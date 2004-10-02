Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-144378-208/TČ-2025-0201PA
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení analytiky a kybernetické kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC-144378-208/TČ-2025-0201PA České Budějovice 20. dubna 2026
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality r o z h o d l dne 20.04.2026 ve věci NP internetový podvod legenda bankéř Komerční banky Litvínovice
takto:
podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu
ukládám do úschovy
Okresní soud v Českých Budějovicích
následující věci
- finanční prostředky ve výši 47 800 Kč, na bankovním účtu č. 3291025016/3030, jež je veden peněžním ústavem Air Bank a. s., IČ: 29045371, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6,
- finanční prostředky ve výši 3 295,84 Kč, na bankovním účtu č. 5894070093/5500, jež je veden peněžním ústavem Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, IČO: 49240901,
neboť na ně uplatňuje právo jiná osoba a existují zde pochybnosti o tom, kdo má na výše uvedené věci vlastnické právo.
Odůvodnění
Policejní orgán na podkladě podání poškozeného David VYCPÁLEK, nar. 15.04.1982, trv. bytem Bezručova č. p. 1254, 256 01 Benešov, ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu, zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 3 písm. d) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že dne 31.10.2025 v době okolo 17:00 hodiny, z přesně nezjištěného místa, se zištným záměrem neoprávněně se obohatit na úkor jiné osoby, nejprve telefonicky kontaktoval poškozeného David VYCPÁLEK, nar. 15.04.1982 v Benešov, trv. bytem Bezručova č. p. 1254, 256 01 Benešov, přičemž se vydával za pracovnici Komerční banky a užil telefonní čísla +420355440484 a + 420776443779, kdy poškozeného informoval o tom, že na pobočce banky v Plzni si nějaká osoba zřídila za užití jeho občanského průkazu, přístup do jeho internetového bankovnictví, přičemž bude následně kontaktován pracovníky bezpečnostního oddělení, aby se tento problém vyřešil, následně poškozenému téhož dne volal z několika různých telefonních čísel, muž, který se představil z jako "Miroslav Svěrák" z bezpečnostního oddělení Komerční banky a sdělil mu, že může přijít o veškeré své finanční prostředky a proto mu doporučuje si založit zabezpečený bankovní účet u Komerční banky, s čímž poškozený souhlasil a nadiktoval pachateli veškeré své osobní údaje a tento mu zaslal link na phishingovou webovou stránku https://kb.finm24-cz.services, skrze kterou se měl poškozený přihlásit do nově založeného běžného účtu, což poškozený udělal, vlivem čehož byl přesměrován na webovou stránku, která vizuálně vypadala jako úvodní stránka internetového bankovnictví Komerční banky a na základě pokynů pachatele měl učinit převedení všech svých finančních prostředků právě na tento účet, avšak pachatel přesvědčil poškozeného, že bude lepší finanční prostředky přeposílat přes takzvané "bankovní partnery", s čímž poškozený souhlasil a na základě pokynů pachatele provedl ze svých bankovních účtů, jejichž je majitelem a disponentem:
- platba ze dne 31. 10. 2025, z bú poškozeného 140538371862/0300, ve výši 47 800 Kč, ve prospěch bú 3291025016/3030
- platba ze dne 3. 11. 2025, z bú 131-3125570297/0100, ve výši 49 700 Kč, ve prospěch bankovního bú 3291025016/3030,
- platba ze dne 31. 10. 2025, z bankovního účtu č. 123-4307600287/0100, ve výši 97 800 Kč, ve prospěch bú 5894070093/5500,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bú 131-3125570297/0100, ve výši 148 750 Kč, ve prospěch bú 4113476003/5500,
- platba ze dne 3. 11. 2025 z bú 131-3125570297/0100, ve výši 148 750 Kč, ve prospěch bú 4113476003/5500,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bú 131-3125570297/0100, ve výši 148 700 Kč, ve prospěch bú 107262174/0100,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bú 131-3125570297/0100 ve výši 278 940 Kč, ve prospěch bú 107262174/0100,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bú 131-3125570297/0100, ve výši 350 430 Kč, ve prospěch bú 107262174/0100,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bú 131-3125570297/0100, ve výši 290 740 Kč, ve prospěch bú 107262174/0100,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bú 131-3125570297/0100, ve výši 129 460 Kč, ve prospěch bankovního účtu č. 670100-2229330357/6210
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bú 131-3125570297/0100 ve výši 43 200 Kč, ve prospěch bú 6008390063/0800, kdy platba neproběhla.
