Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-106921-8/TČ-2025-020172
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování 2. oddělení obecné kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC-106921-8/TČ-2025-020172 České Budějovice 14. srpna 2025
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, 2. oddělení obecné kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice
r o z h o d l
dne 14.08.2025 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství České Budějovice ze dne 14.08.2025, pod sp. zn.
ve věci poškozené společnosti IIK Group SE, IČO: 08300712 a společnosti KWS sports CZ s.r.o., IČO: 06753540 - podvodné vylákání finančních prostředků
takto:
podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to
finanční prostředky, včetně příslušenství a peněžních prostředků došlých do výše 278 300 korun českých na číslo účtu 359870205/0300, vedeného u Československé obchodní banky, a.s., IČO:00001350 dosud nezjištěného majitele,
neboť
zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.
Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.
Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění výzvě podle § 79a odst. 3 trestního řádu ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 korun českých. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 korun českých.
Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.
Podle § 79e odst. 5 trestního řádu je od okamžiku doručení usnesení o zajištění pohledávky na účtu bance nebo jinému subjektu oprávněnému vést účet pro jiného zakázáno jakkoli disponovat s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše částky uvedené v tomto rozhodnutí a jejího příslušenství. Policejní orgán žádá osobu příslušnou k provedení zajištění, aby jej informovala o provedení zajištění a sdělení výše zajištěných peněžních prostředků.
Odůvodnění
Dne 14.8.2025 byly zdejší součástí Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování České Budějovice zahájeny úkony trestního řízení podle ustanovení § 158 odstavce 3 trestního řádu ve věci zločinu podvod podle § 209 odstavce 1, odstavce 4 písmena d) trestního zákoníku, kterého se mohl dopustit dosud neznámý pachatel tím, že v době nejméně od 13:30 do 16:05 hodin dne 14.08.2025, z přesně nezjištěného místa, v úmyslu sebe nebo jiného neoprávněně obohatit, uvedl v omyl Pavlu CIBOCHOVOU, nar. 13.03.1979, kdy vystupoval pod jménem "Jaroslav Zelenka", s legendou pracovníka kriminální policie v Chomutově, přičemž kontaktoval z telefonního čísla 739883991 Pavlu Cibochovou, kdy ji informoval o tom, že nějaký pan "Jan Čepelák" na základě plné moci Cibochové, chtěl žádat o úvěr v České spořitelně ve výši 500 000 korun českých, kdy úvěr v České spořitelně byl schválen, ale nevyplacen, následně ji "Jaroslav Zelenka" přepojil na bezpečnostního poradce České národní banky, kdy tento ji následně kontaktoval z telefonního čísla 734404173, kdy se představil pod jménem "David Svoboda", který pod smyšlenou legendou pojištění finančních prostředků, poté, co zjistil že Pavla Cibochová má přístup k firemním účtům společnosti IIK Group SE, IČO: 08300712 a dceřiné společnosti KWS sports CZ s.r.o., IČO: 06753540, v jednom případě z Pavly Cibochové vylákal finanční prostředky z firemního bankovního účtu č. 1000012399/5500, vedeného u společnosti Raiffeisenbank a.s., finanční částku ve výši 278 300 korun českých, kdy tuto prostřednictvím vygenerované bankovní schránky s číslem účtu 359870205/0300, vedeného u společnosti ČSOB a.s. Pavla Cibochová zaslala dne 14.8.2025 v čase kolem 13:40 hodin.
Na základě výše uvedeného má policejní orgán dostatečně odůvodněné podezření, že v případě výše uvedených transakcí se jedná o podvodné jednání neznámého pachatele, který výnos z trestné činnosti směřoval na další bankovní účty. Policejní orgán vychází z dosud nashromážděného spisového materiálu a z informací poskytnutých oznamovatelkou Pavlou Cibochovou. Vzhledem k tomu, že by předmětné platby mohly být výnosem z trestné činnosti, rozhodl policejní orgán tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).
Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o předchozí žádosti.
Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:
Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.
S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.
Není-li tím ohrožen účel trestního řízení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán může rozhodnout o zajištění peněžních prostředků namísto jiné věci, která byla zajištěna, pokud složíte do úschovy příslušného orgánu činného v trestním řízení peněžní prostředky ve výši odpovídající hodnotě zajištěné věci.
Se zajištěním finančních prostředků tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení:
SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM
Dne:
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Mgr. Miroslava Maříková komisař
Vyvěšeno dne: 15.12.2025 Sejmuto dne: 29.12.2025