovní zásilka označena sledovacím číslem zásilky č.: 1ZR9079Y0411585467

Uvedený odesilatel:  MARIE PROCHAZKOVA, 736284800, KOSTELECKÉHO 358, POSTOLOPRTY 43942

Přepravce: UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o., IČO: 25684094

Zjištěná trasa zásilky:  ČR-MALTA

Předmětná zásilka byla zajištěna policejním orgánem postupem dle ust. § 86 odst. 2 tr. řádu a její majitel není znám.

Odesilatel/příjemce/majitel se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j.  na adresu: Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD, Oddělení obecné kriminality, Zborovská 13, 150 00 Praha.

Ve věci je ze strany odesilatele/majitele nutné doložit právní vztah k věci tak, aby o jeho právu na věc nebyl pochyb.

Zpracoval:                                                                                                                                  nprap. David Plecháček DiS
                                                                                                                                                   Vrchní inspektor
                                                                                                                                                   +420 974 882 836
                                                                                                                                                   +420 727 804 618
                                                                                                                                                   david.plechacek@pcr.cz

Vyvěšeno: 17. 12. 2025
Sejmuto: 17. 6. 2026

