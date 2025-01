Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPE-108809-35/TČ-2024-170311

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Územní odbor Chrudim

Obvodní oddělení

Ležáků 1351, 539 01 Hlinsko

Hlinsko 20. ledna 2025

Vyhlášení popisu věci

Ve věci přečinu "Krádež" podle § 205 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku a přečinu "Porušování domovní svobody" podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že v době od 01.12.2024 do 04.12.2024 u rekreační chaty na adrese Studnice-Zalíbené ev. č. 43 rozlomil visací zámek v petlici zajišťující dveře do kůlny, vstoupil dovnitř a odcizil zde nářadí a věci v celkové hodnotě 8.690,- Kč. Dále vypáčil vstupní dřevěné dveře do chaty ev. č. 43, které tím poškodil, vnikl do zádveří chaty, kde blíže nezjištěným způsobem poškodil pohybové čidlo zn. OPTEX FX-50 SQ zabezpečovacího zařízení, které aktivovalo zvukový hlásič umístěný ve štítu budovy a následně u vedle stojící rekreační chaty čp. 12 násilně otevřel uzamčená dřevěná dvířka do skříňky s elektrickým rozvaděčem a vypnul jističe, čímž došlo k výpadku připojení elektrické energie k zvukovému hlásiči a místo činu opustil.



Z výše uvedeného vyhlašuji popis věcí:



1. kuchyňský nůž o celkové délce 35 cm, s dřevěnou rukojetí o délce 15 cm,

2. starší ochranné brýle na motorku, které mají kovový rám a čiré sklo, které je místy poškrábané a znečištěné s hnědým látkovým páskem k upevnění na hlavě značky Mima,



které byly zajištěny dne 04.12.2024 při ohledání místa činu a není známo, komu patří.



Tímto se majitel uvedených věcí vyzývá, aby se ve lhůtě do šesti měsíců ode dne vyhlášení popisu věci, přihlásil na Policii ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní Odbor Chrudim, Obvodní oddělení Hlinsko, Ležáků 1351, 539 01 Hlinsko. Pokud majitel v uvedené lhůtě neuplatní právo k věci, připadá věc do vlastnictví státu.

npor. Mgr. Petr Vomela

vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 23.01.2025

Sejmuto dne: 24.07.2025

