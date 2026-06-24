Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, usnesení o propadnutí věci - motorové vozidlo Mercedes Benz, rz: BV34KRO, vin WDF63960113073170
Č. j. KRPM-130866/TČ-2023-140573-508
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
2. oddělení obecné kriminality
783 91 Uničov
Č. j. KRPM-130866/TČ-2023-140573-508
Uničov dne 23. červen 2026
USNESENÍ
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, 2. oddělení obecné kriminality, det. Pracoviště ul. Gen. Svobody č. 1214, 783 91 Uničov, vyslovuje podle § 37 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, propadnutí věci, konkrétně:
motorového vozidla Mercedes Benz, rz: BV34KRO, vin WDF63960113073170.
Odůvodnění:
Motorového vozidlo Mercedes Benz Vito, r.z. BV34KRO, vin WDF63960113073170, bylo dne 14.9.2023 v čase 3:55 hod. nalezeno odstavené a neuzamčené, na silnici č. 1/35 v katastru obce Břuchotín, okr. Olomouc, a to ve spojitosti s prověřovanou věcí - přečinem organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice dle ust. § 340 odst. 1 trestního zákoníku ze strany neznámého pachatele - vedeno pod č.j. KRPM-130866/TČ-2023- 140573-508. Vzhledem k tomu, že přes veškerou součinnost nebylo možné určit majitele vozu a současně se uvedené vozidlo nenachází v pátrání, není možné jej vydat oprávněné osobě. Z tohoto důvodu byl nález vozidla oznámen veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena po dobu 6 měsíců do 25.5.2026, právě za účelem zjištění oprávněného majitele předmětného vozu. Oznámení bylo sejmuto dne 26.5.2026, neboť do této doby se nikdo policejnímu orgánu a ani jinému orgánu nepřihlásil.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo rozhodnuto o propadnutí věci, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.
Poučení; Proti tomuto usnesení lze podat odvolání řediteli Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, a to do 15 dnů ode dne doručení nebo vyvěšení na úřední desce a oznámení na internetových stránkách MV ČR.
mjr. Mgr. Ladislav Pacovský
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 24.06.2026
Sejmuto dne: 10.07.2026