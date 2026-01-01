Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-58936-74/TČ-2026-020181
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení hospodářské kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC-58936-74/TČ-2026-020181 České Budějovice 15. července 2026
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, Služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality Plavská 2, 371 07 České Budějovice
r o z h o d l
dne 15.07.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 16.06.2026, pod sp. zn. 0 ZN-2209/2026 ve věci podvod podle § 209 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku, kdy neznámý pachatel dne 16.04.2026 v čase 14:39 telefonicky kontaktoval poškozenou Terezii Vernerovou z tel. č.: +420 221 345 738, kdy pod legendou vyšetřující nprap. Bc. Lucie Škrobalová, OEČ 573 828 Policie České republiky uvedla poškozenou v omyl sdělením, že v Novém Jičíně se pokusil pan Běhounek uplatnit plnou moc opravňující k disponování bankovnictví poškozené a pokusem o vybrání úvěru fyzicky na pobočce banky, jakožto i pokusem o vybrání úvěru přes internetové bankovnictví, čehož se poškozená zalekla a postupovala podle pokynů neznámého pachatele, kdy dále jí bezprostředně po tomto telefonátu volalo číslo +420 221 345 684, na kterém se jí další neznámý pachatel představil jako pracovník České národní banky Daniel Krejčí, se kterým poškozená následně komunikovala i přes aplikaci Whataspp na tel. č.: +420 703 992 944, který jí sdělil stejnou legendu a dále dbal na to, aby při jednání s neznámými pachateli byla poškozená sama, kdy v tomto jí utvrdil další neznámý pachatel, který volal z tel. č.: + 420 735 852 408, kdy tento se představil jako komisař od Policie České republiky, který poškozenou utvrdil v legendě a posléze si poškozená vzala úvěr u České spořitelny ve výši 900 000 Kč za účelem zrušení vymyšleného úvěru, o jehož výběr se pokusil Běhounek, a následně si poškozená pod vedením Daniela Krejčího přeposlala ze svého účtu č. 1588808143/0800 u České spořitelny a. s., jehož je jediným disponentem a veškeré finanční prostředky jsou její, jakožto i nově zřízený úvěr a přeposlala peníze na svůj druhý účet č. 339807161/0300 u ČSOB a.s., jehož je též jediným disponentem a na němž jsou veškeré peníze její, kdy z bankovního účtu u ČSOB a.s. odeslala celkem tři platby a to ve prospěch účtů číslo:
- 110549782/0100, ve výši 289 355 Kč,
- 110699940/0100, ve výši 285 591 Kč,
- 8418879004/5500, ve výši 295 876 Kč,
čímž poškozené Terezii Vernerové svým jednáním způsobili neznámý pachatelé škodu odcizením ve výši 870 822 Kč,
takto:
podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
bankovní účet číslo 8418879004/5500 vedený u bankovní společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, registrovaný na fyzickou osobu Petr CIEŚLAR, nar. 10.05.2003 v Praha 5, svobodný, doklad: 219877828, trv. bytem Bartošovice č. p. 135, 742 54 Bartošovice,
neboť
zajištění věci již není třeba.
