Veřejná vyhláška - usnesení o ustanovení opatrovníka SERINKEN
č.j.: KRPH-58955-81/ČJ-2025-050022-SV
Č. j. KRPH-58955-81/ČJ-2025-050022-SV
HRADEC KRÁLOVÉ 30. prosince 2025
Účastník řízení:
Jméno a příjmení: Ferdi SERINKEN
datum narození: 28.10.1995
státní příslušnost: Turecká republika
trvale bytem: nezjištěno – osoba na útěku
Účastník řízení - opatrovník
Diecézní katolická charita Hradec Králové
Velké náměstí 37
500 01 Hradec Králové
zastoupena panem Ing. Janem Kočím – zástupcem ředitele
USNESENÍ
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení § 164 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“),
ustanovuje
v řízení ve věci Správního vyhoštění z území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace, dle § 119 odst. 1 písm. b) bod 1, § 119 odst. 1 písm. b) bod 3 a § 119 odst. 1 písm. c) bod 2zákona č. 326/1999 Sb., v platném znění, vedeném pod č.j. KRPH-58955/ČJ-2025-050022-SV, s panem Ferdi SERINKEN, nar. 28.10.1995, státní příslušnost Turecká republika, bez cestovního dokladu, bytem v zahraničí - nezjištěno - osoba na útěku, vystupující pod falešnou identitou Mert SERKAN, nar. 28.09.1996, státní příslušnost Turecká republika, dle § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb.,
opatrovníkem
Diecézní katolickou charitu, Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové, IČO 42197449, zastoupenou panem Ing. Janem Kočím – zástupcem ředitele.
Odůvodnění
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, Věkoše 416, 503 41 Hradec Králové (dále jen „správní orgán“) zahájilo dne 13.06.2055 s panem Ferdi SERINKEN, nar. 28.10.1995, státní příslušnost Turecká republika (tehdy vedeného pod falešnou identitou Mert SERKAN, nar. 28.09.1996, státní příslušnost Turecká republika) řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace, dle § 119 odst. 1 písm. b) bod 1, § 119 odst. 1 písm. b) bod 3 a § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb. v platném znění. Téhož dne cizinec převzal Rozhodnutí o zajištění dle ustanovení § 124 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., a byl umístěn do Zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty. Správní orgán v době zajištění cizince usiloval v rámci mezinárodní spolupráce o ověření totožnosti cizince, avšak ověření totožnosti cizince se nedařilo, neboť dotčený cizinec se správním orgánem nespolupracoval.
Dne 16.09.2025 cizinec po překonání zabezpečení uprchl ze Zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty. Následně byla za přispění německých policejních orgánů zjištěna pravá totožnost cizince: SERINKEN Ferdi, nar. 28.10.1995, st.př. TUR. Tato totožnost byla následně potvrzena porovnáním DNA.
Výše uvedená osoba je vedena v SIS osoby, ID 0004.02 P121270023088 0000 0001.01 ( DE P121270023088 0000 01 ), žádající země Německo, vyhlášeno 20.07.2022, důvod pátrání: Osoba hledaná za účelem zatčení a předání nebo vydaní - čl. 26 Nařízení (EU) 2018/1862, Evropský zatýkací rozkaz. Ostatní trestné činy proti majetku.
V rámci mezinárodní spolupráce bylo od německých policejních orgánů k cizinci dále zjištěno:
Trestní minulost: zvlášť závažný případ krádeže (mnohonásobné), loupež, vážné ublížení na zdraví, vloupání.
Pátrání – osoba je v pátrání a je na ni vydán evropský zatýkací rozkaz, vyhlašující orgán: Místní soud Heidelberg (spis. zn. 2LS240JS19804/18), záznam v SIS, SID: DE P121270023088 0000 01, datum vyhlášení: 01.10.2021
Dále je výše uvedená osoba vedena v SIS osoby, ID 0001.02 PFI2029993303 0000 0001.01 ( AT PFI2029993303 0000 01 ), žádající země Rakousko, vyhlášeno 08.04.2025, důvod pátrání: Osoba hledaná za účelem zatčení a předání nebo vydaní - čl. 26 Nařízení (EU) 2018/1862, Evropský zatýkací rozkaz. Ostatní trestné činy proti majetku. NEBEZPEČNÝ.
