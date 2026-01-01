Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-106921-105/TČ-2025-020181
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení hospodářské kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC-106921-105TČ-2025-020181 České Budějovice 1. dubna 2026
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služby kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality Plavská 2, 370 07 České Budějovice
r o z h o d l
dne 01.04.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 01.04.2026, pod sp. zn. 0 ZN-3245/2025 ve věci
takto:
podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
- finančních prostředků, včetně příslušenství a peněžních prostředků došlých do výše 278 300 Kč na čísle účtu 359870205/0300, vedeného u Československé obchodní banky, a.s., IČO: 00001350,
neboť
zajištění věci již není třeba.
Odůvodnění
Dne 14.8.2025 byly zdejší součástí Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality zahájeny úkony trestního řízení podle ustanovení § 158 odstavce 3 trestního řádu ve věci zločinu podvod podle § 209 odstavce 1, odstavce 4 písmena d) trestního zákoníku účinného do 31.12.2025, kterého se mohl dopustit dosud neznámý pachatel tím, že v době nejméně od 13:30 do 16:05 hodin dne 14.08.2025, z přesně nezjištěného místa v úmyslu sebe nebo jiného neoprávněně obohatit, uvedl v omyl Pavlu CIBOCHOVOU, nar. 13.03.1979, kdy vystupoval pod jménem "Jaroslav Zelenka", s legendou pracovníka kriminální policie v Chomutově, přičemž kontaktoval z telefonního čísla 739883991 Pavlu Cibochovou, kdy ji informoval o tom, že nějaký pan "Jan Čepelák" chtěl na základě plné moci Cibochové žádat o úvěr v České spořitelně ve výši 500 000 Kč, kdy úvěr v České spořitelně byl schválen, ale nevyplacen, následně ji "Jaroslav Zelenka" přepojil na bezpečnostního poradce České národní banky, který ji následně kontaktoval z telefonního čísla 734404173 a představil se pod jménem "David Svoboda" a pod smyšlenou legendou pojištění finančních prostředků, poté, co zjistil, že Pavla Cibochová má přístup k firemním účtům společnosti IIK Group SE, IČO: 08300712 a dceřiné společnosti KWS sports CZ s.r.o., IČO: 06753540, v jednom případě z Pavly Cibochové vylákal finanční prostředky z firemního bankovního účtu č. 1000012399/5500, vedeného u společnosti Raiffeisenbank a.s., finanční částku ve výši 278 300 Kč, kdy tuto prostřednictvím vygenerované bankovní schránky s číslem účtu 359870205/0300, vedeným u společnosti ČSOB a.s. Pavla Cibochová zaslala dne 14.82025 v čase kolem 13:40 hodin.
Dne 15.8.2025 vydal orgán policie Usnesení v souladu s ust. § 79a odst. 1 trestního řádu za účelem zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č. 359870205/0300, na který měla být dne 14.8.2025 poukázána platba ve výši 278 300 Kč z bankovního účtu č. 1000012399/5500 obchodní korporace IIK Group SE. Usnesení bylo dne 15.8.2025 prostřednictvím datové zprávy odesláno do datové schránky bankovní instituce Československá obchodní banka, a. s., IČO 00001350. Datovou zprávu si dne 18.8.2025 převzala elektronická aplikace. Na základě uvedeného bylo na bankovnímu účtu 359870205/0300 ke dni 15.8.2025 zajištěno 5 978,34 Kč.
Dne 21.8.2025 byl vyhotoven návrh na postup dle § 8 odst. 2 trestního řádu za účelem zjištění informací k bankovnímu účtu č. 359870205/0300. Na základě návrhu byly informace v souladu s ust. § 8 odst. 2 trestního řádu Okresním státním zastupitelstvím vyžádány. Dne 12.9.2025 obdržel orgán policie vyžádané informace k bankovnímu účtu č. 359870205/0300.
V dané věci byla ustanovena majitelka účtu a touto je Ilona Oláh, nar. 2.3.1986. Provedeným vyhodnocením výpisů z bankovního účtu je patrné, že na tomto byla ke dni připsána příchozí úhrada ve výši 278.300 Kč. Následně bylo provedeno:
- x bankovních převodů provedených dne 14.8.2025 z bankovního účtu č. 359870205/0300 na bankovní účet č. 4700124053/0800 platby ve výši 40 000 Kč, 53 000 Kč, 40 000 Kč, 43 000 Kč, 41 000 Kč, 32 000 Kč
- hotovostních výběrů provedených 14.08.2025 - 59,03 Kč, 15.08.2025 - 200,00 Kč, 15.08.2025 - 200,00 Kč, 18.08.2025 - 500,00 Kč, 18.08.2025 – 5 000,00 Kč, 18.08.2025 – 5 000,00 Kč, 18.08.2025 - 37,00 Kč, 18.08.2025 - 3 000,00 Kč, 18.08.2025 - 3 000,00 Kč, 18.08.2025 - 3 000,00 Kč, 18.08.2025 – 4 000,00 Kč
Ze zajištěné zprávy je patrné, že bankovní účet byl zřízen dne 12.8.2025, následně byl tento dne 14.8.2025 využit za účelem příjmu finančních prostředků, které byly podvodným způsobem vylákány v celkové výši 278 300 Kč, z dané částky byl proveden následně převod ve výši 249 000 Kč na bankoví účet č. 4700124053/0800.
Dne 29.9.2025 byla zajištěna lustrace na základě předchozího návrhu dle § 8 odst. 2 trestního řádu v centrální evidenci účtů k bankovnímu účtu č. 4700124053/0800. Z provedené lustrace je patrné, že majitelkou bankovního účtu je Ilona Oláh, nar. 2.3.1986. Dne 3.10.2025 byl vyhotoven návrh dle § 8 odst. 2 trestního řádu za účelem zjištění informací k bankovnímu účtu č. 4700124053/0800. Na základě návrhu byly informace v souladu s ust. § 8 odst. 2 trestního řádu Okresním státním zastupitelstvím vyžádány. Dne 27.10.2025 orgán policie vyžádané informace k bankovnímu účtu č. 4700124053/0800.
V dané věci byla ustanovena majitelka účtu a touto je Ilona Oláh, nar. 2.3.1986. Provedeným vyhodnocením výpisů z bankovního účtu je patrné, že na tomto byly ke dni 14.8.2025 připsány příchozí úhrady ve výši 40 000 Kč, 53 000 Kč, 40 000 Kč, 43 000 Kč, 41 000 Kč, 32 000 Kč. Provedené příchozí úhrady byly dne 14.8.2025 v hotovosti vybrány částkami 75 000 Kč, 75 000 Kč, 75 000 Kč. Provedena jedna platba ve výši 22 990 Kč na provozovně DATART.
Dne 13.1.2025 bylo vydáno usnesení podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu, kdy bylo rozhodnuto o vydání nehmotné věci, která byla zajištěna dle § 79a trestního řádu, společnosti: IIK Group SE, IČO: 08300712, se sídlem Lidická tř. č. p. 1937, 370 07 České Budějovice-České Budějovice 7, a to:
finanční prostředky ve výši 5 978,34 Kč zajištěné na bankovním účtu číslo 359870205/0300 vedeném u společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice, protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc. Shora uvedený postup podle § 79f trestního řádu o zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č. 359870205/0300 je tímto dostatečně odůvodněn.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Stanislav Novák vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 07.04.2026 Sejmuto dne: 17.04.2026