Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-124092-8/TČ-2025-0201112
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení České Budějovice - Suché Vrbné Dobrovodská 2106 370 06 České Budějovice
Č. j. KRPC-124092-8/TČ-2025-020112 České Budějovice 21.září 2025
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice - Suché Vrbné, Dobrovodská 2106, 370 06 České Budějovice
r o z h o d l
dne 21.09.2025 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství JUDr. Jana Zelenky ze dne 21.09.2025, pod sp. zn.
ve věci, kdy neznámý pachatel v zištném úmyslu neoprávněné obohatit svojí osobu, z blíže nezjištěného místa, dne 20.09.2025, v čase 19:23 hodin, zaslal prostřednictvím telefonního čísla +420704805171, SMS zprávu s odkazem do aplikace WhatsApp ve znění wa.me/+420737153812, kde s ním začala poškozená Jana Braunová komunikovat a kde jí bylo ze strany neznámého pachatele, který se vydával za jejího syna, pod legendou rozbitého telefonu sděleno, že potřebuje zaplatit částku 47 500 Kč, kdy na základě této žádosti odeslala poškozená Jana Braunová, dne 20.09.2025, v čase 20:02 hodin, ze svého mobilního internetového bankovnictví UNI CREDIT BANK, ze svého bankovního účtu č. 16711253003/2700 u UNI CREDIT BANK, na bankovní účet č. 4469193004/5500 u Raiffeisen Bank a.s., na jméno Patrik Šikula, částku ve výši 15 000 Kč, čímž byla osobě Jana Braunová způsobena škoda ve výši 15 000 Kč,
takto:
podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to
finanční prostředky ve výši 15 000 Kč na bankovním účtu č. 4469193004/5500 vedeném společností Raiffeisen Bank a.s., Hvězdova č. 1716/2B, 140 78 Praha 4.
neboť
zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.
Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.
Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění výzvě podle § 79a odst. 3 trestního řádu ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.
Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.
Podle § 79e odst. 5 trestního řádu je od okamžiku doručení usnesení o zajištění pohledávky na účtu bance nebo jinému subjektu oprávněnému vést účet pro jiného zakázáno jakkoli disponovat s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše částky uvedené v tomto rozhodnutí a jejího příslušenství. Policejní orgán žádá osobu příslušnou k provedení zajištění, aby jej informovala o provedení zajištění a sdělení výše zajištěných peněžních prostředků.
Odůvodnění
Policejní orgán obvodní oddělení Suché Vrbné zahájil dne 21.09.2025 úkony trestního řízení podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu pro podezření ze spáchání přečinu podvodu podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).
Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o předchozí žádosti.
Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:
Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.
S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.
Není-li tím ohrožen účel trestního řízení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán může rozhodnout o zajištění peněžních prostředků namísto jiné věci, která byla zajištěna, pokud složíte do úschovy příslušného orgánu činného v trestním řízení peněžní prostředky ve výši odpovídající hodnotě zajištěné věci.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
prap. Marek Moucal npor. Mgr. Viktor Skabalík inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 23.04.2026 Sejmuto dne: 23.05.2026