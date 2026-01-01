Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-144378-204/TČ-2025-0201PA
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení analytiky a kybernetické kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC-144378-204/TČ-2025-0201PA České Budějovice 13. dubna 2026
Počet listů: 2
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice
r o z h o d l
dne 13.04.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 9. 4. 2026, pod sp. zn. 0 ZN-3963/2025 ve věci zločinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 3 písm. d) trestního zákoníku,
takto:
podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
Finanční prostředky ve výši 99 560 Kč na bankovním účtu č. 277609089/0600, jež je veden peněžním ústavem Moneta Money Bank a.s., IČ: 25672720, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle.
neboť
zajištění věci již není třeba.
Odůvodnění
Policejní orgán na podkladě podání poškozeného David VYCPÁLEK, nar. 15.04.1982, trv. bytem Bezručova č. p. 1254, 256 01 Benešov, ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 tr. řádu, zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 3 písm. d) tr. zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že poškozeného přesvědčil pod podvodnou legendou o napadeném bankovním účtu k učinění transakcí, čímž poškozenému způsobil škodu ve výši 2 632 850 Kč.
Jedním z bankovních účtů, ve prospěch kterých neznámý pachatel směřoval finanční prostředky poškozeného je bankovní účet č. 277609089/0600, jež náleží osobě: Pavla STOJKOVÁ, nar. 02.04.2006 v Jihlava, trv. bytem Úvoz 416/28, 586 01 Jihlava.
Poškozený pak ve prospěch uvedeného bankovního účtu učinil platbu ve výši 99 560 Kč, ze dne 31. 10. 2025.
Tato částka je pak odčerpána a to třemi platbami:
- platba ze dne 31. 2025 ve výši 1 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 5973898083/0800,
- platba ze dne 31. 2025 ve výši 1 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 5973898083/0800,
- platba ze dne 31. 2025 ve výši 4 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 5973898083/0800,
Výsledný zůstatek na bankovním účtu je pak částka 93 567,40 Kč. Z uvedených finančních prostředků pak částka 93 560 Kč náleží poškozenému. Co se týče částky 7,40 Kč, jde o zůstatek finančních prostředků před přijetím platby, kdy tato částka náleží majiteli bankovního účtu.
Z hodnocení dále vyplývá, že zajištěné finanční prostředky, ve výši 93 560 Kč, jsou majetkem poškozeného David VYCPÁLEK, nar. 15.04.1982, jež na zajištěnou věc vznáší nárok.
Policejní orgán pak ve věci vydal usnesení dle § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu a zajištěnou hodnotu vydal poškozenému. Vydané usnesení pak dne 24. 3. 2026.
Vzhledem k uvedenému je pak zrušení zajištění věci: Finanční prostředky ve výši 99 560 Kč na bankovním účtu č. 277609089/0600, jež je veden peněžním ústavem Moneta Money Bank a.s., IČ: 25672720, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle, plně odůvodněno.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Bc. David Kavan komisař
Vyvěšeno dne: 14.04.20126 Sejmuto dne: 14.05.2026