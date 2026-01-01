Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení

Č. j. KRPC-106921-91/TČ-2025-020181 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor České Budějovice                                                                                                                                                                               služba kriminální policie a vyšetřování                                                                                                                                                                      oddělení hospodářské kriminality                                                                                                                                                                               Plavská 2                                                                                                                                                                                                                  370 07 České Budějovice

Č. j. KRPC-106921-91/TČ-2025-020181                                                                                                 České Budějovice 13. ledna 2026

                                                                                                                                                                 Počet listů: 3

                                                                                                    USNESENÍ

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, Plavská 2, České Budějovice rozhodl dne 13. ledna 2026 ve věci NP internetový podvod - legenda falešný policista Olešník

takto:

podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu vydávám

společnosti: KWS sports CZ s.r.o., IČO: 06753540, se sídlem Lidická tř. 1277/252, 370 07 České Budějovice-České Budějovice 7

nemovité věci, které byly zajištěny dle § 79a trestního řádu

a to:

  • finanční prostředky ve výši 82,84 Kč, zajištěné na bankovním účtu číslo 3940131004/5500 vedeného u  společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle
  • finanční prostředky ve výši 2815,86 Kč, zajištěné na bankovním účtu číslo 3939886004/5500 vedeného u  společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle

protože jí už není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.

                                                                                                  O d ů v o d n ě n í

Dne 14.8.2025 byly zdejší součástí Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování České Budějovice zahájeny úkony trestního řízení podle ustanovení § 158 odstavce 3 trestního řádu ve věci zločinu podvod podle § 209 odstavce 1, odstavce 4 písmena d) trestního zákoníku, kterého se mohl dopustit dosud neznámý pachatel tím, že v době nejméně od 13:30 do 16:05 hodin dne 14.08.2025, z přesně nezjištěného místa, v úmyslu sebe nebo jiného neoprávněně obohatit, uvedl v omyl Pavlu CIBOCHOVOU, nar. 13.03.1979, kdy vystupoval pod jménem "Jaroslav Zelenka", s legendou pracovníka kriminální policie v Chomutově, přičemž kontaktoval z telefonního čísla 739883991 Pavlu Cibochovou, kdy ji informoval o tom, že nějaký pan "Jan Čepelák" na základě plné moci Cibochové, chtěl žádat o úvěr v České spořitelně ve výši 500 000 Kč, kdy úvěr v České spořitelně byl schválen, ale nevyplacen, následně ji "Jaroslav Zelenka" přepojil na bezpečnostního poradce České národní banky, kdy tento ji následně kontaktoval z telefonního čísla 734404173, kdy se představil pod jménem "David Svoboda", který pod smyšlenou legendou pojištění finančních prostředků, poté, co zjistil že Pavla Cibochová má přístup k firemním účtům společnosti IIK Group SE, IČO: 08300712 a dceřiné společnosti KWS sports CZ s.r.o., IČO: 06753540, z Pavly Cibochové vylákal finanční prostředky z firemního bankovního účtu č. 1000012399/5500 patřící společnosti IIK Group SE, IČO: 08300712, vedeného u společnosti Raiffeisenbank a.s., finanční částku v celkové výši 739 090 Kč,

dále z firemního bankovního účtu č. 3219753/5500 patřící společnosti KWS sports CZ s.r.o., IČO: 06753540, vedeného u Raiffeisenbank a.s., finanční částku v celkové výši 320 990 Kč, kdy: 

z bankovního účtu č. 1000012399/5500 patřící společnosti IIK Group SE, IČO: 08300712

- dne 14.08.2025 v čase 13:33 hodin provedena transakce ve výši 389 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 3940131004/5500,

- dne 14.08.2025 v čase 13:37 hodin provedena transakce výši 350 090 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 3940131004/5500;

z bankovního účtu č. 3219753/5500 patřící společnosti KWS sports CZ s.r.o., IČO: 06753540: 

- dne 14.08.2025 v čase 13:50 hodin provedena transakce v celkové výši 120 000 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 3940131004/5500,

- dne 14.08.2025 v čase 13:53 provedena transakce výši 200 990 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 3939886004/5500, 

Dne 21.8.2025 byl vyhotoven návrh na postup dle § 8 odst. 2 trestního řádu za účelem zjištění informací k bankovnímu účtu č. 3940131004/5500 a č. 3939886004/5500. Na základě návrhu byly informace v souladu s ust. § 8 odst. 2 trestního řádu Okresním státním zastupitelstvím vyžádány. Dne 23.9.2025 obdržel orgán policie vyžádané informace k bankovnímu účtu č. 3940131004/5500 a č. 3939886004/5500.

