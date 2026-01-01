Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-144685-27/TČ-2025-020110
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení České Budějovice - město 28. října 1 371 05 České Budějovice
Č. j. KRPC-144685-27/TČ-2025020110 České Budějovice 21. ledna 2026
Počet listů: 2
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice, 28. října 1, 371 05 České Budějovice
r o z h o d l
dne 21.01.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 21.01.2026, pod sp. zn. 0 ZN-3966/2025 V trestní věci podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se dopustil neznámý pachatel tím, že v zištném úmyslu neoprávněně obohatit svou osobu z nezjištěného místa dne 01.11.2025 ve 17:04 hod., prostřednictvím SMS zprávy a aplikace Whatsapp, kontaktoval poškozenou vystupujíc jako její dcera s žádostí o zaslání finančních prostředků, načež poškozená provedla ze svého bankovního účtu č. 1661548027/3030 na bankovní účet č. 6015006023/0800 platbu ve výši 49 000 Kč, načež zjistila, že jí dcera nekontaktovala, čímž poškozené osobě Jaroslava KLÁSKOVÁ, nar. 22.08.1946, trv. bytem Nerudova 903/68, 370 04 České Budějovice-České Budějovice 3 byla způsobena škoda ve výši 49 000 Kč,
- tedy sebe nebo jiného obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a způsobil tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou.
takto:
podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
Blokace finančních prostředků ve výši 49 000 Kč, na bankovním účtu č. 6015006023/0800, vedený peněžním ústavem Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782.
neboť
zajištění věci již není třeba.
Odůvodnění
Na základě využití ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, byl dne 2.11.2025 ze strany Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích udělen předchozí souhlas státního zástupce policejnímu orgánu se zajištěním finančních prostředků ve výši 49 000 Kč na bankovním účtu č. 6015006023/0800, vedeného peněžním ústavem Česká spořitelna a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782.
Peněžním ústavem Česká spořitelna a.s. byla provedena výše uvedená blokace, kdy došlo k zajištění 144,59 Kč.
Ze strany policejního orgánu byl podán návrh dle § 8 odst. 2 trestního řádu za účelem zjištění finančních toků na bankovním účtu č. 6015006023/0800. Zde bylo zjištěno, že finanční prostředky ze dne 1.11.2025 odeslané ve prospěch bankovního účtu č. 6015006023/0800 na tento účet nedorazily a transakce neproběhla, peníze byly vráceny, toto bylo později potvrzeno poškozenou. Tudíž zajištěné finanční prostředky nepochází z prověřované trestné činnosti.
Policejní orgán územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice, 28. října 1, 371 05 České Budějovice, zažádal dozorujícího státního zástupce v Českých Budějovicích, JUDr. Martina Peška o vydání souhlasu se zrušením zajištění finančních prostředků na účtu č. 6015006023/0800, podle § 79f trestního řádu, kdy tento souhlas byl udělen.
Dne 21.1.2026 státní zástupce Okresního státního zastupitelství České Budějovice JUDr. Martin Pešek, ve smyslu § 79f odst. 3 trestního řádu, udělil předchozí souhlas se zrušením zajištění výnosu z trestné činnosti na bankovním účtu č. 6015006023/0800, vedený peněžním ústavem Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782, které byly zajištěny usnesením policejního orgánu Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, Obvodní oddělení České Budějovice, pod č.j. KRPC-144685-13/TČ-2025-020110-AK, neboť na základě zjištěných skutečností již není zajištění peněžních prostředků třeba.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
nprap. Andreas Kolář, DiS. npor. Ing. Edita Mináriková vrchní inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 19.02.2026 Sejmuto dne: 19.03.2026