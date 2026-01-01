VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-144378-200/TČ-2025-0201PA
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení analytiky a kybernetické kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC-144378-200/TČ-2025-0201PA České Budějovice 8. dubna 2026
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice
r o z h o d l
dne 08.04.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 31.3.2026, pod sp. zn. 0 ZN-3963/2025 ve věci zločinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 3 písm. d) trestního zákoníku,
takto:
podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
- finanční prostředky ve výši 296 620 Kč na bankovním účtu č. 277830488/0600, jež je veden peněžním ústavem Moneta Money Bank a.s., IČ: 25672720, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle,
neboť
zajištění věci již není třeba.
Odůvodnění
Policejní orgán prověřuje jednání neznámého pachatele, jež spočívá v tom, že neznámý pachatel dne 31.10.2025 v době okolo 17:00 hodiny, z přesně nezjištěného místa, se zištným záměrem neoprávněně se obohatit na úkor jiné osoby, nejprve telefonicky kontaktoval poškozeného David VYCPÁLEK, nar. 15.04.1982 v Benešov, trv. bytem Bezručova č. p. 1254, 256 01 Benešov, přičemž se vydával za pracovnici Komerční banky a užil telefonní čísla +420355440484 a + 420776443779, kdy poškozeného informoval o tom, že na pobočce banky v Plzni si nějaká osoba zřídila za užití jeho občanského průkazu, přístup do jeho internetového bankovnictví, přičemž bude následně kontaktován pracovníky bezpečnostního oddělení, aby se tento problém vyřešil, následně poškozenému téhož dne volal z několika různých telefonních čísel, muž, který se představil z jako "Miroslav Svěrák" z bezpečnostního oddělení Komerční banky a sdělil mu, že může přijít o veškeré své finanční prostředky a proto mu doporučuje si založit zabezpečený bankovní účet u Komerční banky, s čímž poškozený souhlasil a nadiktoval pachateli veškeré své osobní údaje a tento mu zaslal link na phishingovou webovou stránku https://kb.finm24-cz.services, skrze kterou se měl poškozený přihlásit do nově založeného běžného účtu, což poškozený udělal, vlivem čehož byl přesměrován na webovou stránku, která vizuálně vypadala jako úvodní stránka internetového bankovnictví Komerční banky a na základě pokynů pachatele měl učinit převedení všech svých finančních prostředků právě na tento účet, avšak pachatel přesvědčil poškozeného, že bude lepší finanční prostředky přeposílat přes takzvané "bankovní partnery", s čímž poškozený souhlasil a na základě pokynů pachatele provedl ze svých bankovních účtů, jejichž je majitelem a disponentem:
- platba ze dne 31. 10. 2025, z bankovního účtu poškozeného 140538371862/0300, ve výši 47 800 Kč, ve prospěch bankovního účtu 3291025016/3030
- platba ze dne 3. 11. 2025, z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 49 700 Kč, ve prospěch bankovního účtu 3291025016/3030,
- platba ze dne 31. 10. 2025, z bankovního účtu č. 123-4307600287/0100, ve výši 97 800 Kč, ve prospěch bankovního účtu 5894070093/5500,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 148 750 Kč, ve prospěch bankovního účtu 4113476003/5500,
- platba ze dne 3. 11. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 148 750 Kč, ve prospěch bankovního účtu 4113476003/5500,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 148 700 Kč, ve prospěch bankovního účtu 107262174/0100,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100 ve výši 278 940 Kč, ve prospěch bankovního účtu 107262174/0100,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 350 430 Kč, ve prospěch bankovního účtu 107262174/0100,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 290 740 Kč, ve prospěch bankovního účtu 107262174/0100,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 129 460 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 670100-2229330357/6210
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100 ve výši 43 200 Kč, ve prospěch bankovního účtu 6008390063/0800, kdy platba neproběhla.
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100 ve výši 98 700 Kč, ve prospěch bankovního účtu 2803335532/2010,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 358267682/0300 ve výši 147 960 Kč, ve prospěch bankovního účtu 277830488/0600,
- platba ze dne 3. 11. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 148 660 Kč, ve prospěch bankovního účtu 277830488/0600,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 99 560 Kč, ve prospěch bankovního účtu 277609089/0600,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bankovního účtu 131-3125570297/0100, ve výši 195 200 Kč, ve prospěch bankovního účtu 5760505004/5500,
přičemž po provedení výše uvedených transakcí se poškozený dnešního dne 01.11.2025 pokusil přihlásit přes odkaz, jež mu byl zaslán pachatelem, do internetového bankovnictví a zkontrolovat své finance, avšak odkaz již byl nefunkční a poškozený pojal podezření, že by se mohlo jednat o podvod a šel věc oznámit na PČR, kdy vlivem jednání dosud neustanoveného pachatele mu byla způsobena škoda dílem dokonaným ve výši 2 233 190 Kč dílem dokonaným a škoda ve stadiu pokusu ve výši 43 200 Kč, celkem 2 276 390 Kč.
Policejní orgán dále hodnotil finanční toky na jednotlivých bankovních účtech, aby objasnil otázku, zda tyto stále disponují finanční prostředky poškozeného, popřípadě, jak bylo s finančními prostředky poškozeného naloženo.
Provedeným prověřováním bylo zjištěno, že uvedené finanční prostředky jsou výnosem z trestné činnosti. Policejní orgán cestou ust. § 8 odst. 2 tr. řádu, zajistil bankovní informace ohledně bú č. 277830488/0600, načež zjistil, že majitel bankovního účtu Yuliia BOHUSH, nar. 26.07.2002, trv. bytem Nárožní 2787/7a, 158 00 Praha-Stodůlky, skutečně přijal platby poškozeného, kdy finanční prostředky poškozeného byly částečně odčerpány a to 4 výběry z bankomatu:
- výběr ze dne 31. 10. 2025, ve výši 5 000 Kč z bankomatu RBCZ, Praha CZ,
- výběr ze dne 31. 10. 2025, ve výši 40 000 Kč z bankomatu RBCZ, Praha CZ,
- výběr ze dne 31. 10. 2025, ve výši 40 000 Kč z bankomatu RBCZ, Praha CZ,
- výběr ze dne 31. 10. 2025, ve výši 63 000 Kč z bankomatu RBCZ, Praha CZ,
Tedy, celá první platba ve výši 147 960 Kč byla odčerpána. Co se týče následné platby, tato byla odčerpána jen částečně, a to běžnými platbami majitele, kdy konečný zůstatek činí 148 594,94 Kč. Uvedené finanční pak dle hodnocení náleží poškozenému.
Vzhledem k uvedenému, kdy dle pokladů, jež policejní orgán ze strany peněžního ústavu zajistil, je zcela bezpečně zjištěno a prokázáno, že zajištěné finanční prostředky ve výši 148.594,94 Kč jsou majetkem poškozeného David VYCPÁLEK, nar. 15.04.1982, jež na zajištěnou věc vznáší nárok, bylo dne 3. 3. 2026 vydáno usnesení dle § 81a tr. řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu a zajištěná částka 148 594,94 Kč, byla vydána poškozenému. Usnesení pak dne 27. 3. 2026 nabylo právní moci.
Vzhledem k uvedenému je pak zrušení zajištění věci: finanční prostředky ve výši ve výši 296.620 Kč na bankovním účtu č. 277830488/0600, jež je veden peněžním ústavem Moneta Money Bank a.s., IČ: 25672720, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle, plně odůvodněno.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Bc. David Kavan komisař
Vyvěšeno dne: 08.04.2026 Sejmuto dne: 08.05.2026