Odůvodnění
Zdejší útvar Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, vede trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle ustanovení § 209 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku, kterého se dopustil neznámý pachatel tím, že dne 16.04.2026 v čase 14:39 telefonicky kontaktoval poškozenou T.V. z tel. č.: +420 221 345 738, kdy pod legendou vyšetřující nprap. Bc. Lucie Škrobalová, OEČ 573 828 Policie České republiky uvedla poškozenou v omyl sdělením, že v Novém Jičíně se pokusil pan Běhounek uplatnit plnou moc opravňující k disponování bankovnictví poškozené a pokusem o vybrání úvěru fyzicky na pobočce banky, jakožto i pokusem o vybrání úvěru přes internetové bankovnictví, čehož se poškozená zalekla a postupovala podle pokynů neznámého pachatele, kdy dále jí bezprostředně po tomto telefonátu volalo číslo +420 221 345 684, na kterém se jí další neznámý pachatel představil jako pracovník České národní banky Daniel Krejčí, se kterým poškozená následně komunikovala i přes aplikaci Whataspp na tel. č.: +420 703 992 944, který jí sdělil stejnou legendu a dále dbal na to, aby při jednání s neznámými pachateli byla poškozená sama, kdy v tomto jí utvrdil další neznámý pachatel, který volal z tel. č.: + 420 735 852 408, kdy tento se představil jako komisař od Policie České republiky, který poškozenou utvrdil v legendě a posléze si poškozená vzala úvěr u České spořitelny ve výši 900 000 Kč za účelem zrušení vymyšleného úvěru, o jehož výběr se pokusil Běhounek, a následně si poškozená pod vedením Daniela Krejčího přeposlala ze svého účtu č. 1588808143/0800 u České spořitelny a.s., jehož je jediným disponentem a veškeré finanční prostředky jsou její, jakožto i nově zřízený úvěr a přeposlala peníze na svůj druhý účet č. 339807161/0300 u ČSOB a.s., jehož je též jediným disponentem a na němž jsou veškeré peníze její, kdy z bankovního účtu u ČSOB a.s. odeslala celkem tři platby a to ve prospěch účtů číslo 110549782/0100, ve výši 289 355 Kč, 110699940/0100, ve výši 285 591 Kč a 8418879004/5500, ve výši 295 876 Kč, čímž poškozené T.V. svým jednáním způsobili neznámý pachatelé škodu odcizením ve výši 870 822 Kč,
t e d y
sebe nebo jiného obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a způsobil tak na cizím majetku větší škodu.
Trestná činnost byla dokázána listinnými důkazy. Jedná se především o výpisy a zprávy z bankovních ústavů a Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle a Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice a jejich potvrzení o jednotlivých platbách. V rámci prověřování bylo provedeno šetření k zájmovému bankovnímu účtu číslo 8418879004/5500 na který byly připsány finanční prostředky od poškozené ve výši 295 876 Kč. Postupem podle § 8 odst. 2 trestního řádu byly od bankovního domu Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901 vyžádány informace podléhající bankovnímu tajemství a na základě zjištěných informací byl ustanoven majitel předmětného bankovního účtu, a to:
Petr CIEŚLAR, nar. 10.05.2003 v Praha 5, svobodný, doklad: 219877828, trv. bytem Bartošovice č. p. 135, 742 54 Bartošovice.
Doposud provedeným šetřením, a to jak zdejším policejní orgánem, tak policejním orgánem Obvodního ředitelství policie Praha III v rámci dožádání, bylo zjištěno, že Petr CIEŚLAR, nar. 10.05.2003 je nekontaktní, není známo jeho aktuální místo pobytu a je nezaměstnaný, kdy se jedná o osobu, která od narození do roku 2025 pobývala na území Anglie. Z tohoto důvodu nebylo možno osobě doručit usnesení o zajištění bankovního účtu, vedené pod č.j. KRPC-58936-12/TČ-2026-020114, a proto bylo toto usnesení vyvěšeno na Úřední desce, kde nabylo právní moci dne 14.07.2026.
Pokud by měl policejní orgán shrnout schéma pohybu na předmětném bankovním účtu, především pohyb připsané platby ve výši 295.876Kč, tak musí konstatovat, že na bankovní účet číslo 8418879004/5500 byla platba ve výši 295.876Kč připsána dne 16.04.2026 s názvem protiúčtu Terezie Vernerová, kdy takto přijatá platba byla v několika případech vybrána z bankomatu bankovní společnosti Raiffeisenbank a. s. Následná žádost o poskytnutí součinnosti k výběrům z bankomatu podle § 8 odst. 1 trestního řádu nepřinesla kladného výsledku, neboť záznam z bankomatu nebyl již k dispozici.
Dne 16.06.2026 státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích JUDr. Monika Paráčková ve smyslu ustanovení § 79f odst. 1 až odst. 3 trestního řádu, udělila předchozí souhlas se zrušením zajištění bankovního účtu číslo 8418879004/5500, vedeném peněžním ústavem Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, který byl zajištěn usnesením policejního orgánu Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení Boršov nad Vltavou pod Č. j. KRPC-58936-12/TČ-2026-020114, neboť na základě zjištěných skutečností již není zajištění třeba.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Bc. Lukáš Langer, DiS. komisař
Vyvěšeno dne: 15.07.2026 Sejmuto dne: 15.08.20264