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bú 131-3125570297/0100 ve výši 98 700 Kč, ve prospěch bú 2803335532/2010,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bú. 358267682/0300 ve výši 147 960 Kč, ve prospěch bú 277830488/0600,
- platba ze dne 3. 11. 2025 z bú 131-3125570297/0100, ve výši 148 660 Kč, ve prospěch bú 277830488/0600,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bú 131-3125570297/0100, ve výši 99 560 Kč, ve prospěch bú 277609089/0600,
- platba ze dne 31. 10. 2025 z bú 131-3125570297/0100, ve výši 195 200 Kč, ve prospěch bú 5760505004/5500,
přičemž po provedení výše uvedených transakcí se poškozený dne 01.11.2025 pokusil přihlásit přes odkaz, jež mu byl zaslán pachatelem, do internetového bankovnictví a zkontrolovat své finance, avšak odkaz již byl nefunkční a poškozený pojal podezření, že by se mohlo jednat o podvod a šel věc oznámit na PČR, kdy vlivem jednání dosud neustanoveného pachatele mu byla způsobena škoda dílem dokonaným ve výši 2.233.190 Kč dílem dokonaným a škoda ve stadiu pokusu ve výši 43 200 Kč, celkem 2 276 390 Kč.
Policejní orgán se pak v rámci prověřování zaměřil na zjištění, jakým způsobem bylo s finančními prostředky poškozeného naloženo. Za tímto účelem vydal usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu a to na všechny bankovního účty, ve prospěch kterých byly odeslány finanční prostředky poškozeného. V některých případech se pak finanční prostředky poškozeného podařilo zachytit, v kterých případech byly všechny prostředky poškozeného odčerpány a v některých případech došlo k zásadní manipulaci s finančáci prostředky, kdy nelze jednoznačně určit, komu mají zajištěné finanční prostředky připadnout.
Rozporuplné jsou pak zajištěné hodnoty na dvou bankovních účtech a to sice a bankovním účtu č. 3291025016/3030 a 5894070093/5500.
3291025016/3030:
Policejním orgánem bylo v rámci prověřování vyžádáno poskytnutí informací ohledně bankovního účtu č. 3291025016/3030, jež neznámý pachatel užil jakožto nástroj ke spáchání trestného činu a skrze který si nechal zaslat ze stran poškozeného částku 47 800 Kč.
Peněžní ústav se Air Bank se pak vyjádřil, že jediným majitelem a disponentem předmětného bankovního účtu č. 3291025016/3030 je Patrik KAŠPAR, nar. 17.08.2005, trv. bytem Eduarda Světlíka č. p. 1350, 768 24 Hulín.
Peněžní ústav se dále vyjádřil, že bankovní účet byl zřízen dne 10. 2. 2025 v 7:54 hodin a to distančním způsobem online.
Co se týče finančního toku na bankovním účtu, peněžní ústav poskytl výpis plateb a to za období od 28. 10. 2025 do 31. 10. 2025.
Z finančního toku vyplývá, že počátečním zůstatkem je částka 3,02 Kč a konečný zůstatek je 49 630,54 Kč. Na bankovní účet bylo připsáno celkem 122 558 Kč a odčerpáno bylo celkem 72 930,48 Kč.
Z finančního toku vyplývá, že bankovní účet nebyl užíván ortodoxním způsobem pro osobní potřebu majitele. Jsou zde pouze evidovány platby fyzických osob, které jsou následně odčerpávány ve prospěch zahraničních subjektů. Z uvedeného vyplývá, že bankovní účet byl patrně založen a užíván pouze za účelem zastírání původu finančních prostředků.
