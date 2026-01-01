VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-144035-35/TČ-2025-020111
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení České Budějovice - Čtyři Dvory M. Chlajna 45 370 11 České Budějovice
Č. j. KRPC-144035-35/TČ-2025-020111 České Budějovice 23. dubna 2026
Počet listů: 2
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice - Čtyři Dvory, M. Chlajna 45, 370 11 České Budějovice
r o z h o d l
dne 23.04.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 22.04.2026, pod sp. zn. 0 ZN-3974/2025
takto:
podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
finančních prostředků ve výši 138 750 Kč na bankovním účtu 7847053003/5500, vedeném u bankovní společnosti Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, jehož je vlastníkem Vasyl KRYZHANIVSKYI, nar. 08.01.2006 v LETIACHIV.
neboť
zajištění věci již není třeba.
Odůvodnění
V prověřované věci pod výše uvedeným číslem jednacím bylo dne 31.10.2025 vydáno Usnesení o zajištění finančních prostředků dle § 79a odst. 1 trestního řádu na bankovním účtu 7847053003/5500 v celkové výši 138 750 Kč, čímž se do současné doby podařila zajistit celá částka 138 750 Kč. Usnesení bylo vydáno na základě důvodného podezření, že se na bankovním účtu nacházejí finanční prostředky poškozené osoby, a že se tedy jedná o výnosy pocházející z trestné činnosti páchané na území České republiky.
Následným vyhodnocením veškerých pohybů na bankovním účtu číslo 7847053003/5500 bylo zjištěno, že veškeré finanční prostředky jsou majetkem poškozeného Petra JINDRY, narozeného 17.06.1999, neboť se uživateli zájmového bankovního účtu s prostředky před zajištěním nepodařilo jakýmkoliv způsobem manipulovat.
Na základě výše uvedeného bylo zdejším policejním orgánem bezpečně potvrzeno, že zajištěné finanční prostředky ve výši 138750 Kč jsou majetkem poškozeného Petra JINDRY, narozeného 17.06.1999, trvale bytem Na Vyhlídce 1417/23, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic. Vzhledem k tomu, že těchto prostředků již není třeba k dalšímu řízení, a že tedy nepřipadá v úvahu zabrání nebo propadnutí věci, tak se s předchozím souhlasem státního zástupce z Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ruší zajištění těchto finančních prostředků. Finanční prostředky ve výši 138 500 Kč budou vydány oprávněnému vlastníkovi Petrovi Jindrovi na jeho bankovní účet číslo 297579956/0300, vedeného u společnosti Československá obchodní banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
prap. Lukáš Habina npor. Ing. Jiří Kulhánek inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 24.04.2026 Sejmuto dne: 04.05.2026