Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-73340-7/TČ-2025-020110
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení České Budějovice - město 28. října 1 371 05 České Budějovice
Č. j. KRPC-73340-7(TČ-2025-020110 České Budějovice 4. června 2025
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice - město, 28. října 1, 371 05 České Budějovice
r o z h o d l
dne 04.06.2025 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 04.06.2025, pod sp. zn.
ve věci přečinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku
takto:
podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to
Finančních prostředků ve výši 120 000 korun českých na bankovním účtu č. 5860374013/0800, vedeného peněžním ústavem Česká Spořitelna a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782.
neboť
zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.
Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.
Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění výzvě podle § 79a odst. 3 trestního řádu ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 korun českých.
Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.
Odůvodnění
Policejní orgán obvodní oddělení České Budějovice dne 04.06.2025 ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, kterého se dopustil neznámý pachatel tím, že se zištným úmyslem neoprávněně obohatit svou osobu dne 3.6.2025 v době po 16:00 hod., z nezjištěného místa, vystupující jako pracovník Komerční banky a.s., a jako bezpečnostní pracovník České Spořitelny a.s. vystupujíc jménem Kateřina Zimová, kontaktoval poškozenou Moniku ŠTĚRBÍKOVOU, nar. 28.11.1976, které uvedl, že se někdo z jejího bankovního účtu pokoušel vybrat finanční prostředky a je nezbytné pro ochranu finančních prostředků tyto zabezpečit, načež instruoval poškozenou k výběru finanční hotovosti a dále ji přiměl pod legendou vkladu na bezpečnostní účet banky učinit vklad:
- Dne 03.06.2025 v 17:43 hod., prostřednictvím bankomatu České Spořitelny a.s., č. 2329, vklad finanční hotovosti ve výši 120 000 korun českých, ve prospěch bankovního účtu č. 5860374013/0800,
čímž poškozené Monice ŠTĚRBÍKOVÉ, nar. 28.11.1976, trv. bytem Jankov č. p. 83, 373 84 Jankov, způsobil škodu ve výši 120 000 korun českých,
- t e d y-
sebe nebo jiného obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a způsobil tak na cizím majetku větší škodu.
Na základě využití ust. § 79a trestního řádu byl dne 04.06.2025 ze strany Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích udělen telefonický předchozí souhlas státního zástupce se zajištěním shora uvedených finančních prostředků ve výši 120 000 korun českých na bankovním účtu č. 5860374013/0800, vedeného peněžním ústavem Česká Spořitelna a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, neboť je podezření, že finanční prostředky jsou výnosem z trestném činnosti, kdy toto lze dovozovat zejména z důvodu, že pachatel využil legendy, na základě které se neoprávněně obohatil.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem a za využití ustanovení § 79a trestního řádu se zajišťují finanční prostředky ve výši 120 000 korun českých na bankovním účtu č. 5860374013/0800, vedeného peněžním ústavem Česká Spořitelna a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, neboť je důvodné podezření, že se jedná o výnos z trestné činnosti.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).
Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o předchozí žádosti.
Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:
Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.
S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.
Za policejní orgán:
nprap. Bc. David Smetana npor. Ing. Edita Mináriková vrchní inspektor vedoucí oddělení
