Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-144378-13/TČ-2025-020172
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování 2. oddělení obecné kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC-144378-13/TČ-2025-020172 České Budějovice 1. listopadu 2025
Počet listů: 5
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, 2. oddělení obecné kriminality, Plavská 2, 370 7 České Budějovice
r o z h o d l
dne 01.11.2025 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 01.11.2025, pod sp. zn.
ve věci podezření ze spáchání zločinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) trestního zákoníku, vedeného pod shora uvedeným č.j.
takto:
podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to
finančních prostředků ve výši 97 800 Kč na bankovním účtu č. 5894070093/5500, jež je veden peněžním ústavem Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, IČO: 49240901
neboť
zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.
Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.
Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění výzvě podle § 79a odst. 3 trestního řádu ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.
Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.
Podle § 79e odst. 5 trestního řádu je od okamžiku doručení usnesení o zajištění pohledávky na účtu bance nebo jinému subjektu oprávněnému vést účet pro jiného zakázáno jakkoli disponovat s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše částky uvedené v tomto rozhodnutí a jejího příslušenství. Policejní orgán žádá osobu příslušnou k provedení zajištění, aby jej informovala o provedení zajištění a sdělení výše zajištěných peněžních prostředků.
Odůvodnění
Policejní orgán 2. oddělení obecné kriminality v Českých Budějovicích, dne 01.11.2025 na podkladě podání vysvětlení osoby Davida VYCPÁLKA, nar. 15.04.1982, ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu, zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku, které se měl dopustit neznámý pachatel tím, že:
dne 31.10.2025 v době okolo 17:00 hodiny, z přesně nezjištěného místa, se zištným záměrem neoprávněně se obohatit na úkor jiné osoby, nejprve telefonicky kontaktoval poškozeného Davida Vycpálka, nar. 15.04.1982, přičemž se vydával za pracovnici Komerční banky a užil telefonní čísla +420355440484 a + 420776443779, kdy poškozeného informoval o tom, že na pobočce banky v Plzni si nějaká osoba zřídila za užití jeho občanského průkazu, přístup do jeho internetového bankovnictví, přičemž bude následně kontaktován pracovníky bezpečnostního oddělení, aby se tento problém vyřešil, následně poškozenému téhož dne volal z několika různých telefonních čísel, muž, který se představil z jako "Miroslav Svěrák" z bezpečnostního oddělení Komerční banky a sdělil mu, že může přijít o veškeré své finanční prostředky a proto mu doporučuje si založit zabezpečený bankovní účet u Komerční banky, s čímž poškozený souhlasil a nadiktoval pachateli veškeré své osobní údaje a tento mu zaslal odkaz na phishingovou webovou stránku https://kb.finm24-cz.services, skrze kterou se měl poškozený přihlásit do nově založeného běžného účtu, což poškozený udělal, vlivem čehož byl přesměrován na webovou stránku, která vizuálně vypadala jako úvodní stránka internetového bankovnictví Komerční banky a na základě pokynů pachatele měl učinit převedení všech svých finančních prostředků právě na tento účet, avšak pachatel přesvědčil poškozeného, že bude lepší finanční prostředky přeposílat přes takzvané "bankovní partnery", s čímž poškozený souhlasil a na základě pokynů pachatele provedl ze svých bankovních účtů, jejichž je majitelem a disponentem:
- transakci z bankovního účtu č. 123-4307600287/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 195 200 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 5760505004/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 123-4307600287/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 148 750 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 4113476003/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 123-4307600287/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 97 800 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 5894070093/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 123-4307600287/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 57 500 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 35-1326250207/0100 vedeného u Komerční banky a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 123-4307600287/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 248 225 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 5025001117/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 123-4307600287/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 223 778 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 5025001117/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 131-3125570297/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 290 740 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 107262174/0100 vedeného u Komerční banky a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 131-3125570297/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 350 430 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 107262174/0100 vedeného u Komerční banky a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 131-3125570297/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 278 940 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 107262174/0100 vedeného u Komerční banky a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 131-3125570297/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 148 700 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 107262174/0100 vedeného u Komerční