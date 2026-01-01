Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-161800-36/TČ-2025-020815
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Tábor obvodní oddělení Tábor Divadelní 212 390 01 Tábor
Č. j. KRPC-161800-36/TČ-2025-020815 Tábor 28. května 2026
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Tábor, Divadelní 212, 390 01 Tábor
r o z h o d l
dne 28.05.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Táboře ze dne 21.5.2026, pod sp. zn. 0 ZN-1643/2025
ve věci vedené policejním orgánem Policie ČR OOP Tábor pod
Č. j. KRPC-161800/TČ-2025-020818, pro podezření ze spáchání přečinu podvod dle § 209 odst. 1,3 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel, který dne 08.12.2025 v 09:00 hod. cíleně kontaktoval poškozenou z tel. +420466440975, kdy se představil jako policista David Hájek z PČR - Litoměřice, s tím, že neznámý pachatel si na její osobu vzal úvěr ve výši 800 000 Kč, na tomto podvodu spolupracuje se zaměstnancem ČNB a to Mgr. Vladimírem Šiborem (bezpečnostní specialista), kdy tato komunikace poté probíhala po aplikaci WhatsApp, z tel. +420607438697, zde byla instruována, aby si u své bankovní spol. ČSOB vzala půjčku 800 000 Kč, která jí bude po vyřešení vrácena zpět na její účet, poškozená tak učinila a ze svého bankovního účtu č. 259679526/0300 po vyřízení půjčky odeslala dle instrukcí kolem 13:00 hod. na bankovní účet č. 6414161004/5500 dvě platby po částce 99 740 Kč, čímž poškozené Petra PAVELKOVÁ, nar. 09.06.1993 v Tábor, svobodná, doklad: 214782464, trv. bytem Kpt. Jaroše č. p. 2404, 390 03 Tábor, tel.: 607163085, Datová schránka: qtghj2b vznikla škoda ve výši 199 480 Kč.
takto:
podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
finanční prostředky až do výše 199 480 Kč na bankovním účtu číslo 6414161004/5500 vedeného u peněžního ústavu Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle
neboť
zajištění věci již není třeba.
Odůvodnění
Dne 8.12.2025 byly zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu, kdy neznámý pachatel dne 08.12.2025 v 09:00 hod. cíleně kontaktoval poškozenou z tel. +420466440975, kdy se představil jako policista David Hájek z PČR - Litoměřice, s tím, že neznámý pachatel si na její osobu vzal úvěr ve výši 800 000 Kč, na tomto podvodu spolupracuje se zaměstnancem ČNB a to Mgr. Vladimírem Šiborem (bezpečnostní specialista), kdy tato komunikace poté probíhala po aplikaci WhatsApp, z tel. +420607438697, zde byla instruována, aby si u své bankovní spol. ČSOB vzala půjčku 800 000 Kč, která jí bude po vyřešení vrácena zpět na její účet, poškozená tak učinila a ze svého bankovního účtu č. 259679526/0300 po vyřízení půjčky odeslala dle instrukcí kolem 13:00 hod. na bankovní účet č. 6414161004/5500 dvě platby po částce 99 740 Kč, čímž poškozené Petra PAVELKOVÁ, nar. 09.06.1993 v Tábor, svobodná, doklad: 214782464, trv. bytem Kpt. Jaroše č. p. 2404, 390 03 Tábor, tel.: 607163085, Datová schránka: qtghj2b vznikla škoda ve výši 199 480 Kč.
Policejní orgán OO PČR Tábor dne 8.12.2025 vydal Usnesení o Zajištění věci podle § 79a odst. 1 trestního řádu, tedy finančních prostředků a to :
1. peněžní prostředky až do výše 199 480 Kč na bankovním účtu číslo 6414161004/5500 vedeného u peněžního ústavu Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle
Z odpovědi od Raiffeisen Bank bylo zjištěno, že na účtu 6414161004/5500 zůstatek 480 Kč. Účet ke dni 17.12.2025 zrušen. Finanční prostředky zaslané poškozenou Petrou PAVELKOVOU u bankomatu obratem vybrány.
Prostřednictvím OSZ Tábor vyžádány informace dle § 8 odst. 2 tr. ř. k účtu č. 6414161004/5500, kdy tímto bylo mimo jiné zjištěno, že majitelkou účtu je Jozefína TOKÁROVÁ, nar. 07.09.1993 v Kolín, svobodná, doklad: 214113533, trv. bytem Dobřichov č. p. 48, 289 11 Dobřichov a dne 8.12.2025 došlo k výběru kartou z výše uvedené účtu č. 4083590000980005 ve výši 50 000 Kč a stejného dne k výběru kartou č. 5168722702598661 ve výši 149 000 Kč a to vše prostřednictvím bankomatu banky Fio banka, a.s. (identifikace platebního terminálu: P6CZ0116) na adrese Sokolovská č.p. 352/215, Praha 9. Výběr částky 50 000 Kč zaúčtován dne 8.12.2025 v 13:15:37 hod. a výběr částky 149.000 Kč zaúčtován dne 8.12.2025 v 13:14:33 hod. Z výše uvedeného důvodu odeslána žádost o výslech na OOP Pečky osoby Jozefíny TOKÁROVÉ, nar. 07.09.1993. Z odpovědi bylo zjištěno, že osoba není dle místní a osobní znalosti na území OOP Pečky známa a s největší pravděpodobností se na území OOP Pečky a rozhodně na uvedené adrese trvalého pobytu Dobřichov č.p. 48, nezdržuje. Současné bydliště této není známo. Z tohoto důvodu Usnesení o Zajištění věci podle § 79a odst. 1 trestního řádu vyvěšeno od 4.5.2026 do 18.5.2026 na úřední desce PČR, kdy toto nabylo právní moci dne 19.5.2026.
S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, s předchozím souhlasem Okresního státního zastupitelství v Táboře, že se ruší zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č.: 6414161004/5500 vedeného u peněžního ústavu Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, až do výše 199 480 Kč, neboť zajištění již není potřeba a uvolnění zajištěné částky ku prospěchu poškozeného, není na místě.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
nprap. Bc. Jan Mach, DiS. npor. Mgr. Vít Feichtinger vrchní inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 02.06.2026 Sejmuto dne: 16.06.2026