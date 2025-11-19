Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPU-32785/TČ-2025-040271 

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Děčín, 1. oddělení obecné kriminality, Kaštanová 301/2, dne 19.11.2025 ve věci vedené pod spisovou značkou KRPU-32785/TČ-2025-040271, podle § 81 odst. 1 trestního řádu per analogiam,

vyhlašuje popis věci:

- 1 x tzv. ráčna gola sady, kovová, Yato CR-VYT - 1234 s nástavcem na ořech

- 1 x nástavec gola sady na ořech, kovová, Yato CR-VYT-1248

která byla obviněným podle § 78 tr. řádu vydána a která byla pravděpodobně získána trestným činem a není známo komu věc patří.

Poškozený se vyzívá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: Územní odbor Děčín, 1. oddělení obecné kriminality, Kaštanová 301/2, Děčín I, 405 02

Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese https://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx.

por. Bc. Jaroslav Chlubna

komisař

974 432 314



 

Vyvěšeno dne: 20. 11. 2025
Sejmuto dne:  20. 05. 2026 