banky a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 131-3125570297/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 148 660 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 277830488/0600 vedeného u Moneta Money Bank a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 131-3125570297/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 43 200 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 6008390063/0800 vedeného u České spořitelny a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 131-3125570297/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 192 460 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 670100-2229330357/6210 vedeného u mBank a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 131-3125570297/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 99 560 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 277609089/0600 vedeného u Moneta Money Bank a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 131-3125570297/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 98 700 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 280333553/2010 vedeného u Fio banka a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 131-3125570297/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 148 750 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 4113476003/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 131-3125570297/0100, vedeného u Komerční banky a.s., ve výši 195 200 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 5760505004/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 358267682/0300, vedeného u Československé obchodní banky a.s., ve výši 147 960 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 277830488/0600 vedeného u Monety Money bank a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 358267682/0300, vedeného u Československé obchodní banky a.s., ve výši 47 800 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 3291025016/3030 vedeného u Airbank a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 358267682/0300, vedeného u Československé obchodní banky a.s., ve výši 100 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 131-3125570297/0100 vedeného u Komerční banky a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 358267682/0300, vedeného u Československé obchodní banky a.s., ve výši 205 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 131-3125570297/0100 vedeného u Komerční banky a.s.,
- transakci z bankovního účtu č. 358267682/0300, vedeného u Československé obchodní banky a.s., ve výši 205 801 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 131-3125570297/0100 vedeného u Komerční banky a.s.,
přičemž po provedení výše uvedených transakcí se poškozený dnešního dne 01.11.2025 pokusil přihlásit přes odkaz, jež mu byl zaslán pachatelem, do internetového bankovnictví a zkontrolovat své finance, avšak odkaz již byl nefunkční a poškozený David Vycpálek pojal podezření, že by se mohlo jednat o podvod a šel věc oznámit na PČR, kdy vlivem jednání dosud neustanoveného pachatele mu byla způsobena škoda ve výši nejméně 3 673 153 Kč.
Ve věci bude okresnímu státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích podán návrh na postup ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 trestního řádu k ustanovení majitele bankovního účtu č.: 5894070093/5500, vedeného u akciové společnosti Raiffeisenbank a.s., čemuž ovšem předchází potřeba zajistit tímto usnesením případné finanční hotovosti, které se v současné době nacházejí na tomto účtu a pocházejí z trestné činnosti.
Dle § 79a odst. 1, trestního řádu, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že peněžní prostředky na účtu banky jsou výnosem trestné činnosti, může policejní orgán s předchozím souhlasem státního zástupce a v naléhavých případech, když věc nesnese odkladu, i bez souhlasu, rozhodnout o jejich zajištění, včetně peněžních prostředků dodatečně na účet došlých, vztahuje-li se zajištění i na ně a to včetně jejich příslušenství. Taková situace podle dosud zjištěných informací nastala a na uvedený účet byla z bankovního účtu č. 123-4307600287/0100, vedeného u Komerční banky a.s., zaslána transakce ve výši 97 800 Kč.
Jak z odůvodnění vyplývá, policejní orgán své rozhodnutí opírá o informace, která má na samém počátku trestního řízení a na takové informace nelze vztáhnout obecné požadavky hodnověrnosti a spolehlivosti, jaké jsou kladeny na důkazy v trestním řízení, opatřené v procesní podobě. Tomu také odpovídá formulace ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu, vyjádřená slovy "nasvědčují-li zjištěné skutečnosti", která klade důraz na potřebný vyšší stupeň pravděpodobnosti, který musí být zjištěnými skutečnostmi dostatečně odůvodněn. Tato podmínka je dle názoru policejního orgánu splněna, stejně jako podmínka naléhavosti a bylo by proti smyslu ustanovení § 79a trestního řádu, kdyby v tomto konkrétním případě nebylo zajištění finančních prostředků na účtu banky provedeno.
Policejní orgán proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).
Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o předchozí žádosti.
Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:
Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.
S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.
Není-li tím ohrožen účel trestního řízení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán může rozhodnout o zajištění peněžních prostředků namísto jiné věci, která byla zajištěna, pokud složíte do úschovy příslušného orgánu činného v trestním řízení peněžní prostředky ve výši odpovídající hodnotě zajištěné věci.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Bc. Michal Folda komisař
Vyvěšeno dne: 13.03.2026 Sejmuto dne. 23.03.2026