Finanční tok:
Dne 28. 10. 2025 jsou ve prospěch bankovního účtu připsány celkem 4 platby:
- platba ve výši 2 300 Kč z bú č. 3128188093/0800 - majitel Lushpak Yurii,
- platba ve výši 3 000 Kč z bú č. 3128188093/0800 - majitel Lushpak Yurii,
- platba ve výši 2 500 Kč z bú č. 3128188093/0800 - majitel Lushpak Yurii,
- platba ve výši 1 900 Kč z bú č. 355894277/0300 - Maksym Budzikovskyi.
Totožné platby jsou pak ve stejné výši odčerpány ve prospěch zahraničního subjektu ZEN.COM UAB Lvivo g. 25-104, Vilnius a to platbami ze dne 28. 10. 2025 až 29. 10. 2025.
Dne 31. 10. 2025 je ve prospěch bankovního účtu převedeno celkem 3 plateb:
- platba ve výši 47 800 Kč z bú č. 140538371862/0300 - majitel David Vycpálek,
- platba ve výši 5 200 Kč z bú č. 2340964016/3030 - Andreii Isaiev,
- platba ve výši 10 000 Kč z bú č. 2340964016/3030 - Andreii Isaiev.
Dne 3. 11. 2025 je ve prospěch bankovního účtu převedena 1 platba:
- platba ve výši 49 700 Kč z bú č. 131-3125570297/0100 - majitel DVproauto s.r.o.
Téhož dne je pak učiněno celkem 7 odchozích plateb:
- platba ve výši 100 Kč na přidružený bú majitele zájmového bú.
- 3 platby v celkové výši 35 190 Kč ve prospěch zahraničního subjektu ZEN.COM UAB Lvivo g. 25-104, Vilnius,
- 2 platby v celkové výši 27 654 Kč ve prospěch zahraničního subjektu Bifinity Lvivo g. 25-.104 Vilnius,
- platba ve výši 128,48 Kč ve prospěch zahraničního subjektu SKIWE 45-55 Commercial Street, London.
Hodnocení:
Z finančního toku pak vyplývá, že majitel bankovního účtu přijímal finanční prostředky ze stran 5 zúčastněných subjektů:
- Poškozený David VYCPÁLEK, nar. 15.04.1982.
- Poškozený subjekt DVproauto s.r.o. (jednatelem je David VYCPÁLEK, nar. 15.04.1982).
- Yurii LUSHPAK, nar. 01.03.1996 v SUHRIV, trv. bytem Dr. Milady Horákové 54/143, 460 06 Liberec-Liberec VI-Rochlice, Česko
- Maksym BUDZIKOVSKYI, nar. 26.02.2007 v PYLYPCHE, trv. bytem U farmy č. p. 102, 742 83 Olbramice, Česko
- Andrii ISAIEV, nar. 19.08.2000 v HORODŇA, trv. bytem Stehlíkova 3020/9, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Česko
Ve věci bylo vydáno usnesení dle § 79a odst. 1 tr. řádu, načež se podařilo zajistit částku ve výši 47 800 Kč. Z finančního toku však nelze jednoznačně určit, kdo je právoplatným majitelem uvedených finančních prostředků. Majitelem může být kterýkoliv subjekt, krom samotného majitele bú.
Majitel bankovního účtu, Patrik KAŠPAR, nar. 17.08.2005, trv. bytem Eduarda Světlíka č. p. 1350, 768 24 Hulín, se k přijetí finančních prostředků vyjádřil, že si příchozí finanční prostředky nedokáže vysvětlit. On je neinicioval a nečekával. Taktéž s nimi nemanipuloval. Patrně mu byl zneužit jeho bankovní účet, kdy si nedokáže vysvětlit jak.
