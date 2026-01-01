VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení České Budějovice - Čtyři Dvory M. Chlajna 45 370 11 České Budějovice
Č. j. KRPC-97088-47/TČ-2025-020111 České Budějovice 24. dubna 2026
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice – Čtyři Dvory r o z h o d l dne 24.04.2026 ve věci NP internetový podvod WhatsApp České Budějovice
takto:
podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu
ukládám do úschovy
Okresního soudu v Českých Budějovicích, Lidická 20, 371 06 České Budějovice
následující věc
finanční prostředky v celkové výši 114 707,96 Kč zajištěné v souladu s ustanovením § 79a odst. 1 trestního řádu na bankovním účtu č. 4657354063/0800 vedeného u banky Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha4, IČO 45244782, na jméno Suresh Babu KURAMBOYINA, nar. 29.05.1986 v KADAPA, trv. bytem Uherská č. p. 619, 190 17 Praha-Vinoř, Česko,
neboť na ni uplatňuje právo jiná osoba a existují zde pochybnosti o tom, kdo má na výše uvedenou věc vlastnické právo.
Odůvodnění
Ve věci, kdy zdejší součástí Policie České republiky je prověřováno podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odstavce 1 odstavce 3 trestního zákoníku kterého se dopustil neznámý pachatel mimo jiné tím, že:
1.) vystupujíc jako syn poškozené Ivany Rafaelisové, z telefonního čísla 607282703, v zištném úmyslu obohatit sebe či jiného, pod falešnou legendou poškození telefonu, z přesně nezjištěného místa dne 24.07.2025 v době okolo 13:21 hodin prostřednictvím aplikace WhatsApp kontaktoval poškozenou Ivanu Rafaelisovou na její telefonní číslo 774048914, s žádostí o zaplacení platby, s čímž poškozená v domnění, že peníze poskytuje svému synovi souhlasila a téhož dne 24.07.2025 v době okolo 13:21 hodin provedla dva převody a to ve výši 39 450 Kč ze svého bankovního účtu č. 70542518/5500 ve prospěch bankovního účtu č. 4657354063/0800 a dále ve výši 46 590 Kč ze svého bankovního účtu č. 70542518/5500 ve prospěch bankovního účtu č. 4657354063/0800, přičemž posléze zjistila, že byla podvedena, čímž poškozené Ivaně Rafaelisové byla způsobena škoda v celkové výši 86 040 Kč,
3.) vystupujíc jako syn poškozené Olgy Baudischové se zištným záměrem neoprávněně obohatit svou osobu, užívaje telefonní číslo 607282703, z neznámého místa, skrze aplikaci WhatsApp dne 24.07.2025 v době kolem 13:28 hodin oslovil poškozenou Olgu Baudischovou s tím, že má rozbitý telefon a nemůže zaplatit faktury, načež poškozená tyto faktury dle poskytnutých údajů od neznámého pachatele zaplatila ze svého bankovního účtu č. 301398884/0300 na účet č. 4657354063/0800 ve dvou platbách, a to první platbu ve výši 47 650 Kč a druhá platba ve výši 42 180 Kč, přičemž posléze zjistila, že byla podvedena, čímž poškozené Olze Baudischové byla způsobena škoda v celkové výši 89 830 Kč.
Na základě ve věci vedené pod body 1) a 3) bylo přistoupeno k zajištění finančních prostředků na cílovém bankovním účtu č. 4657354063/0800 a to policejním orgánem obvodního oddělení České Budějovice- Čtyři Dvory Usnesením o zajištění dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 24.07.2025 po předchozím souhlasu Okresního státního zástupce ze dne 24.07.2025, vedené pod Č. j. KRPC-97088-8/TČ-2025-020111 na částku 86 040 Kč (zajištěno v plné výši),
a následně policejním orgánem místního oddělení Praha - Jižní Město dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 25.06.2025 bez předchozího souhlasu státního zástupce, vedený pod Č. j. KRPA-235997-6/TČ-2025-001415 (spisový materiál byl následně postoupen obvodním oddělení České Budějovice - Čtyři Dvory ke společnému řízení) na částku 89 8630 Kč (zajištěno 28 667,96 Kč).
Šetřením bylo dále zjištěno, že na předmětném bankovním účtu jsou vedena další zajištění dalšími útvary nad rámec toto prověřování pod výše uvedeným Č. j. a to:
KRPA-234933-9/TČ-2025-001421 – 135 690 Kč - doručené 25.7.2025 - poškozená Miloslava Jarošová - tato do výslechu uvedla, že se stala obětí podvodného jednání a finanční prostředky zaslala v domnění, že je zaslala synovi na úhradu nutných nákladů.
KRPS-196928-8/TČ-2025-011618 – 15 931,25 Kč -doručené 28.7.2025 - poškozená Olga Holeyšovská, tato do výslechu uvedla, že se stala obětí podvodného jednání a finanční prostředky zaslala v domnění, že je zasílala synovi k uhrazení faktury.
KRPS-196974-8/TČ-2025-011515 – 6 382,71 Kč - doručené 28.07.2025 - poškozená Alice Červená, tato do výslechu uvedla, že se stala obětí podvodného jednání a finanční prostředky zaslala svému synovi.
Dále bylo vyhodnocením výpisu z předmětného bankovního účtu zjištěno, že na předmětném bankovním účtu je v šetřeném období větší množství přijatých a odchozích plateb, kdy není možné jednoznačně určit původ peněz tak, aby bylo možné jednoznačně rozhodnout o nároku poškozených na konkrétní finanční prostředky, kdy došlo k jejích sloučení s prostředky již nacházejícími se na účtu a dalšími příchozími a odchozími platbami.
Majitele bankovního účtu osobu Suresh Babu KURAMBOYINA, nar. 29.05.1986 v KADAPA, trv. bytem Uherská č. p. 619, 190 17 Praha-Vinoř, Česko, jehož se do současné doby nepodařilo k věci vyslechnout ani zjistit jeho místo pobytu a je po něm vyhlášeno celostátní pátrání.
Věc se ukládá do úschovy současně proto, že není účelem tr. řízení, aby soud nebo jiný orgán činný v trestním řízení v něm řešil skutkově nebo hmotně právní pochybnosti v tvrzeném vlastnickém nebo jiném právu, přičemž k rozhodování o takových otázkách jsou zásadně povolány soudy v občanském soudním řízení.
Předávaná věc (zajištěné finanční prostředky) do soudní úschovy se v současné době nachází zajištěné v souladu s ust. § 79a odst. 1 trestního řádu na předmětném bankovním účtu č. 4657354063/0800, kdy po nabytí právní moci tohoto usnesení bude vydáno Usnesení o zrušení zajištění dle § 79f odst. 1 a 3 tr. řádu a po nabytí právní moci i tohoto zajištění budou finanční prostředky na základě pokynu policejního orgánu převedeny na vnitřní bankovní účet Policie České republiky č. 6015-64133881/0710, vedený u České národní banky, do doby vydání rozhodnutí soudu, jak má být s finančními prostředky naloženo.
Současně policejní orgán upozorňuje poškozené osoby Miloslavu Jarošovou, nar. 18.10.1968, Alici Červenou, nar. 09.01.1961, a Olgu Holeyšovskou, nar. 09.09.1957, že svůj nárok na uvedené finanční prostředky mohou uplatnit v řízení ve věcech občanskoprávních.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
nprap. Martin Dostál npor. Ing. Bc. Jiří Kulhánek vrchní inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 27.04.2026 Sejmuto dne: 11.05.2026