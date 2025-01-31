VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice - Čtyři Dvory r o z h o d l dne 14.08.2025 ve věci NP internetový podvod falešný bankéř České Budějovice
takto:
podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu
vydávám
osobě: Olha PAVLYUK (roz. BOHUSLAVSKA), nar. 13.08.1985 v JOSYPIVKA, vdaná, st. přísl. UKR, doklad: 001375864, trv. bytem V. Volfa 1317/9, 370 05 České Budějovice-České Budějovice 2, tel.: 775094911
následující věc
finanční prostředky ve výši 99 181 korun českých, zajištěné na bankovním účtu 5378245053/0800, vedeném u bankovní společnosti Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.
Odůvodnění
V prověřované věci pod výše uvedeným číslem jednacím bylo dne 31.01.2025 vydáno Usnesení o zajištění finančních prostředků dle § 79a odst. 1 trestního řádu na bankovním účtu 5378245053/0800 v celkové výši 398 821 korun českých, čímž se do současné doby podařila zajistit částka 99 181 korun českých. Usnesení bylo vydáno na základě důvodného podezření, že se na bankovním účtu nacházejí finanční prostředky poškozené osoby, a že se tedy jedná o výnosy pocházející z trestné činnosti páchané na území České republiky.
Následným vyhodnocením pohybů na bankovním účtu číslo 5378245053/0800 bylo zdejším policejním orgánem bezpečně potvrzeno, že přijaté finanční prostředky v celkové výši 99 181 korun českých jsou majetkem poškozené Olhy PAVLYUK, narozené 13.08.1985, trvale bytem V. Volfa 1317/9, 370 05 České Budějovice 2, Česko. Tato skutečnost je podložena tím, že majitel předmětného bankovního účtu v inkriminovaném období na tento bankovní účet přijal pouze finanční hotovost poškozené Olhy Pavlyuk. Vzhledem k tomu, že těchto prostředků již není třeba k dalšímu řízení, a že tedy nepřipadá v úvahu zabrání nebo propadnutí věci, budou tyto finanční prostředky vydány oprávněnému majiteli na její bankovní účet 220357722/0600, vedeného u společnosti MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4. Vydání věci ve smyslu § 80 odst. 1 trestního řádu je tímto plně odůvodněno.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.