Co se týče zbývajících osob, jež ve prospěch zájmového bankovního účtu činili platby a jejichž finanční prostředky se smísili s finančními prostředky poškozeného, tyto byly ustanoveny jako:
- Yurii LUSHPAK, nar. 01.03.1996 v SUHRIV, trv. bytem Dr. Milady Horákové 54/143, 460 06 Liberec-Liberec VI-Rochlice, Česko,
- Maksym BUDZIKOVSKYI, nar. 26.02.2007 v PYLYPCHE, trv. bytem U farmy č. p. 102, 742 83 Olbramice, Česko,
- Andrii ISAIEV, nar. 19.08.2000 v HORODŇA, trv. bytem Stehlíkova 3020/9, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Česko.
Policejnímu orgánu se podařilo zajistit výpověď pouze jednoho z uvedených a to sice: Yurii LUSHPAK, nar. 01.03.1996. Jmenovaný pak vypověděl, že odmítá vypovídat, avšak na finanční prostředky si nečiní nárok. Zbývající dvě osoby se nepodařilo vyslechnout, neboť je neznámý jejich pobyt i pohyb.
Jak je uvedeno, policejní orgán však nedokáže bezpečně a spolehlivě určit, kdo je majitelem zajištěných finančních prostředků, neboť tyto jsou smíšené a odčerpávané zároveň. Nelze tedy bezpečně zjistit a prokázat, čí finanční prostředky byly odčerpány a čí nikoliv. V tomto případě pak existuje významná překážka a rozpor, jež policejnímu orgánu neumožňuje vypořádání finančních prostředků vydáním usnesení podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu.
Vzhledem k uvedenému je pak soudní rozhodnutí jedinou možnou cestou.
5894070093/5500
Policejním orgánem bylo v rámci prověřování vyžádáno poskytnutí informací ohledně bankovního účtu č. 5894070093/5500, jež neznámý pachatel užil jakožto nástroj ke spáchání trestného činu a skrze který si nechal zaslat ze stran poškozeného částku 97 800 Kč.
Peněžní ústav RaiffeisenBank, a.s., se pak vyjádřil, že jediným majitelem a disponentem uvedeného bankovního účtu je Miroslav BALICA, nar. 25.09.2004, trv. bytem Dr. Milady Horákové 305/37, 460 01 Liberec-Liberec IV-Perštýn, Česko.
Z odpovědi peněžního ústavu vyplývá, že bankovní účet byl řízen dne 6. 10. 2025, distančním způsobem.
Co se týče finančního toku na bankovním účtu, peněžní ústav poskytl výpis plateb a to za období od 31. 10. 2025 do 4. 11. 2025.
Finanční tok:
dne 31. 10. 2025 je ve prospěch bankovního účtu připsána jedna platba:
- platba ve výši 97 800 Kč z bankovního účtu č. 123-4307600287/0100 (poškozený)
Následně je dne 1. 11. 2025 připsána další transakce ve prospěch bankovního účtu a to sice:
- vklad finančních prostředků ve výši 7 000 Kč.
Dne 2. 11. 2025 následuje odčerpání finančních prostředků a to dvěma výběry z bankomatu:
- výběr ve výši 47 000 Kč, bankomat
- výběr ve výši 50 000 Kč, bankomat.
Dne 4. 11. 2025 následuje další odčerpání finančních prostředků v celkem 6 transakcích a to ve pospěch různých obchodníků a služeb:
- platba platební kartou ve výši 64,90 Kč
- platba platební kartou ve výši 139,40 Kč
- platba platební kartou ve výši 199 Kč
- platba platební kartou ve výši 531,70 Kč
- platba platební kartou ve výši 1 800 Kč (pojištění Allianz)
- platba platební kartou ve výši 119,40 Kč.
Konečný zůstatek pak činí částka 3 295,84 Kč (dle bankovního výpisu).
Z výpisu pak nelze dedukovat, kdo je vlastníkem zajištěné hodnoty, tedy zůstatku ve výši 3 295,84 Kč.
Hodnocení:
Z finančního toku vyplývá, že majitel bankovního účtu přijal finanční prostředky poškozeného a dále přijal vklad ze stran neznámého subjektu (kdy může jít o vlastní vklad). Z hodnocení však nelze dovodit, kdo je právoplatným majitelem uvedených finančních prostředků. Majitelem může být kterýkoliv subjekt, dokonce i majitel bankovního účtu.
