VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení

Č. j. KRPC-37155-8/TČ-2025-020110

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie \Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení České Budějovice - město 28. října 1 371 05 České Budějovice

Č. j. KRPC-37155-8/TČ-2025-020110 České Budějovice 18. března 2025

Počet listů: 3

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitesltví policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice, 28. října 1, 371 05 České Budějovice

r o z h o d l

dne 18.03.2025 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 18.03.2025, pod sp. zn. ve věci, kdy neznámý pachatel, vydávající se za pracovníka peněžního ústavu Fio banka a.s., a dále za zaměstnance peněžního ústavu Raiffeisenbank a.s. jménem Miroslav Svěrák, dne 18.03.2025 v 16:03 hod., z přesně nezjištěného místa, za užití telefonního čísla +420 775 232 206 kontaktoval poškozeného, kdy tomuto uvedl, že byla zneužita jeho identita, přičemž mohou být ohroženy jeho finanční prostředky na bankovních účtech, kdy pod zjevným nátlakem byl uveden v omyl fiktivně vytvořeným portálem reálného peněžního ústavu společnosti Raiffeisenbank a.s., načež byl dále instruován k přeposlání finančních prostředků, za účelem jejich ochrany, na údajně bezpečný elektronický účet u společnosti ČSOB a.s., kdy poškozený následně dle instrukcí provedl ze svého bankovního účtu č. 93051412/5500, vedeného peněžním ústavem Raiffeisenbank a.s., transakci, a to:

- dne 18.03.2025 v 16:55 hod. odchozí platba ve výši 95 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 319055089/0300, vedeného ČSOB a.s.,

přičemž bezprostředně po provedení transakce byl telefonní hovor ukončen a finanční prostředky nebyly navráceny, kdy tímto svým jednám neznámý pachatel způsobil poškozené osobě Jaroslav KOKTAVÝ, nar. 14.05.1993 v České Budějovice, trv. bytem Borovského č. p. 355, 373 82 Včelná, škodu v celkové výši 95 000 Kč,

- t e d y sebe nebo jiného obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a způsobil tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou,

takto:

podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťují věci, a to

Finanční prostředky ve výši 95 000 Kč na bankovním účtu č. 319055089/0300, vedeném peněžním ústavem Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350,

neboť

zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věci jsou výnosem z trestné činnosti.

Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.

Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění výzvě podle § 79a odst. 3 trestního řádu ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.

Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.

Podle § 79e odst. 5 trestního řádu je od okamžiku doručení usnesení o zajištění pohledávky na účtu bance nebo jinému subjektu oprávněnému vést účet pro jiného zakázáno jakkoli disponovat s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše částky uvedené v tomto rozhodnutí a jejího příslušenství. Policejní orgán žádá osobu příslušnou k provedení zajištění, aby jej informovala o provedení zajištění a sdělení výše zajištěných peněžních prostředků.

Odůvodnění

Policejní orgán obvodní oddělení České Budějovice dne 10.03.2025 ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu, zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit dosud neznámý pachatel, tím že, se zištným záměrem, neoprávněně obohatit svou osobu, vydávající se za pracovníka peněžního ústavu Fio banka a.s., a dále za zaměstnance peněžního ústavu Raiffeisenbank a.s. jménem Miroslav Svěrák, dne 18.03.2025 v 16:03 hod., z přesně nezjištěného místa, za užití telefonního čísla +420 775 232 206 kontaktoval poškozeného, kdy tomuto uvedl, že byla zneužita jeho identita, přičemž mohou být ohroženy jeho finanční prostředky na bankovních účtech, kdy pod zjevným nátlakem byl uveden v omyl fiktivně vytvořeným portálem reálného peněžního ústavu společnosti Raiffeisenbank a.s., načež byl dále instruován k přeposlání finančních prostředků, za účelem jejich ochrany, na údajně bezpečný elektronický účet u společnosti ČSOB a.s., kdy poškozený následně dle instrukcí provedl ze svého bankovního účtu č. 93051412/5500, vedeného peněžním ústavem Raiffeisenbank a.s., transakci, a to:

- dne 18.03.2025 v 16:55 hod. odchozí platba ve výši 95 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 319055089/0300, vedeného ČSOB a.s.,

přičemž bezprostředně po provedení transakce byl telefonní hovor ukončen a finanční prostředky nebyly navráceny, kdy tímto svým jednám neznámý pachatel způsobil poškozené osobě Jaroslav KOKTAVÝ, nar. 14.05.1993 v České Budějovice, trv. bytem Borovského č. p. 355, 373 82 Včelná, škodu v celkové výši 95 000 Kč,

tedy

sebe nebo jiného obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a způsobil tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

Provedeným prvotním šetřením policejního orgánu spočívajícím v podání vysvětlení poškozené osoby a zajištění písemností dokládajících jeho tvrzení, konkrétně potvrzení o odchozí transakci, je důvodný předpoklad, že finanční prostředky ve výši 95 000 Kč zaslané poškozeným na bankovní účet č. 319055089/0300, jsou výnosem z trestné činnosti, a to z důvodu zjevného uvedení v omyl osoby poškozeného, kdy tento byl zcela zjevně přesvědčen, že finanční prostředky zasílá na bezpečný účet za účelem jejich ochrany před třetí stranou. Neznámý pachatel využil autority fungujících a zaběhlých bankovních institucí a přesvědčil poškozeného k provedení předmětné transakce a tímto ho tedy měl v úmyslu připravit o jeho finanční prostředky za účelem vlastního finančního prospěchu.

Vzhledem k těmto zjištěným skutečnostem vše nasvědčuje závěru, že neznámý pachatel zcela záměrně a plánovaně, pod lživou identitou bankéře subjektu Fio banka a.s., a následně bankéře subjektu Raiffeisenbank a.s., uvedl poškozeného Jaroslava Koktavého v omyl.

Na základě využití ust. § 79a odst. 1 trestního řádu byl dne 18.03.2025 ze strany Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích udělen předchozí souhlas státního zástupce policejnímu orgánu se zajištěním shora uvedených finančních prostředků na předmětném bankovním účtu č. 319055089/0300, vedeném peněžním ústavem Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, neboť je podezření, že finanční prostředky jsou výnosem z trestné činnosti, kdy toto lze dovozovat zejména z důvodu, že pachatel využil lživých tvrzení, na základě kterých se neoprávněně obohatil.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem a za využití ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťují finanční prostředky jako výnos z trestné činnosti, ve výši 95 000 Kč na bankovním účtu č. 319055089/0300, vedeném peněžním ústavem Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, neboť je podezření, že finanční prostředky jsou výnosem z trestné činnosti.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).

Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o předchozí žádosti.

Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:

Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.

S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.

Za policejní orgán:

nprap. Bc. Patrik Lexa npor. Ing. Edita Mináriková vrchní inspektor vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 27.07.2025 Sejmuto dne: 27.08.2025

