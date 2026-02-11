Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-23067-12/TČ-2026-020110
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení České Budějovice - město 28. října 1 371 05 České Budějovice
Č. j. KRPC-23067-12/TČ-2026-020110 České Budějovice 12. února 2026
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice, 28. října 1, 371 05 České Budějovice
r o z h o d l
dne 12.02.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 12.02.2026, pod sp. zn.
ve věci podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kdy neznámý pachatel
v zištném záměru neoprávněné obohatit svou osobu v čase kolem 16:20 hod. dne 11.02.2026 na přesně nezjištěném místě distančním způsobem kontaktoval prostřednictvím zprávy v aplikaci WhatsApp z tel. č. jeho kamaráda Ladislava KOCLÍŘE, nar. 27.08.1969 +420602160465 poškozeného Romana ŠPINDLERA, nar. 27.04.1971, kdy ho přiměl k zaslání finančních prostředků, načež tento zaslal ze svého bankovního účtu č. ú.: 1054849231/0100 částku ve výši 54 500 Kč, na účet. č. úč.: 6126726023/0800 a to dne 11.02.2026, poté zjistil, že se stal obětí podvodu, čímž neznámý pachatel způsobil poškozenému škodu ve výši 54 500 Kč,
- t e d y -
sebe nebo jiného obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a způsobil tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou.
takto:
podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to
finanční prostředky ve výši 54 500 Kč na bankovním účtu č. 6126726023/0800 vedený u České spořitelny, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
neboť
zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.
Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.
Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění výzvě podle § 79a odst. 3 trestního řádu ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.
Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.
Podle § 79e odst. 5 trestního řádu je od okamžiku doručení usnesení o zajištění pohledávky na účtu bance nebo jinému subjektu oprávněnému vést účet pro jiného zakázáno jakkoli disponovat s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše částky uvedené v tomto rozhodnutí a jejího příslušenství. Policejní orgán žádá osobu příslušnou k provedení zajištění, aby jej informovala o provedení zajištění a sdělení výše zajištěných peněžních prostředků.
Odůvodnění
Policejní orgán Obvodní oddělení České Budějovice dne 12.2.2026, na podkladě podání poškozeného Romana ŠPINDLERA, nar. 27.04.1971 v České Budějovice, trv. bytem Komenského 74/9, 370 01 České Budějovice-České Budějovice 7, ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 tr. řádu, zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1, trestního zákoníku.
Na základě využití ust. § 79a odst. 1 trestního řádu byl dne 12.2.2026 ze strany státního zástupce Mgr. Evy Kubíčkové Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích udělen předchozí souhlas policejnímu orgánu se zajištěním shora uvedených finančních prostředků, neboť je podezření, že finanční prostředky jsou výnosem z trestné činnosti, kdy toto lze dovozovat zejména z důvodu, že pachatel využil legendy, na základě které se neoprávněně obohatil.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem za využití ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťují finanční prostředky ve výši 54 500 Kč na bankovním účtu č. 6126726023/0800 vedený u České spořitelny, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, neboť je důvodné podezření, že se jedná o výnos z trestné činnosti.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).
Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o předchozí žádosti.
Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:
Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.
S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.
Není-li tím ohrožen účel trestního řízení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán může rozhodnout o zajištění peněžních prostředků namísto jiné věci, která byla zajištěna, pokud složíte do úschovy příslušného orgánu činného v trestním řízení peněžní prostředky ve výši odpovídající hodnotě zajištěné věci.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
nstržm. Bc. Martina Čalkovská npor. Ing. Edita Mináriková vrchní asistent vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 24.03.2026 Sejmuto dne: 07.04.2026