Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, vyhlášení popisu věci
Č. j. KRPU-32785/TČ-2025-040271
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Děčín, 1. oddělení obecné kriminality, Kaštanová 301/2, dne 19.11.2025 ve věci vedené pod spisovou značkou KRPU-32785/TČ-2025-040271, podle § 81 odst. 1 trestního řádu per analogiam,
vyhlašuje popis věci:
- 1 x tzv. ráčna gola sady, kovová, Yato CR-VYT - 1234 s nástavcem na ořech
- 1 x nástavec gola sady na ořech, kovová, Yato CR-VYT-1248
která byla obviněným podle § 78 tr. řádu vydána a která byla pravděpodobně získána trestným činem a není známo komu věc patří.
Poškozený se vyzívá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení přihlásil pod shora uvedeným Č.j. na adresu: Územní odbor Děčín, 1. oddělení obecné kriminality, Kaštanová 301/2, Děčín I, 405 02
Vyhlášení popisu věci je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese https://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx.
por. Bc. Jaroslav Chlubna
komisař
974 432 314
Vyvěšeno dne: 20. 11. 2025
Sejmuto dne: 20. 05. 2026