Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Veřejná vyhláška - vyhlášení popisu věci
Č. j. KRPS-25043-102/TČ-2022-010410
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 37 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
vyzývá k převzetí věci
motorového vozidla zn. OPEL ASTRA, rz: ONY 81C9, mpz PL, barva stříbrná, vin W0L0TGF08Y8101992, které bylo zajištěno, jako stopy, jako prostředek, který byl užit při páchání protiprávního jednání, a to v lokalitě označené místním názvem " U brnického lesa", GPS souřadnice 50.0124314N, 14.83337781E, mezi obcemi Přehvozdí a Kostelec nad Černými lesy.
Zajištěnou věc vydá Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, Obvodní oddělení Český Brod, Husovo náměstí 65, 282 44 Český Brod, osobě, která prokáže vlastnická nebo uživatelská práva k věci, a to po dobu 6 měsíců ode dne vyvěšení této vyhlášky.
Nepožádá-li vlastník nebo uživatel věci o vydání ve lhůtě do 6 měsíců ode dne vyvěšení této vyhlášky, připadne věc do vlastnictví státu.
npor. Bc. Jaroslav Sixta
komisař
zástupce vedoucího
Vyvěšeno dne: 4. 9. 2025
Sejmuto dne: 4. 3. 2026