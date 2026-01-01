VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-144378-176/TČ-2025-0201PA
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení analytiky a kybernetické kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC-144378-176/TČ-2025-0201PA České Budějovice 30. března 2026
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice
r o z h o d l
dne 30.03.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 6. 3. 2026, pod sp. zn. 0 ZN-3963/2025 ve věci zločinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 3 písm. d) trestního zákoníku,
takto:
podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
- finanční prostředky ve výši 1 068 810 Kč na bankovním účtu č. 107262174/0100, jež je veden peněžním ústavem Komerční banka a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, jež je veden peněžním ústavem Komerční banka a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1,
neboť
zajištění věci již není třeba.
Odůvodnění
Policejní orgán prověřuje jednání neznámého pachatele, jež spočívá v tom, že neznámý pachatel dne 31.10.2025 v době okolo 17:00 hodiny, z přesně nezjištěného místa, se zištným záměrem neoprávněně se obohatit na úkor jiné osoby, nejprve telefonicky kontaktoval poškozeného David VYCPÁLEK, nar. 15.04.1982 v Benešov, trv. bytem Bezručova č. 1254, 256 01 Benešov, přičemž se vydával za pracovnici Komerční banky a užil telefonní čísla +420355440484 a + 420776443779, kdy poškozeného informoval o tom, že na pobočce banky v Plzni si nějaká osoba zřídila za užití jeho občanského průkazu, přístup do jeho internetového bankovnictví, přičemž bude následně kontaktován pracovníky bezpečnostního oddělení, aby se tento problém vyřešil, následně poškozenému téhož dne volal z několika různých telefonních čísel, muž, který se představil z jako "Miroslav Svěrák" z bezpečnostního oddělení Komerční banky a sdělil mu, že může přijít o veškeré své finanční prostředky a proto mu doporučuje si založit zabezpečený bankovní účet u Komerční banky, s čímž poškozený souhlasil a nadiktoval pachateli veškeré své osobní údaje a tento mu zaslal link na phishingovou webovou stránku https://kb.finm24-cz.services, skrze kterou se měl poškozený přihlásit do nově založeného běžného účtu, což poškozený udělal, vlivem čehož byl přesměrován na webovou stránku, která vizuálně vypadala jako úvodní stránka internetového bankovnictví Komerční banky a na základě pokynů pachatele měl učinit převedení všech svých finančních prostředků právě na tento účet, avšak pachatel přesvědčil poškozeného, že bude lepší finanční prostředky přeposílat přes takzvané "bankovní partnery", s čímž poškozený souhlasil a na základě pokynů pachatele provedl ze svých bankovních účtů, jejichž je majitelem a disponentem:
- platba ze dne 31. 10. 2025, z bankovního účtu poškozeného 140538371862/0300, ve výši 47 800 Kč, ve prospěch b. ú. 3291025016/3030
- platba ze dne 3. 11. 2025, z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 49 700 Kč, ve prospěch b. ú. 3291025016/3030,
- platba ze dne 31. 10. 2025, z bankovního účtu 123-4307600287/0100, ve výši 97 800 Kč, ve prospěch b. ú. 5894070093/5500,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 148 750 Kč, ve prospěch b. ú. 4113476003/5500,
- platba ze dne 3. 11. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 148 750 Kč, ve prospěch b. ú. 4113476003/5500,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 148 700 Kč, ve prospěch b. ú. 107262174/0100,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100 ve výši 278 940 Kč, ve prospěch b. ú. 107262174/0100,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 350 430 Kč, ve prospěch b. ú. 107262174/0100,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 290 740 Kč, ve prospěch b. ú. 107262174/0100,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 129 460 Kč, ve prospěch b. ú. 670100-2229330357/6210
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100 ve výši 43 200 Kč, ve prospěch b. ú. 6008390063/0800, kdy platba neproběhla.
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100 ve výši 98 700 Kč, ve prospěch b. ú. 2803335532/2010,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 358267682/0300 ve výši 147 960 Kč, ve prospěch b. ú. 277830488/0600,
- platba ze dne 3. 11. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 148 660 Kč, ve prospěch b. ú. 277830488/0600,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 99 560 Kč, ve prospěch b. ú. 277609089/0600,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 195 200 Kč, ve prospěch b. ú. 5760505004/5500,
přičemž po provedení výše uvedených transakcí se poškozený dnešního dne 01.11.2025 pokusil přihlásit přes odkaz, jež mu byl zaslán pachatelem, do internetového bankovnictví a zkontrolovat své finance, avšak odkaz již byl nefunkční a poškozený pojal podezření, že by se mohlo jednat o podvod a šel věc oznámit na PČR, kdy vlivem jednání dosud neustanoveného pachatele mu byla způsobena škoda dílem dokonaným ve výši 2 233 190 Kč dílem dokonaným a škoda ve stadiu pokusu ve výši 43 200 Kč, celkem 2 276 390 Kč.
Policejní orgán v návaznosti na přijaté oznámení vydal usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu a to na všechny finanční prostředky, jež poškozené odeslal. Policejní orgán následně cestou ust. § 8 odst. 2 trestního řádu, zajistil bankovní informace o každém jednotlivém bankovním účtu, jež neznámý pachatel užil jakožto nástroj pro spáchání trestného činu.
Policejní orgán dále hodnotil finanční toky na jednotlivých bankovních účtech, aby objasnil otázku, zda tyto stále disponují finanční prostředky poškozeného, popřípadě, jak bylo s finančními prostředky poškozeného naloženo.
Z šetření pak vyplynulo, že bankovní účet č. 107262174/0100 nedisponuje žádným zůstatkem, který by podléhal zajištění ve smyslu ustanovení § 79a trestního řádu:
- finančních prostředky ve výši 1 068 810 Kč na bankovním účtu č. 107262174/0100, jež je veden peněžním ústavem Komerční banka a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1,
Zůstatek na bankovním účtu č. 107262174/0100 je 0 Kč. Tedy vydáním usnesení podle § 79a trestního řádu, se nepodařilo zajistit žádné finanční prostředky.
Vzhledem k uvedenému je pak zrušení zajištění věci: finanční prostředky ve výši 1 068 810 Kč na bankovním účtu č. 107262174/0100, jež je veden peněžním ústavem Komerční banka a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, jež je veden peněžním ústavem Komerční banka a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, plně odůvodněno.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Bc. David Kavan komisař
Vyvěšeno dne: 30.03.2026 Sejmuto dne: 30.04.2026