V rámci mezinárodní spolupráce bylo od rakouských policejních orgánů k cizinci dále zjištěno:
Trestní minulost:
- krádež vloupáním/ vloupáním za užití zbraně (§129), místo spáchaní: Lambach, datum spáchaní: 11.02.2024
- krádež vloupáním/ vloupáním za užití zbraně (§129), místo spáchaní: Lambach, datum spáchaní: 11.02.2024
- krádež vloupáním/ vloupáním za užití zbraně (§129), místo spáchaní: Vöcklabruck, datum spáchaní: 10.02.2024 – 12.02.2024
- mnohonásobná krádež/ krádež spáchána se spolupachateli (§130), místo spáchaní: Vöcklabruck, datum spáchaní: 11.02.2024
- krádež vloupáním/ vloupáním za užití zbraně (§129), místo spáchaní: Klosterneuburg, datum spáchaní: 22.07.2023
- krádež vloupáním/ vloupáním za užití zbraně (§129), místo spáchaní: Klosterneuburg, datum spáchaní: 17.07.2023 – 22.07.2023
Soudní rozsudky:
- spis zn. LG WELS 037 HV 29/2024f ze dne 13.06.2024, trestný čin: krádež vloupáním/ vloupáním za užití zbraně a mnohonásobná krádež/ krádež spáchána se spolupachateli
- pachatel byl ve vazbě době 13.02.2024 - 21.03.2025 a dne 21.03.2025 uprchl z Věznice Innsbruck.
- pachatel je vyhlášen v pátrání na národní úrovni za účelem ustanovení místa pobytu, datum vyhlášení 14.04.2025, vyhlašující orgán: LG Korneuburg, spis. zn. 129/1 Z 1 StGB
- pachatel je vyhlášen v pátrání na mezinárodní úrovni a je na něj vydán mezinárodní zatýkací rozkaz – evropský zatýkací rozkaz (záznam v SIS, čl. 26, SID: AT PFI2029993303 0000 01) pro výše uvedené trestné činy, datum vyhlášení: 08.04.2025, vyhlašující orgán: LG Innsbruck, spis. zn.: 25 Ns 4/25t
S cizincem je též v České republice vedeno trestní řízení pro přečin Padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst. 1 trestního zákoníku, neboť se dne 11.06.2025 při pobytové kontrole prokazoval hlídce Policie České republiky pozměněným cestovním pasem č. LV7043558 a dále celkovým padělkem řidičského průkazu č. AA229728. Oba doklady byli personifikovány na smyšlenou identitu SKOBRINS Andrejs, nar. 17.05.1997, st.př. LVA. Cestou Policejního prezidia ČR, Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci (dále jen PPČR ŘMPS), Národní centrála SIRENE, byly požádány orgány Lotyšska o lustraci uvedené osoby. Dne 11.06.2025 OPKPE obdrželo cestou PPČR ŘMPS Odbor operativní spolupráce, Oddělení Front Desk, odpověď od SIRENE Lotyšsko (č.j. PPR- 171889/MPS-2025- CZ-1342758/2025-LKO), kde je sděleno, že tato osoba v Lotyšsku neexistuje.
Po konfrontaci cizince s informacemi z Lotyšska, cizinec uvedl jako svoji pravou totožnost: SERKAN Mert, nar. 28.09.1996, st.př. TUR. Tato udaná totožnost byla cestou Ředitelství služby cizinecké policie ověřována na Velvyslanectví Turecka, kdy Velvyslanectví Turecka požadovalo, aby cizinec uvedl své rodné číslo, případně údaje k jeho rodině. Ač byl cizinec řádně poučen, spolupracovat na ověření jeho totožnosti nechtěl, kdy i odmítal uvést své rodné číslo a kontakty na svoji rodinu. Následně bylo zjištěno, že i tato totožnost cizince je smyšlená.
