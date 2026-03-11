Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-38966-13/TČ-2026-020513
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Písek obvodní oddělení Čimelice Čimelice 311 398 04 Čimelice
Č. j. KRPC-38966-13/TČ-2026-020513 Čimelice 11. března 2026
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Písek, obvodní oddělení Čimelice, Čimelice 311, 398 04 Čimelice
r o z h o d l
dne 11.03.2026 bez předchozího souhlasu státního zástupce, v naléhavém případě, který nesnese odkladu
ve věci NP vylákání peněz České Budějovice
takto:
podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to
peněžní prostředky ve výši 610 350 Kč na bankovním účtu č. 4944169004/5500, vedeném u Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
neboť
zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.
Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.
Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění výzvě podle § 79a odst. 3 trestního řádu ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.
Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.
Podle § 79e odst. 5 trestního řádu je od okamžiku doručení usnesení o zajištění pohledávky na účtu bance nebo jinému subjektu oprávněnému vést účet pro jiného zakázáno jakkoli disponovat s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše částky uvedené v tomto rozhodnutí a jejího příslušenství. Policejní orgán žádá osobu příslušnou k provedení zajištění, aby jej informovala o provedení zajištění a sdělení výše zajištěných peněžních prostředků.
Současně se společnost příslušná k provedení zajištění - Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, vyzývá, aby na dotaz policejního orgánu učiněný v rámci trestního řízení, v němž bylo toto usnesení vydáno, poskytla informaci o aktuální výši zajištěných peněžních prostředků na účtu dotčeném tímto usnesením.
Odůvodnění
Policejním orgánem obvodního oddělení Čimelice je pod výše uvedeným číslem jednacím vedeno podle § 158 trestního řádu prověřování ve věci podezření ze spáchání trestného činu podvod dle § 209 odst. 1,2 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že v době od 9:41 hod. do 17:23 hod. dne 11.3.2026 v Českých Budějovicích, na adrese Senovážné náměstí č.p. 1736 kontaktoval poškozenou z tel. čísla 730503518, kdy vystupoval jako pracovník kriminální policie Strakonice nprap. Bc. Karel Pavlíček, který pod legendou, že si na poškozenou bere osoba Jaroslav Fišer úvěry, jelikož má její generální plnou moc, kdy následně byla poškozená přepojena na pracovníka České národní banky, který vystupoval pod jménem Mgr. Robert Kopka, který tlačil na poškozenou, aby si vzala úvěr ve výši 500 000 Kč, který si poškozená sjednala u banky Raiffeisenbank a následně na pokyn Kopky zaslala ze svého bankovního účtu č. 4119632003/5500 na bankovní účet č. 4944169004/5500 částku v celkové výši 610 350 Kč.
Tímto jednáním měla být poškozené osobě Silvie HRŮZOVÁ, nar. 1979 způsobena škoda v celkové výši 610 350 Kč.
Výše uvedené skutečnosti tedy nasvědčují tomu, že zajištěné peněžní prostředky jsou výnosem z trestné činnosti.
Zajištění peněžních prostředků na účtu číslo bankovního účtu 4944169004/5500 vedeném u Raiffeisenbank, a.s., do výše 610 350 Kč považuje policejní orgán za plně odůvodněné, a v daném případě již za naléhavé, které nesnese odkladu, neboť by mohlo dojít ke zcizení peněžních prostředků z předmětného účtu a zmaření účelu zajištění, a proto přistoupil k vydání usnesení o zajištění věci dle §79a odst. 1 trestního řádu bez předchozího souhlasu státního zástupce.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).
Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o předchozí žádosti.
Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:
Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.
S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.
Není-li tím ohrožen účel trestního řízení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán může rozhodnout o zajištění peněžních prostředků namísto jiné věci, která byla zajištěna, pokud složíte do úschovy příslušného orgánu činného v trestním řízení peněžní prostředky ve výši odpovídající hodnotě zajištěné věci.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
nprap. Michal Boček npor. Bc. Miroslav Vanda vrchní inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 17.06.2026 Sejmuto dne: 01.07.2026