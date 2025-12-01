Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Veřejná vyhláška - vyhlášení popisu věci
Č. j. KRPS-207609-19/TČ-2025-011671-DP
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD, Oddělení obecné kriminality, Zborovská 13, 150 00 Praha dne 01.12.2025 pod shora uvedeným čj. podle § 81 odst. 5 trestního řádu vyhlašuje popis věci:
Poštovní zásilka označena sledovacím číslem zásilky č.: 1ZR9079Y0411585467
Uvedený odesilatel: MARIE PROCHAZKOVA, 736284800, KOSTELECKÉHO 358, POSTOLOPRTY 43942
Přepravce: UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o., IČO: 25684094
Zjištěná trasa zásilky: ČR-MALTA
Předmětná zásilka byla zajištěna policejním orgánem postupem dle ust. § 86 odst. 2 tr. řádu a její majitel není znám.
Odesilatel/příjemce/majitel se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD, Oddělení obecné kriminality, Zborovská 13, 150 00 Praha.
Ve věci je ze strany odesilatele/majitele nutné doložit právní vztah k věci tak, aby o jeho právu na věc nebyl pochyb.
Zpracoval: nprap. David Plecháček DiS
Vrchní inspektor
+420 974 882 836
+420 727 804 618
david.plechacek@pcr.cz
Vyvěšeno: 17. 12. 2025
Sejmuto: 17. 6. 2026