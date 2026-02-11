Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-23162-70/TČ-2026-0201PA
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení analytiky a kybernetické kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC- 23162-70/TČ-2026-0201PA České Budějovice 9. července 2026
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice
r o z h o d l
dne 09.07.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 2. 7. 2026, pod sp. zn. 0 ZN-1558/2026 ve věci přečinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku,
takto:
podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
finanční prostředky ve výši 12 603,03 Kč na bankovním účtu č. 6116369093/0800, vedeného peněžním ústavem Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782,
neboť
zajištění věci již není třeba.
Odůvodnění
Policejním orgánem SKPV OAKK České Budějovice byly dne 12. 2. 2025 ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu, zahájeny úkony trestního řízení, pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že se zištným záměrem, neoprávněně obohatit svou osobu, vystupujíc jako Petr Tománek, užívaje e-mail p3tr_t0m4n3k_4p1_m3tr1c5_0p5@fastmail.com a tuvoviqunuko04@gmail.com, dne 8. 2. 2026 v době kolem 8:50 hodin, na blíže nezjištěném místě, reagoval na nabídkový inzerát poškozeného: Miroslav FŰHRER, nar. 12.02.1964 v České Budějovice, trv. bytem Na spojce 735/9, 373 71 Rudolfov, jež na stránky www.bazos.cz umístil nabídkový inzerát s předmětem prodeje 4 gum na vozidlo za částku 5 000 Kč, načež za účelem koupi zboží poškozenému zaslal hypertextový odkaz ve tvaru https://dpd.order99435.top/get/order/sujH47y9TnwL, na který poškozený reagoval a zadal zde přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví, jež má spjaté se svým bankovním účtem č. 270375312/0300, čehož neznámý pachatel využil a učinil celkem 5 transakcím které poškozený autorizoval:
- platba ze dne 11. 2. 2026 ve výši 50 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 6116369093/0800,
- platba ze dne 11. 2. 2026 ve výši 100 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 6116369093/0800,
- platba ze dne 11. 2. 2026 ve výši 50 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 367512264/0300,
- platba ze dne 11. 2. 2026 ve výši 100 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 367512264/0300,
- platba ze dne 12. 2. 2026 ve výši 74 688 Kč ve prospěch IBAN DE60100103002688482949.
čímž poškozenému způsobil škodu ve výši 374 688 Kč.
Následným šetřením bylo zjištěno, že majitelem bankovního účtu č. 367512264/0300 je Lukáš BUBNÁR, nar. 25.04.1987, trv. bytem Studentská č. p. 1254, 431 11 Jirkov. Z dalšího hodnocení pak vyplynulo, že tento finanční prostředky poškozeného odčerpal a to platbami:
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 13 000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 12 000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 12 000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 12 500 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 13 000 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 12 600 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 10 500 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 12 700 Kč, ve prospěch bankovního účtu. č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 12 200 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 12.400 Kč, ve prospěch bú. č. 6116369093/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 24 990 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 4582802/0800,
- Dne 11.02.2026 odchozí okamžitá platba ve výši 112 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 5903746033/0800,
Je zřejmé, že bankovní účet č. 6116369093/0800 byl založen jen za účelem legalizace výnosů z trestné činnosti. Bankovní účet byl dne 2. 2. 2026 založen distančním způsobem a neobsahuje žádné ortodoxní platby. Nejzásadnějším příjmem bankovního účtu jsou finanční prostředky poškozeného.
Policejní orgán po hodnocení finančních toků dne 29.4.2026 vydal usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu - o zajištění finančních prostředků ve výši 12 603,03 Kč na bankovním účtu č. 6116369093/0800, vedeného peněžním ústavem Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782, neboť z šetření vyplynulo, že jde o výnos z trestné činnosti. Vydané usnesení pak dne 5. 6. 2026 nabylo právní moci.
Policejní orgán pak dne 9. 6. 2026 vydal usnesení dle § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu o vydání zajištěné věci poškozenému, protože zajištěné věci už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc. Vydané usnesení pak dne 25. 6. 2026 nabylo právní moci.
Vzhledem k uvedenému je pak vydání usnesení podle § 79f trestního řádu, plně odůvodněno.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Bc. David Kavan komisař
Vyvěšeno dne: 09.07.2026 Sejmuto dne: 09.08.2026