V dané věci byla ustanoven majitel účtu č. 3940131004/5500 korporace Eltrix s.r.o., IČO 23506105, účtu č. 3939886004/5500 korporace Lumenix s.r.o., IČO 23506130 ustanovena oprávněná osoba v obou případech Svitlana DZURYNETS, nar. 05.04.1969.

Provedeným výpisem z bankovního účtu č. 3940131004/5500 bylo zjištěno:

  • 14.8.2025 připsaná platba ve výši 389 000 Kč od IIK Group SE
  • 14.8.2025 připsaná platba ve výši 350 090 Kč od IIK Group SE
  • 14.8.2025 připsaná platba ve výši 120 000 Kč od KWS sports CZ s.r.o.
  • 14.8.2025 převod ve výši 154 000 Kč spol. Lumenix s.r.o.
  • 14.8.2025 výběry ATM 20 000 Kč, 120 000 Kč, 120 000 Kč, 120 000 Kč, 120 000 Kč a 200 000 Kč
  • 14.8.2025 stržena částka 4 499 Kč na poplatky spojené s účtem

Na účet číslo 3940131004/5500 bylo připsáno celkem 859 090 Kč. Od společnosti IIK Group SE 739 090 Kč, což činní 86 % z celkové částky, od KWS sports CZ s.r.o. 120 000 Kč, což činní 14 % z celkové částky, následně byla provedena platba ve výši 154 000 Kč ve prospěch společnosti spol. Lumenix s.r.o. na číslo účtu 3939886004/5500, dále výběr v hotovosti v celkové výši 700000 Kč, z účtu byly stržené poplatky ve výši 4 499 Kč, toto dohromady činní 858 499 Kč, na účtu bylo zajištěno 591 Kč, což dohromady činní celkovou částku 859 090 Kč.

Ve věci není sporu o tom, že částka 508,26 Kč, tedy 86% z 591 Kč, náleží poškozené společnosti IIK Group SE, IČO: 08300712, se sídlem Lidická tř. č. p. 1937, 370 07 České Budějovice-České Budějovice 7. Tyto peněžní prostředky ve výši 508,26 Kč,  není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.

Ve věci není sporu o tom, že částka 82,74 Kč, tedy 14 % z 591 Kč, náleží poškozené společnosti KWS sports CZ s.r.o., IČO: 06753540, se sídlem Lidická tř. 1277/252, 370 07 České Budějovice-České Budějovice 7. Tyto peněžní prostředky ve výši 82,74Kč, není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.

Provedeným výpisem z bankovního účtu č. 3939886004/5500 bylo zjištěno:

  • 14.8.2025 připsaná platba ve výši 200 990 Kč od KWS sports CZ s.r.o.
  • 14.8.2025 připsaná platba ve výši 154 000 Kč od Eltrix s.r.o.
  • 14.8.2025 výběry ATM 150.000 Kč a 196 000 Kč
  • 14.8.2025 stržena částka 4 499 Kč na poplatky spojené s účtem

Na účet číslo 3939886004/5500 bylo připsáno celkem 354 990 Kč. Od společnosti KWS sports CZ s.r.o. celkem 222 550 Kč, (200 990 Kč + 14% z částky 154 000 Kč, tedy 21 560 Kč), což činní 62,7 % z celkové částky 354 990 Kč, od společnosti IIK Group SE částka ve výši 132 440 Kč (86 % z částky 154 000 Kč), což činní 37,3 % z celkové částky 354 990 Kč. Následně byly provedeny dva výběry v hotovosti v celkové výši 346 000 Kč, z účtu byly stržené poplatky ve výši 4 499 Kč, toto dohromady činní 350 499 Kč, na účtu bylo zajištěno 4 491 Kč, což dává dohromady 100 % částky 354 990 Kč.

Ve věci není sporu o tom, že částka 2815,86 Kč, tedy 62,7 % z 4 491 Kč, náleží poškozené společnosti KWS sports CZ s.r.o., IČO: 06753540, se sídlem Lidická tř. 1277/252, 370 07 České Budějovice-České Budějovice 7. Tyto peněžní prostředky ve výši 2815,86 Kč, není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.

Ve věci není sporu o tom, že částka 1675,14 Kč, tedy 37,3 % z 4 491 Kč, náleží poškozené společnosti IIK Group SE, IČO: 08300712, se sídlem Lidická tř. č. p. 1937, 370 07 České Budějovice-České Budějovice 7. Tyto peněžní prostředky ve výši 1675,14 Kč, není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu její propadnutí nebo zabrání a není pochyb o právu jmenovaného na tuto věc.

                                                                                               Poučení:              

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat u policejního orgánu do tří dnů od jeho oznámení. Stížnost má odkladný účinek.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                               por. Mgr. Markéta Voříšková                                                                                                                                                                                                      komisař

Vyvěšeno dne: 09.02.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 09.03.2026

