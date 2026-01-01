Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-106921-104/TČ-2025-020181
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení hospodářské kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC-106921-104/TČ-2025-0230181 České Budějovice 1. dubna 2026
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice
r o z h o d l
dne 01.04.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 01.04.2026, pod sp. zn. 0 ZN-3245/2025 ve věci
takto:
podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věcí, a to:
- finančních prostředků, včetně příslušenství a peněžních prostředků dodatečně došlých do výše 859.090 Kč na čísle účtu 3940131004/5500, vedeného u společnosti Raiffeinsenbank a.s., IČO: 49240901, neboť zajištění finančních prostředků již není třeba.
a
- finančních prostředků, včetně příslušenství a peněžních prostředků dodatečně došlých do výše 200 990,-Kč na čísle účtu 3939886004/5500, vedeného u společnosti Raiffeinsenbank a.s., IČO: 49240901, neboť zajištění finančních prostředků již není třeba.
neboť
zajištění věcí již není třeba.
Odůvodnění
Dne 14.8.2025 byly zdejší součástí Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality zahájeny úkony trestního řízení podle ustanovení § 158 odstavce 3 trestního řádu ve věci zločinu podvod podle § 209 odstavce 1, odstavce 4 písmena d) trestního zákoníku účinného do 31.12.2025, kterého se mohl dopustit dosud neznámý pachatel tím, že v době nejméně od 13:30 do 16:05 hodin dne 14.08.2025, z přesně nezjištěného místa v úmyslu sebe nebo jiného neoprávněně obohatit, uvedl v omyl Pavlu CIBOCHOVOU, nar. 13.03.1979, kdy vystupoval pod jménem "Jaroslav Zelenka", s legendou pracovníka kriminální policie v Chomutově, přičemž kontaktoval z telefonního čísla 739883991 Pavlu Cibochovou, kdy ji informoval o tom, že nějaký pan "Jan Čepelák" chtěl na základě plné moci Cibochové žádat o úvěr v České spořitelně ve výši 500 000 Kč, kdy úvěr v České spořitelně byl schválen, ale nevyplacen, následně ji "Jaroslav Zelenka" přepojil na bezpečnostního poradce České národní banky, který ji následně kontaktoval z telefonního čísla 734404173 a představil se pod jménem "David Svoboda" a pod smyšlenou legendou pojištění finančních prostředků, poté, co zjistil, že Pavla Cibochová má přístup k firemním účtům společnosti IIK Group SE, IČO: 08300712 a dceřiné společnosti KWS sports CZ s.r.o., IČO: 06753540, z Pavly Cibochové ve dvou případech vylákal finanční prostředky z firemního bankovního účtu č. 1000012399/5500, vedeného u společnosti Raiffeisenbank a.s. finanční částku v celkové výši 739 090 Kč, kdy:
- dne 14.08.2025 v čase 13:33 hodin provedena transakce ve výši 389 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 3940131004/5500,
- dne 14.08.2025 v čase 13:37 hodin provedena transakce výši 350 090 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 3940131004/5500,
dále z firemního bankovního účtu č. 3219753/5500 vedeného u společnosti Raiffeisenbank a.s., vylákal ve dvou případech z Pavly Cibochové finanční částku v celkové výši 320 990 Kč, kdy:
- dne 14.08.2025 v čase 13:50 hodin provedena transakce výši 120 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 3940131004/5500,
- dne 14.08.2025 v čase 13:53 provedena transakce výši 200 990 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 3939886004/5500.
Dne 15.8.2025 vydal orgán policie Usnesení v souladu s ust. § 79a odst. 1 trestního řádu za účelem zajištění finančních prostředků na bankovních účtech:
- č. 3940131004/5500, na který měly být dne 14.8.2025 poukázány platby v celkové výši 859 090 Kč z bankovního účtu č. 1000012399/5500 obchodní korporace IIK Group SE
- č. 3939886004/5500, na který měla být dne 14.8.2025 poukázána platba v celkové výši 200 990 Kč z bankovního účtu č. 3219753/5500 obchodní korporace KWS sports CZ s.r.o.
