Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-161800-7/TČ-2025-020818
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Tábor obvodní oddělení Tábor Divadelní 212 390 01 Tábor
Tábor 8. prosince 2025
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Tábor, Divadelní 212, 390 01 Tábor
r o z h o d l
dne 08.12.2025 bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu
ve věci vedené policejním orgánem Policie České republiky, obvodní oddělení Tábor pod Č. j. KRPC-161800/TČ-2025-020818, pro podezření ze spáchání přečinu podvod dle § 209 odst. 1,3 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel, který cíleně kontaktoval poškozenou z tel. +420466440975, kdy se představil jako policista David Hájek z PČR - Litoměřice, s tím, že neznámý pachatel si na její osobu vzal úvěr ve výši 800 000 Kč, na tomto podvodu spolupracuje se zaměstnancem ČNB a to Mgr. Vladimírem Šiborem (bezpečnostní specialista), kdy tato komunikace poté probíhala po aplikaci WhatsApp, z tel. +420607438697, zde byla instruována, aby si u své bankovní spol. ČSOB vzala půjčku 800 000 Kč, která jí bude po vyřešení vrácena zpět na její účet, poškozená tak učinila a ze svého bankovního účtu č. 259679526/0300 po vyřízení půjčky odeslala dle instrukcí kolem 13:00 hod. na bankovní účet č. 6414161004/5500 dvě platby po částce 99 740 Kč, čímž poškozené Petra PAVELKOVÁ, nar. 09.06.1993 trv. bytem Kpt. Jaroše č. p. 2404, 390 03 Tábor, tel.: 607163085, Datová schránka: qtghj2b vznikla škoda ve výši 800 000 Kč.
takto:
podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to
finanční prostředky až do výše 199 480 Kč na bankovním účtu číslo 6414161004/5500 vedeného u peněžního ústavu Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle
neboť
zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.
Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.
Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění výzvě podle § 79a odst. 3 trestního řádu ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.
Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.
Odůvodnění
Policejní orgán Policie České republiky Krajské ředitelství Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Tábor, Divadelní 212, 390 01 Tábor provádí prověřování ve věci podezření ze spáchání přečinu podvod dle § 209 odst. 1,3 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel, který cíleně kontaktoval poškozenou z tel. +420466440975, kdy se představil jako policista David Hájek z PČR - Litoměřice, s tím, že neznámý pachatel si na její osobu vzal úvěr ve výši 800 000 Kč, na tomto podvodu spolupracuje se zaměstnancem ČNB a to Mgr. Vladimírem Šiborem (bezpečnostní specialista), kdy tato komunikace poté probíhala po aplikaci WhatsApp, z tel. +420607438697, zde byla instruována, aby si u své bankovní spol. ČSOB vzala půjčku 800 000 Kč, která jí bude po vyřešení vrácena zpět na její účet, poškozená tak učinila a ze svého bankovního účtu č. 259679526/0300 po vyřízení půjčky odeslala dle instrukcí kolem 13:00 hod. na bankovní účet č. 6414161004/5500 dvě platby po částce 99 740 Kč, čímž poškozené Petra PAVELKOVÁ, nar. 09.06.1993 trv. bytem Kpt. Jaroše č. p. 2404, 390 03 Tábor, tel.: 607163085, Datová schránka: qtghj2b vznikla škoda ve výši 800 000 Kč.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).
Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o předchozí žádosti.
Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:
Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.
S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.
Není-li tím ohrožen účel trestního řízení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán může rozhodnout o zajištění peněžních prostředků namísto jiné věci, která byla zajištěna, pokud složíte do úschovy příslušného orgánu činného v trestním řízení peněžní prostředky ve výši odpovídající hodnotě zajištěné věci.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
nprap. Milan Bílek npor. Mgr. Vít Feichtinger vrchní inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 04.05.2026 Sejmuto dne: 18.05.2026