Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-23162-4/TČ-2026-0201PA
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení analytiky a kybernetické kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC-23162-4/TČ-2026-0201PA České Budějovice 29. dubna 2026
Počet listů: 4
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice
r o z h o d l
dne 29.04.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 29.04.2026, pod sp. zn. 0 ZN-1558/2026
ve věci přečinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku,
takto:
podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to
Finanční prostředky ve výši 12.603,03 Kč na bankovním účtu č. 6116369093/0800, vedeného peněžním ústavem Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782.
neboť
zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.
Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.
Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění výzvě podle § 79a odst. 3 trestního řádu ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.
Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.
Odůvodnění
Policejním orgánem SKPV OAKK České Budějovice byly dne 12. 2. 2025 ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu, zahájeny úkony trestního řízení, pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že se zištným záměrem, neoprávněně obohatit svou osobu, vystupujíc jako Petr Tománek, užívaje e-mail p3tr_t0m4n3k_4p1_m3tr1c5_0p5@fastmail.com a tuvoviqunuko04@gmail.com, dne 8. 2. 2026 v době kolem 8:50 hodin, na blíže nezjištěném místě, reagoval na nabídkový inzerát poškozeného: Miroslav FŰHRER, nar. 12.02.1964 v České Budějovice, trv. bytem Na spojce 735/9, 373 71 Rudolfov, jež na stránky www.bazos.cz umístil nabídkový inzerát s předmětem prodeje 4 gum na vozidlo za částku 5 000 Kč, načež za účelem koupi zboží poškozenému zaslal hypertextový odkaz ve tvaru https://dpd.order99435.top/get/order/sujH47y9TnwL, na který poškozený reagoval a zadal zde přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví, jež má spjaté se svým bankovním účtem č. 270375312/0300, čehož neznámý pachatel využil a učinil celkem 5 transakcím, které poškozený autorizoval:
- platba ze dne 11. 2. 2026 ve výši 50 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 6116369093/0800,
- platba ze dne 11. 2. 2026 ve výši 100 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 6116369093/0800,
- platba ze dne 11. 2. 2026 ve výši 50 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 367512264/0300,
- platba ze dne 11. 2. 2026 ve výši 100 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 367512264/0300,
- platba ze dne 12. 2. 2026 ve výši 74 688 Kč ve prospěch IBAN DE60100103002688482949.
čímž poškozenému způsobil škodu ve výši 374 688 Kč.
Následným šetřením bylo zjištěno, že majitelem bankovního účtu č. 367512264/0300 je Lukáš BUBNÁR, nar. 25.04.1987, trv. bytem Studentská č. p. 1254, 431 11 Jirkov. Z dalšího hodnocení pak vyplynulo, že tento finanční prostředky poškozeného odčerpal a to platbami:
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 13 000 Kč, ve prospěch bú. č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 12 000 Kč, ve prospěch bú. č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 12 000 Kč, ve prospěch bú. č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 12 500 Kč, ve prospěch bú. č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 13 000 Kč, ve prospěch bú. č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 12 600 Kč, ve prospěch bú. č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 10 500 Kč, ve prospěch bú. č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 12 700 Kč, ve prospěch bú. č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 12 200 Kč, ve prospěch bú. č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 12 400 Kč, ve prospěch bú. č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 24 990 Kč, ve prospěch bú. č. 4582802/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 112 Kč, ve prospěch bú. č. 5903746033/0800,
Je zřejmé, že bankovní účet č. 6116369093/0800 byl založen jen za účelem legalizace výnosů z trestné činnosti. Bankovní účet byl dne 2. 2. 2026 založen distančním způsobem a neobsahuje žádné ortodoxní platby. Nejzásadnějším příjmem bankovního účtu jsou finanční prostředky poškozeného.
Majitel bankovního účtu č. 6116369093/0800 je Beniamin Emanuel DRWAL, nar. 07.03.1996, PL. Finanční prostředky poškozeného majitel, či disponent odčerpal výběry z bankomatu, načež poslední učiněné platby nevyčerpal. Konečným zůstatkem na bankovním účtu je pak částka 12 603,03 Kč, kdy jde o výnos z trestné činnosti, a proto je vydání usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu plně odůvodněno.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).
Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o předchozí žádosti.
Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:
Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.
S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.
Není-li tím ohrožen účel trestního řízení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán může rozhodnout o zajištění peněžních prostředků namísto jiné věci, která byla zajištěna, pokud složíte do úschovy příslušného orgánu činného v trestním řízení peněžní prostředky ve výši odpovídající hodnotě zajištěné věci.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Bc. David Kavan komisař
Vyvěšeno dne: 21.05.2026 Sejmuto dne: 21.06.2026