Usnesení bylo dne 15.8.2025 prostřednictvím datové zprávy odesláno do datové schránky bankovní instituce Raiffeisenbank a.s., IČO 49240901. Datovou zprávu si dne 18.8.2025 převzala elektronická aplikace. Na základě uvedeného bylo na bankovnímu účtu č. 3940131004/5500 zajištěno 591 Kč, na bankovním účtu č. 3939886004/5500 zajištěno 4 491 Kč.
Dne 21.8.2025 byl vyhotoven návrh na postup dle § 8 odst. 2 trestního řádu za účelem zjištění informací k bankovním účtům č. 3940131004/5500 a č. 3939886004/5500. Na základě návrhu byly informace v souladu s ust. § 8 odst. 2 trestního řádu Okresním státním zastupitelstvím vyžádány. Dne 23.9.2025 obdržel orgán policie vyžádané informace k bankovním účtům č. 3940131004/5500 a č. 3939886004/5500.
V dané věci byla ustanovena majitelem účtu č. 3940131004/5500 korporace Eltrix s.r.o., IČO 23506105, majitelem účtu č. 3939886004/5500 korporace Lumenix s.r.o., IČO 23506130, v obou případech ustanovena oprávněná osoba Svitlana DZURYNETS, nar. 05.04.1969.
Provedeným výpisem z bankovního účtu č. 3939886004/5500 bylo zjištěno:
- 14.8.2025 připsané platby ve výši 200 990 Kč od KWS sports CZ s.r.o.
- 14.8.2025 připsané platby ve výši 154 000 Kč od Eltrix s.r.o.
- 14.8.2025 výběry ATM 150 000 Kč a 196 000 Kč
Provedeným výpisem z bankovního účtu č. 3940131004/5500 bylo zjištěno:
- 14.8.2025 připsané platby ve výši 389 000 Kč od IIK Group SE
- 14.8.2025 připsané platby ve výši 350 090 Kč od IIK Group SE
- 14.8.2025 připsané platby ve výši 120 000 Kč od KWS sports CZ s.r.o.
- 14.8.2025 převod ve výši 154 000 Kč spol. Lumenix s.r.o.
- 14.8.2025 výběry ATM 120 000 Kč, 120 000 Kč, 120 000 Kč, 120 000 Kč a 20 .000 Kč
Dne 13.1.2025 bylo vydáno usnesení podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu, kdy bylo rozhodnuto o vydání nehmotné věci, které byla zajištěna dle § 79a společnosti: IIK Group SE, IČO: 08300712, se sídlem Lidická tř. č. p. 1937, 370 07 České Budějovice-České Budějovice 7, trestního řádu, a to konkrétně:
finanční prostředky ve výši 508,26 Kč, zajištěné na bankovním účtu číslo 3940131004/5500 vedeném u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle;
finanční prostředky ve výši 1 675,14 Kč, zajištěné na bankovním účtu číslo 3939886004/5500 vedeném u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle,
protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.
Dále bylo dne 13.1.2025 vydáno usnesení podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu, kdy bylo rozhodnuto o vydání nemovité věci, která byla zajištěna dle § 79a společnosti: KWS sports CZ s.r.o., IČO: 06753540, se sídlem Lidická tř. 1277/252, 370 07 České Budějovice-České Budějovice 7, trestního řádu a to konkrétně:
finanční prostředky ve výši 82,84 Kč, zajištěné na bankovním účtu číslo 3940131004/5500 vedeném u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle;
finanční prostředky ve výši 2 815,86 Kč, zajištěné na bankovním účtu číslo 3939886004/5500 vedeném u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle,
protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.
Shora uvedený postup podle § 79f trestního řádu o zrušení zajištění finančních prostředků na bankovních účtech č. 3940131004/5500 a 3939886004/5500 je tímto dostatečně odůvodněn.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Stanislav Novák vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 07.04.2026 Sejmuto dne: 17.04.2026