Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-18286-103/TČ-2026-020111
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení České Budějovice - Čtyři Dvory M. Chlajna 45 370 11 České Budějovice
Č. j. KRPC-18226-103/TČ-2026-020111 České Budějovice 22. května 2026
Počet listů: 2
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice - Čtyři Dvory, M. Chlajna 45, 370 05 České Budějovice
r o z h o d l
dne 22.05.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 21.05.2026, pod sp. zn. 0 ZN-1481/2026
takto:
podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
finančních prostředků ve výši 11 448 Kč na bankovním účtu 16050504/5500, vedeném u bankovní společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, jehož je vlastníkem Mykhailo DZHUHAN, nar. 16.05.2005 v KRYNYCHKY, trv. bytem Šedesátá č. p. 7015, 760 01 Zlín, Česko,
neboť
zajištění věci již není třeba.
Odůvodnění
V prověřované věci pod výše uvedeným číslem jednacím bylo dne 03.02.2026 vydáno Usnesení o zajištění finančních prostředků dle § 79a odst. 1 trestního řádu na bankovním účtu 16050504/5500 v celkové výši 11.448 Kč, čímž se do současné doby podařila zajistit částka 9 473,06Kč. Usnesení bylo vydáno na základě důvodného podezření, že se na bankovním účtu nacházejí finanční prostředky poškozené osoby, a že se tedy jedná o výnosy pocházející z trestné činnosti páchané na území České republiky.
Následným vyhodnocením informací a pohybů na bankovním účtu číslo 16050504/5500 bylo zjištěno, že vlastníkem je Mykhailo DZHUHAN, narozený 16.05.2005 v KRYNYCHKY, trv. bytem Šedesátá č. p. 7015, 760 01 Zlín, Česko. Uvedený dne 06.01.2026 vstoupil na území Ukrajiny. Vyhodnocením pohybů na bankovním účtu bylo zjištěno, že veškeré transakce probíhají buď na území Ukrajiny, nebo ku prospěchu blíže nezjištěnému Revolut účtu. Mezi dobou přijetí finančních prostředků a zajištění bankovního účtu odešla právě jedna transakce ve výši 2 000 Kč ku prospěchu tomuto Revolut účtu. Zbytek zajištění, který činí 9.473,06 Kč, se skládá z části poškozeného Miroslava Bednaříka ve výši 9 448 Kč a části ve výši 25,06 Kč, která na zajištěném bankovním účtu bude ponechána.
Na základě výše uvedeného bylo zdejším policejním orgánem bezpečně potvrzeno, že zajištěné finanční prostředky ve výši 9 448 Kč jsou majetkem poškozeného Miroslava BEDNAŘÍKA, narozeného 22.07.1943, trvale bytem M. Chlajna 1295/8, 370 05 České Budějovice 2. Vzhledem k tomu, že těchto prostředků již není třeba k dalšímu řízení, a že tedy nepřipadá v úvahu zabrání nebo propadnutí věci, tak se s předchozím souhlasem státního zástupce z Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ruší zajištění těchto finančních prostředků. Finanční prostředky ve výši 9 448 Kč budou vydány oprávněnému vlastníkovi Miroslavovi Bednaříkovi na jeho bankovní účet číslo 7602290297/0100, vedeného u společnosti Komerční banka a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, a finanční prostředky ve výši 25,06 Kč budou ponechány na bankovním účtu.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
prap. Lukáš Habina npor. Ing. Bc. Jiří Kulhánek inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 25.05.2026 Sejmuto dne: 25.06.2026