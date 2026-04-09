Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-55512-45/TČ-2026-020818
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Tábor obvodní oddělení Tábor Divadelní 212 390 01 Tábor
Č. j. KRPC-55512-45/TČ-2026-020818 Tábor 7. července 2026
Počet listů: 2
USNESENÍ
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Tábor rozhodl dne 7. července 2026 ve věci NP IT podvod falešný bankéř Tábor
takto:
podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu vydávám
osobě: Lenka MIKEŠOVÁ ŠACHOVÁ (roz. ŠACHOVÁ), nar. 04.01.1979, trvale bytem Pivovarská č. p. 40, 398 52 Nadějkov
nehmotné věci, které byly zajištěny dle § 79a trestního řádu
a to:
finanční prostředky z bankovního účtu číslo 370071244/0300 vedeného na jméno ORTEGA José Francisco, nar. 14.11.1988, u banky Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice, IČO: 00001350, v celkové výši 230 850 Kč, ve prospěch účtu 104337716/2250, vedeného na jméno Lenka MIKEŠOVÁ ŠACHOVÁ, nar. 04.01.1976, u banky CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 63492555
protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.
O d ů v o d n ě n í
Dne 09.04.2026 v 08:27 hod. volal neznámý pachatel poškozené Lenka MIKEŠOVÁ ŠACHOVÁ (roz. ŠACHOVÁ), nar. 04.01.1979 v Písek, vdaná, doklad: 206883370, trv. bytem Pivovarská č. p. 40, 398 52 Nadějkov, tel.: 777044224, Datová schránka: dpdvhvm, z tel. č.: 295 564 811, kdy se představil jako prap. Ondřej Hrubeš z ÚO Vsetín, s tím, že jistý Lukáš Ježek měl u sebe plnou moc na kterou se pokusil vzít úvěr u ČSOB na jméno poškozené, dále dal poškozené tel. kontakt na Štěpána Kopřivu - ředitele bezpečnostního oddělení ČNB, který následně poškozené volal na whatsapp přes videohovor z tel. č.: 607 610 868, který poškozenou instruoval, aby nejdříve zaslala částku 249 480 Kč na bankovní účet 369975932/0300 a to ze svého bankovního účtu č. 670100-2204012336/6210 vedeného u mBank, následně poškozená zaslala částku 230 385 Kč na bankovní účet 370072642/0300 a to ze svého bankovního účtu 670100-2204012336/6210 vedeného u mBank, poté dle instrukcí zaslala z bankovního účtu 104638885/2250 vedeného u banky Creditas, na jméno její tchýně a to Jaroslavy Mikešové, nar. 12.08.1954 částku 470 531 Kč na svůj bankovní účet 104337716/2250 vedeného u banky Creditas, a následně z tohoto svého účtu zaslala částku 380 394 Kč na bankovní účet č. 370071244/0300. Dále zaslala poškozená ze svého bankovního účtu 104337716/2250 vedeného u banky Creditas částku 90 384 Kč, kdy se však jednalo o zbylé peníze tchýně poškozené Jaroslavy Mikešové, na bankovní účet č: 370030098/0300.
Jednáním pachatele vznikla škoda ve výši 479 865 Kč poškozené Lenka MIKEŠOVÁ ŠACHOVÁ (roz. ŠACHOVÁ), nar. 04.01.1979 v Písek, vdaná, doklad: 206883370, trv. bytem Pivovarská č. p. 40, 398 52 Nadějkov, tel.: 777044224, Datová schránka: dpdvhvm
a ve výši 470 778 Kč poškozené Jaroslava MIKEŠOVÁ (roz. PETERKOVÁ), nar. 12.08.1954 v Tábor, vdaná, doklad: 210189517, trv. bytem Ke Špejcharu č. p. 114, 398 52 Nadějkov, tel.: 721530849
Na základě využití ust. § 79a odst. 1 trestního řádu bylo Usnesením ze dne 20.04.2026, provedeno zajištění finančních prostředků na předmětném bankovním účtu č. 370071244/0300 vedeného na jméno ORTEGA José Francisco, nar. 14.11.1988, u banky Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice, IČO: 00001350, v celkové výši 231 258 Kč.
Tedy vzhledem k uvedeným skutečnostem a za využití ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu byly zajištěny finanční prostředky jako výnos z trestné činnosti na bankovním účtu číslo 370071244/0300, v celkové výši 230 850 Kč.
Následným šetřením bylo zjištěno, že na zájmovém účtu č. 370071244/0300, byl počáteční zůstatek ve výši 388 Kč, následovala příchozí transakce ve výši 20 Kč z jiného zájmového účtu č. 370030098/0300, kdy následovala příchozí transakce od poškozené Lenky MIKEŠOVÉ ŠACHOVÉ, nar. 04.01.1979 v celkové výši 380 394 Kč, následovaná odchozí transakcí ve výši 149 544 Kč ve prospěch účtu č. 8449413004/5500, kdy se na bankovním účtu podařila zajistit uvedená částka ve výši 231 258 Kč.
Vzhledem k výše uvedenému, kdy není pochyb o tom, že zajištěné finanční prostředky na bankovním účtu č. 370071244/0300 vedeného u banky Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5 - Radlice, IČO: 00001350, v celkové výši 230 850 Kč náleží osobě poškozené Lenka MIKEŠOVÁ ŠACHOVÁ, nar. 04.01.1979, rozhodl policejní orgán o:
vydání zajištěných finančních prostředku na bankovní účet č. 104337716/2250, vedeného na jméno Lenka MIKEŠOVÁ ŠACHOVÁ, nar. 04.01.1976, u banky CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 63492555 a to ve výši 230 850 Kč.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat u policejního orgánu do tří dnů od jeho oznámení. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
nprap. Lukáš Malinský npor. Mgr. Vít Feichtinger vrchní inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 27.07.2026 Sejmuto dne: 24.08.2026