Majitel bankovního účtu, Miroslav BALICA, nar. 25.09.2004, trv. bytem Dr. Milady Horákové 305/37, 460 01 Liberec-Liberec IV-Perštýn, se k věci vyjádřil, že na sociální síti Facebook objevil nabídkový inzerát, jež nabízel práci. Inzerující nabízenou práci popsal, že spočívá v tom, že obdrží finanční prostředky ve prospěch jeho bankovního účtu, které následně předá, načež za přijaté finanční prostředky obdrží provizi, jež se rovná 4% částky. Jmenovaný na základě instrukcí založil bankovní účty č. 5894070093/5500 a 2803335532/2010.
Následně se od inzerujícího dověděl, že se má sejít v Praze na autobusovém nádraží Florenc. Jmenovaný se na smluvené místo dostavil, kde na něj čekal Ruslan NEKHAI, nar. 02.10.2004 a Maksim SOIKO, nar. 01.03.2006. Jmenovaní jednali se jmenovaným společně a vylákali jej do herny Cyber Empire na adrese Na Florenci 1332/23, Praha. Obvinění následně jmenovaného přesvědčili, že musí vyčkat na telefonát ,,šéfa", který je bude nadále instruovat. Po dlouhé době čekání, jmenovaný popsal, že nejméně 5 hodin, jej obvinění stále utvrzovali ve vyčkání na nové instrukce, načež mu za setrvání nabízeli zvýšení jeho odměny.
Uvedené následně kontaktovala neznámá osoba, kterou jmenovaný popsal jako: ,,šéf" a tato neznámá osoba obviněným sdělila, že přišli finanční prostředky, jež odeslal David Vycpálek, kdy má jít o finanční prostředky ze zakoupení vozidla.
Jmenovaní následně požadovali předání platební karty jmenovaného, kterou jim poskytl spolu s PIN kódem. Obvinění následně učinili výběry došlých finančních prostředků jak z bankovního účtu č. 5894070093/5500, tak z bankovního účtu č. 2803335532/2010. Jmenovaní ještě jmenovaného utvrzovali v tom, že jde o legální činnost a následně se rozešli.
I v tomto případě pak došlo ke smíšení finanční prostředků, kdy nelze jednoznačně určit, kdo je právoplatným majitelem.
Jak je uvedeno, policejní orgán pak nedokáže bezpečně a spolehlivě určit, kdo je majitelem zajištěných finančních prostředků, neboť tyto jsou smíšené a odčerpávané zároveň. Nelze tedy bezpečně zjistit a prokázat, čí finanční prostředky byly odčerpány a čí nikoliv. V tomto případě pak existuje významná překážka a rozpor, jež policejnímu orgánu neumožňuje vypořádání finančních prostředků vydáním usnesení podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu.
Vzhledem k uvedenému je pak soudní rozhodnutí jedinou možnou cestou.
Závěrem pak nutno dodat, že ve věci bylo učiněno vyhodnocení finančních toků na zájmových bankovních účtech, kdy dle názoru policejního orgánu nelze jednoznačně určit osobu, jež má na finanční prostředky nárok a to zejména s ohledem množství finančních toků, kdy majitelé bankovních účtů s finančními prostředky poškozené dále nakládali. Nelze pak jednoznačně ustanovit majitele zajištěných finančních prostředků. Ve věci existuje
Zúčastnění se tímto upozorňují, že svoje nároky k věcem uloženým do úschovy mohou uplatnit v občanském soudním řízení.
Uložení věci do úschovy je ve smyslu § 80 odst. 1 vyvoláno, jak vyplývá z jeho smyslu a účelu – potřebou objasnit vlastnické nebo jiné právo k věci, kdy zakládající nárok na její vydání má ten, kdo věc vydal nebo komu byla odňata, nebo zda jeho nositelem je jiná osoba, a nastolení takových vztahů mezi dotčenými subjekty, které nebudou mezi nimi zdrojem dalších sporů.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Bc. David Kavan komisař
Vyvěšeno dne: 22.05.2026 Sejmuto dne: 22.06.2026