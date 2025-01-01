Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-64332-19/TČ-2025-020120
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení Týn nad Vltavou Dewetterova 326 375 01 Týn nad Vltavou
Č. j. KRPC-64332-19/TČ-2025-020120 Týn nad Vltavou 17. srpna 2025
Počet listů: 2
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení Týn nad Vltavou, Dewetterova 326, 375 01 Týn nad Vltavou rozhodl dne 17. srpna 2025 ve věci NP internetový podvod Whatsapp Praha
takto:
podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu vydávám
osobě: Lucie WESTFÁLOVÁ, nar. 17.01.2004, trvale bytem Karpatská 1169/19, 100 00 Praha-Vršovice
nehmotné věci, které byly zajištěny dle § 79a trestního řádu
a to:
finanční prostředky ve výši 0 korun českých, oprávněnému vlastníkovi Lucie Westfálová, nar. 17.01.2004, doklad: 213398889, trv. bytem Karpatská 1169/19, 100 00 Praha-Vršovice, které byly zajištěny usnesením policejního orgánu obvodního oddělení Policie České republiky v Týn nad Vltavou podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 16.05.2025, jako výnos z trestné činnosti a tak blokovány bankovní společností Mbank S.A., se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO:27943445 na bankovním účtu č. 670100-2227805216/6210, na majitelku Lucii Westfálovou, nar. 17.1.2004,
protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.
O d ů v o d n ě n í
Dne 16.5.2025 policejní orgán obvodního oddělení Policie České republiky Týn nad Vltavou, zahájil podle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle ust. § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se dopustil dosud neustanovený pachatel tím, že dne 15.5.2025 v době od 16:20 hodin do 16:37 hodin z přesně nezjištěného místa kontaktoval poškozeného Michala Pelikána, nar. 19.04.1983, doklad: 216413915, trv. bytem Jeseniova 1906/145, 130 00 Praha-Žižkov, tel.: 604762856, Datová schránka: xjhzgvy, přes Whatsapp z kontaktu, který měl Pelikán již v telefonu uložený jako Maruška Deutschová (tel. č. 720325888) s tím, že žádal o půjčení 35 000 korun českých, kdy zaslal QR kód Mbank, který odkazoval na bankovní účet č. 670100-2227805216/6210. Dne 15.5.2025 v 16:37 hodin Michal Pelikán, nar. 19.4.1983 ze svého bankovního účtu č. 8262949001/5500 zaslal částku 35 000 korun českých ve prospěch bankovního účtu č. 670100-2227805216/6210, kdy následně kontaktoval osobu uvedenou v kontaktu, která mu uvedla, že po něm nic nepožadovala, že jí někdo napadl účet na whatsappu,
tedy sebe nebo jiného obohatil tím, že uvedl někoho v omyl, využil něčího omylu nebo zamlčel podstatné skutečnosti.
Vyšetřováním byli zjištěny informace k bankovnímu účtu č. 670100-2227805216/6210,k Mbank S.A., se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO:27943445, kdy bylo následně zjištěno, že uvedený bankovní účet patří osobě Lucie Westfálová, nar. 17.01.2004, doklad: 213398889, trv. bytem Karpatská 1169/19, 100 00 Praha-Vršovice.
Šetřením k provedené platbě poškozeného Michala Pelikána, nar. 19.4.1983 bylo zjištěno, že předmětná částka 35 000 korun českých mu byla společnostní Mbank vrácena zpět z důvodu neexistujícího účtu.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, je vydání zajištěných finančních prostředků v plné výši 0 korun českých, které byly zajištěny usnesením policejního orgánu obvodního oddělení policie České republiky s předchozím souhlasem státního zástupce okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích, jako výnos s trestné činnosti a tak blokovány bankovní společností Mbank S.A., se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO:27943445, na bankovním účtu č. 670100-2227805216/6210, na majitelku Lucii Westfálovou, nar. 17.1.2004, podle ust. § 80 odst. 1 plně odůvodněno.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat u policejního orgánu do tří dnů od jeho oznámení. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
prap. Jan Kořínek npor. Bc. Martin Lidinský, MBA inspektor vedoucí oddělení