Ode dne 10.11.2025 je proti panu SERINKEN Ferdi (alias SERKAN Mert, alias SKOBRINS Andrejs) vedeno trestní řízení proti uprchlému dle § 302 a násl. trestního řádu, kdy cizinec se skrývá na neznámém místě a trestnímu stíhání se vyhýbá.
Dne 25.11.2025 vydal Okresní soud v Trutnově na pana SERINKEN Ferdi Příkaz k zatčení (č.j. 0 Nt 157/2025-2). V Příkazu k zatčení je mimo jiné uvedeno, že obviněný od samého počátku trestního stíhání činí vše pro to, aby trestní stíhání mařil – nejprve uváděl nepravdivé údaje o své totožnosti, následně uprchl ze zařízení pro zajištění cizinců a nyní se skrývá na neznámém místě, aby se vyhnul trestnímu stíhání, které je proti němu vedeno a o němž je informován.
Správní orgán konstatuje, že ač cizinec dne 13.06.2025 převzal Oznámení o zahájení správního řízení ve věci jeho vyhoštění (č.j. KRPH-58955-15/ČJ-2025-050022-SV), dále převzal dne 13.06.2025 Rozhodnutí o zajištění (č.j. KRPH-58955-26/ČJ-2025-050022-SV) a dále převzal dne 25.07.2025 Rozhodnutí o prodloužení zajištění (č.j. KRPH-58955-49/ČJ-2025-050022-SV), tak dne 16.09.2025 po překonání zabezpečení uprchl ze Zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty. Je zcela zjevné, že cizinec se správním orgánem nespolupracuje, kdy udává nepravdivé údaje o své totožnosti a kdy uprchl ze Zařízení pro zajištění cizinců. Správnímu orgánu nejsou známy žádné kontaktní údaje na cizince, kdy je předpoklad, že cizinec se záměrně skrývá, neboť je na něj vydán evropský zatýkací rozkaz Německem a Rakouskem a též je v pátrání na území České republiky.
Vzhledem ke skutečnosti, že není známo, kde cizinec v současné době pobývá, kdy je důvodné se domnívat, že se záměrně skrývá, a není mu jak doručovat písemnosti, správním orgánem nebylo zjištěno, že by si účastník ustanovila zástupce a nejsou dány zákonné důvody pro doručování veřejnou vyhláškou, rozhodl správní orgán, že je nezbytné cizinci ustanovit opatrovníka tak, jak je uvedeno ve výrokové části za účelem řádného hájení jeho práv.
Podle § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., ustanoví správní orgán opatrovníka osobě, pokud nemá zákonného zástupce nebo nemůže-li ho zákonný zástupce zastupovat a nemá-li opatrovníka podle zvláštního zákona.
U osoby opatrovníka nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující obavu, že nebude řádně hájit zájmy opatrovance.
Tam, kde je účastník řízení neznámého pobytu, správní orgán ustanoví opatrovníkem vhodnou osobu v případě, pokud mu má být dle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. v řízení uložena povinnost nebo odňato právo. Pan Ferdi SERINKEN takovou osobou nepochybně je, neboť řízení se vede ve věci uložení povinnosti vycestování z území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace. Za vhodnou osobu k ustanovení opatrovníka správní orgán považuje Diecézní katolickou charitu, která se mimo jiné zabývá i poradenskou a právní činností ve vztahu k cizincům.
Ze shora uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto usnesení může ten, jemuž bylo oznámeno, podat podle § 76 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení kontroly pobytu, pátrání a eskort, Věkoše 416, 503 41 Hradec Králov, odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Odvolání proti usnesení nemá dle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. odkladný účinek. O odvolání rozhoduje Ředitelství služby cizinecké policie.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem poslední lhůty nejblíže následující pracovní den.
Vypraveno dne 30.12.2025
Vyvěšeno dne 27.1.2026
Sejmuto dne 10.2.2026
nprap. Bc. Jan Ouzký
oprávněná úřední osoba