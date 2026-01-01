Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-106921-90/TČ-2025-020181
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení hospodářské kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC-106921-90/TČ-2025-020181 České Budějovice 13. ledna 2026
Počet listů: 3
USNESENÍ
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, Plavská 2, České Budějovice rozhodl dne 13. ledna 2026 ve věci NP internetový podvod - legenda falešný policista Olešník
takto:
podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu vydávám
společnosti: IIK Group SE, IČO: 08300712, se sídlem Lidická tř. č. p. 1937, 370 07 České Budějovice-České Budějovice 7
nehmotné věci, které byly zajištěny dle § 79a trestního řádu
a to:
- finanční prostředky ve výši 5 978,34 Kč, zajištěné na bankovním účtu číslo 359870205/0300 vedeného u společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice,
protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.
O d ů v o d n ě n í
Dne 14.8.2025 byly zdejší součástí Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování České Budějovice zahájeny úkony trestního řízení podle ustanovení § 158 odstavce 3 trestního řádu ve věci zločinu podvod podle § 209 odstavce 1, odstavce 4 písmena d) trestního zákoníku, kterého se mohl dopustit dosud neznámý pachatel tím, že v době nejméně od 13:30 do 16:05 hodin dne 14.08.2025, z přesně nezjištěného místa, v úmyslu sebe nebo jiného neoprávněně obohatit, uvedl v omyl Pavlu CIBOCHOVOU, nar. 13.03.1979, kdy vystupoval pod jménem "Jaroslav Zelenka", s legendou pracovníka kriminální policie v Chomutově, přičemž kontaktoval z telefonního čísla 739883991 Pavlu Cibochovou, kdy ji informoval o tom, že nějaký pan "Jan Čepelák" na základě plné moci Cibochové, chtěl žádat o úvěr v České spořitelně ve výši 500 000 Kč, kdy úvěr v České spořitelně byl schválen, ale nevyplacen, následně ji "Jaroslav Zelenka" přepojil na bezpečnostního poradce České národní banky, kdy tento ji následně kontaktoval z telefonního čísla 734404173, kdy se představil pod jménem "David Svoboda", který pod smyšlenou legendou pojištění finančních prostředků, poté, co zjistil že Pavla Cibochová má přístup k firemním účtům společnosti IIK Group SE, IČO: 08300712 a dceřiné společnosti KWS sports CZ s.r.o., IČO: 06753540, v jednom případě z Pavly Cibochové vylákal finanční prostředky z firemního bankovního účtu č. 1000012399/5500, vedeného u společnosti Raiffeisenbank a.s., finanční částku ve výši 278 300 Kč, kdy tuto prostřednictvím vygenerované bankovní schránky s číslem účtu 359870205/0300, vedeného u společnosti ČSOB a.s. Pavla Cibochová zaslala dne 14.82025 v čase kolem 13:40 hodin.
Dne 21.8.2025 byl vyhotoven návrh na postup dle § 8 odst. 2 trestního řádu za účelem zjištění informací k bankovnímu účtu č. 359870205/0300. Na základě návrhu byly informace v souladu s ust. § 8 odst. 2 trestního řádu Okresním státním zastupitelstvím vyžádány. Dne 12.9.2025 obdržel orgán policie vyžádané informace k bankovnímu účtu č. 359870205/0300.
V dané věci byla ustanovena majitelka účtu a touto je Ilona Oláh, nar. 2.3.1986. Provedeným vyhodnocením výpisů z bankovního účtu je patrné, že na tento bankovní účet byla ke dni 14.8.2025 připsána příchozí úhrada ve výši 278.300 Kč. Následně bylo provedeno:
- 6 bankovních převodů dne 14.8.2025 z bankovního účtu č. 359870205/0300 na bankovní účet č. 4700124053/0800 platby ve výši 40 000 Kč, 53 000 Kč, 40 000 Kč, 43 000 Kč, 41 000 Kč, 32 000 Kč, v celkové výši 249 000 Kč.
- 11 hotovostních výběrů provedených dne 14.08.2025 - 59,03 Kč, dne 15.08.2025 - 200,00 Kč, dne 15.08.2025 - 200,00 Kč, dne 18.08.2025 - 500,00 Kč, dne 18.08.2025 – 5 000,00 Kč, dne 18.08.2025 – 5 000,00 Kč, 18.08.2025 - 37,00 Kč, 18.08.2025 - 3 000,00 Kč, 18.08.2025 - 3 000,00 Kč, dne 18.08.2025 - 3 000,00 Kč, dne 18.08.2025 – 4 000,00 Kč, v celkové výši 23 996,03 Kč
Ze zajištěné zprávy je patrné, že bankovní účet byl zřízen dne 12.8.2025, následně byl tento dne 14.8.2025 využit za účelem příjmu finančních prostředků, které byly podvodným způsobem vylákány v celkové výši 278.300 Kč, z dané částky byl proveden následně převod ve výši 249 000 Kč na bankovní účet č. 4700124053/0800.
Dne 29.9.2025 bylo na základě předchozího návrhu dle § 8 odst. 2 trestního řádu v centrální evidenci účtů k bankovnímu účtu č. 4700124053/0800 zjištěno, že majitelkou bankovního účtu je Ilona Oláh, nar. 2.3.1986. Dne 3.10.2025 byl vyhotoven návrh dle § 8 odst. 2 trestního řádu za účelem zjištění informací k bankovnímu účtu č. 4700124053/0800. Na základě návrhu byly informace v souladu s ust. § 8 odst. 2 trestního řádu Okresním státním zastupitelstvím vyžádány. Dne 27.10.2025 orgán policie vyžádané informace k bankovnímu účtu č. 4700124053/0800.
V dané věci byla ustanovena majitelka účtu a touto je Ilona Oláh, nar. 2.3.1986. Provedeným vyhodnocením výpisů z bankovního účtu je patrné, že na tomto byly ke dni 14.8.2025 připsány příchozí úhrady ve výši 40 000 Kč, 53 000 Kč, 40 000 Kč, 43 000 Kč, 41 000 Kč, 32 000 Kč. Provedené příchozí úhrady byly dne 14.8.2025 v hotovosti vybrány částky 75 000, 75 000, 75 000 Kč. Provedena jedna platba ve výši 22 990 Kč DATART.
Na bankovní účet číslo 359870205/0300 byla tedy doručena jedna platba v celkové výši 278 300 Kč, kdy následně bylo z účtu provedeno šest plateb ve výši 249 000 Kč ve prospěch účtu číslo 4700124053/0800, dále jedenáct hotovostních výběrů v celkové výši 23 996,03 Kč, kdy na účtu bylo zajištěno celkem 5 978,34 Kč. Dle jednoduchých matematických propočtů součet částek 249 000 Kč, 23 996,03 Kč a 5 978,34 Kč dává dohromady 100 % částky 278 300 Kč.
Ve věci není sporu o tom, že částka 5 978,34 Kč náleží poškozené společnosti IIK Group SE, IČO: 08300712, se sídlem Lidická tř. č. p. 1937, 370 07 České Budějovice-České Budějovice 7. Tyto peněžní prostředky ve výši 5 978,34 Kč, není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat u policejního orgánu do tří dnů od jeho oznámení. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Mgr. Markéta Voříšková komisař
Vyvěšeno dne: 09.02.2026 Sejmuto dne: 09.03.2026