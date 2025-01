Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení

Č. j. KRPC-71909-75/TČ-2024-020111

Č. j. KRPC-71909-75/TČ-2024-020111 České Budějovice 8. ledna 2025

Počet listů: 2

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice - Čtyři Dvory r o z h o d l dne 08.01.2025 ve věci NP internetový podvod investice WMFLOW České Budějovice Krčínova

takto:

podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu

vydávám

osobě: Petra SCHESTAUBEROVÁ, nar. 28.11.1980 v České Budějovice, trv. bytem Krčínova 1135/38, 370 11 České Budějovice-České Budějovice 2

následující věc

finanční prostředky ve výši 55 340 korun českých zajištěné v souladu s ust. § 79a odst. 1 trestního řádu na bankovním účtu č. 5474509063/0800 vedeném na osobu Nataliia ZLATANOVA (roz. NAYENKO), nar. 26.04.1964 v MYKOLAIV, trv. bytem Brandýská č. p. 147, 250 90 Jirny, Česko,

protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.

Odůvodnění

Ve věci, kdy neznámý pachatel vystupující jako Anna Szymanska, Matej Tomek, Oskar Kolt ze společnosti World News Trade, užívající tel. č.: +420739316167, +420739349992, +447586814702, +447908997323, e-mail: anna.szymanska@wmflow.org, info@coin-payments.ink, oskar.kolt@wmflow.org v době od 05.04.2024 do 22.05.2024 z přesně nezjištěného místa, umístil na internetové doméně www.cz24.news reklamní spot ohledně investic do kryptoměny, kde jako lákadlo použil tváře celebrity Jakuba Prachaře, a který poškozená Petra Schestauberová otevřela, načež tak po vyplnění kontaktního formuláře byla opakovaně prostřednictvím aplikace WhatsApp a e-mailů kontaktována a pod příslibem mnohonásobného zhodnocení investovaných peněz instruována k tomu, aby ze svého bankovního účtu učinila okamžité převody finančních prostředků v celkové výši 195.337,- Kč ve prospěch tuzemských bankovních účtů (mimo jiné platbu ve výši 55 340 korun českých ve prospěch účtu 5474509063/0800) s tím, že následný zisk posléze obdrží z investiční platformy trade.wmflow.top, k čemuž však do současné doby nedošlo, čímž tak byla poškozené Petře Schestauberové, nar. 28.11.1980, trv. bytem Krčínova 1135/38, 370 11 České Budějovice způsobena majetková újma v celkové výši 195 337 korun českých,

tedy sebe nebo jiného obohatil tím, že uvedl někoho v omyl, nebo zamlčel podstatné skutečnosti, a způsobil tak na cizím majetku škodu větší.

Šetřením ve věci bylo zjištěno, že poškozená zaslala dne 15.05.2024 finanční prostředky ze svého bankovního účtu ve prospěch účtu č. 5474509063/0800, kdy na tomto bankovním účtu byly zajištěny finanční prostředky v souladu s ust. § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 27.05.2024, v plné výši a to 55 340 korun českých (na základě zprávy z banky ze dne 28.05.2024), kdy následným postupem dle § 8 odst. 2 trestního řádu bylo zjištěno, že předmětný bankovní účet je veden na osobu Nataliia ZLATANOVA (roz. NAYENKO), nar. 26.04.1964 v MYKOLAIV, vdaná, st. přísl. UKR, trv. bytem Brandýská č. p. 147, 250 90 Jirny, Česko. Následným vyhodnocením výpisu z bankovního účtu bylo zjištěno, že na bankovní účet byly připsány příchozí platby a to:

- 100 000 korun českých dne 15.05.2024

- 10 000 korun českých dne 15.05.2024

- 55 340 korun českých dne 15.05.2024 (předmětná platba poškozené)

- 40 000 korun českých dne 16.05.2024

a následně došlo k odčerpání finančních prostředků ve výši:

- 75 000 korun českých dne 17.05.2024

- 25 000 korun českých dne 17.05.2024

žádné další transakce na bankovním účtu neproběhly až do provedeného zajištění a ani do konce měsíce.

Tedy je zcela zřejmé, že zajištěné finanční prostředky jsou finančními prostředky poškozené a není pochyb o právu poškozené na této věci.

Vzhledem k této skutečnosti bude ve věci po nabytí právní moci tohoto usnesení přistoupeno k vydání usnesení o zrušení zajištění dle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu a po nabytí právní moci budou finanční prostředky poškozené vydány.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-teditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.

Za policejní orgán:

nprap. Martin Dostál npor. Ing. Bc. Jiří Kulhánek

vrchní inspektor vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 09.01.2025 Sejmuto dne: 09.02.2025

