VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-124092-45/TČ-2025-0201PA
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení analytiky a kybernetické kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC-124092-45/TČ-2025-0201PA České Budějovice 21. května 2026
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice
r o z h o d l
dne 21.05.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství České Budějovice ze dne 21.05.2026, pod sp. zn. 0 ZN-3588/2025 ve věci přečinu podvod podle § 209 odst. 1, 3 trestního zákoníku (ve znění platném k 31.12.2025)
takto:
podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu se ruší zajištění věcí, a to:
finančních prostředků ve výši 15 000 Kč, které byly dne 20.09.2025 zaslány na bankovní účet č. 4469193004/5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., Hvězdova č. 1716/2B, 140 78 Praha 41, který je vedený na osobu:
Patrik ŠIKULA, nar. 11.01.2002 v Brno, trv. bytem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh,
kdy dne 22.09.2025 byl policejní orgán vyrozuměn o tom, že na bankovním účtu č. 4469193004/5500 u Raiffeisenbank a.s., byla zajištěna částka ve výši 102,47 Kč,
neboť
zajištění věcí již není třeba.
Odůvodnění
V trestní věci podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1, 3 trestního zákoníku (ve znění platném k 31.12.2025), kdy neznámý pachatel
v zištném úmyslu neoprávněné obohatit svoji osobu, z blíže nezjištěného místa, dne 20.09.2025, v čase 19:23 hodin, zaslal prostřednictvím telefonního čísla +420 704 805 171, SMS zprávu s odkazem do aplikace WhatsApp ve znění wa.me/+420737153812, kde s ním začala poškozená Jana Braunová komunikovat a kde jí bylo ze strany neznámého pachatele, který se vydával za jejího syna, pod legendou rozbitého telefonu sděleno, že potřebuje zaplatit částku 47 500 Kč,
kdy na základě této žádosti odeslala poškozená Jana Braunová, dne 20.09.2025, v čase 20:02 hodin, ze svého mobilního internetového bankovnictví UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ze svého bankovního účtu č. 1671253003/2700, na bankovní účet č. 4469193004/5500 u Raiffeisenbank a.s., na jméno Patrik Šikula, částku ve výši 15 000 Kč,
čímž byla osobě:
Jana BRAUNOVÁ (roz. LUČANSKÁ), nar. 01.01.1967, trv. bytem Ke Studánce 1246/4, 370 08 České Budějovice,
způsobena škoda ve výši 15 000 Kč, kdy požadovaná částka ve výši 47 500 Kč nebyla zaslána z důvodu nedostatku finančních prostředků na bankovním účtu Jany Braunové,
2)
v zištném úmyslu neoprávněně obohatit svojí osobu, z blíže nezjištěného místa, dne 19.09.2025, v čase 20:29 hodin, zaslal prostřednictvím telefonního čísla +420 704 805 171, SMS zprávu s odkazem do aplikace WhatsApp, kde s ním začala poškozená Jana Vojáčková komunikovat a kde jí bylo ze strany neznámého pachatele, který se vydával za její dceru, pod legendou rozbitého telefonu sděleno, že potřebuje zaplatit částku 47 500 Kč,
kdy na základě této žádosti odeslala poškozená Jana Vojáčková, dne 19.09.2025, v čase 20:48, ze svého internetového bankovnictví Raiffeisenbank a.s., ze svého bankovního účtu č. 1016154367/5500, na bankovní účet č. 3583576004/5500 u Raiffeisenbank a.s., na jméno Martin, částku ve výši 47 500 Kč,
a následně byla opětovně požádána o zaslání další částky, a to jako druhé splátky,
kdy na základě této žádosti odeslala poškozená Jana Vojáčková, dne 19.09.2025, v čase 21:02 hodin, ze svého internetového bankovnictví Raiffeisenbank a.s., ze svého bankovního účtu č. 1016154367/5500, na bankovní účet č. 8941013002/500 u Raiffeisenbank a.s., na jméno Adrian, částku ve výši 49 500 Kč,
a následně byla opětovně požádána o zaslání další částky, a to jako poslední splátky,
kdy na základě této žádosti odeslala poškozená Jana Vojáčková, dne 19.09.2025, v době od 20:52 hodin do 21:05 hodin, ze svého internetového bankovnictví Raiffeisenbank a.s., ze svého bankovního účtu č. 1016154367/5500, na bankovní účet č. 8941013002/500 u Raiffeisenbank a.s., na jméno Adrian, částku ve výši 49 500 Kč,
čímž byla osobě:
Jana VOJÁČKOVÁ (roz. BÖHMOVÁ), nar. 09.01.1951, doklad: 206529736, trv. bytem Choceradská 3043/18, 141 00 Praha-Záběhlice,
způsobena škoda ve výši 145 000 Kč.
Dne 21.09.2025 bylo ze strany obvodního oddělení České Budějovice - Suché Vrbné vyhotoveno usnesení podle ustanovení § 79a dost. 1 trestního řádu, a to na zajištění finančních prostředků ve výši 15 000 Kč, které byly ze strany poškozené Jany Braunové, z jejího bankovního účtu 1671253003/2700 u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., odeslány na bankovní účet č. 4469193004/5500 u Raiffeisenbank a.s.
Dne 22.09.2025 byl policejní orgán vyrozuměn ze strany Raiffeisenbank a.s., že na bankovním účtu č. 4469193004/5500 byla zajištěna částka ve výši 102,47 Kč.
Dne 30.09.2025 byl policejní orgán vyrozuměn ze strany Raiffeisenbank a.s. vyrozuměn o tom, že ke dni 30.09.2025 byl bankovní účet č. 4469193004/5500 zrušen a zajištěné finanční prostředky ve výši 102,47 Kč jsou evidovány na vnitřním účtu banky.
Dne 30.09.2025 byl ze strany policejního orgánu vyhotoven návrh na postup dle § 8 odst. 2 trestního řádu, a to na poskytnutí informací podléhajícímu bankovnímu tajemství, u bankovního účtu č. 4469193004/5500 u Raiffeisenbank a.s. Na základě tohoto návrhu bylo zjištěno, že majitelem bankovního účtu č. 4469193004/5500 u Raiffeisenbank a.s. je osoba:
Patrik ŠIKULA, nar. 11.01.2002 v Brno, trv. bytem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh.
Ze strany společnosti Raiffeisenbank a.s. byl dodán výpis k tomuto bankovnímu účtu, a to v časovém rozmezí od 17.09.2025 do 07.10.2025. Z výpisu z tohoto účtu bylo zjištěno, že částka 15 000 Kč, která byla dne 20.09.2025 zaslána z bankovního účtu č. 1671253003/2700 u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., byla dne 20.09.2025 vybrána z bankomatu společnosti Raiffeisenbank a.s.na území města Brna. Zajištěné finanční prostředky tedy nepochází z prověřované trestné činnosti.
Patrik Šikula je v současné době na pohybu a nemá trvalé bydliště. Z tohoto důvodu bylo usnesení o zajištění finančních prostředků podle § 79a odst. 1 trestního řádu vyvěšeno formou veřejné vyhlášky na internetových stránkách Krajského ředitelství policie Jihočeské kraje. Toto usnesení nabylo právní moci dne 08.05.2026.
Na základě provedeného prověřování je zřejmé, že částka 102,47 Kč není výnosem z trestné činnosti. Z tohoto důvodu není zajištění finančních prostředků již třeba.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
por. Bc. Aleš Kaňka komisař
Vyvěšeno dne: 22.05.2026 Sejmuto dne: 22.06.2026