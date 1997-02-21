Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-33037-65/TČ-2025-020111
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení České Budějovice - Čtyři Dvory M. Chlajna 45 370 11 České Budějovice
Č. j. KRPC-33037-65/TČ-2025-020111 České Budějovice 10. listopadu 2025
Počet listů: 2
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice – Čtyři Dvory r o z h o d l dne 10.11.2025 ve věci NP internetový podvod falešný bankéř České Budějovice
takto:
podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu
ukládám do úschovy
Okresního soudu v Českých Budějovicích, Lidická 20, 371 06 České Budějovice
následující věc
finanční prostředky v celkové výši 843,45 Kč zajištěné v souladu s ustanovením § 79a odstavce 1 trestního řádu na bankovním účtu číslo 3308962015/3030 vedeného u Air Bank a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, na jméno Jiřina ŠUGAROVÁ, narozena 19.06.2002 v Ústí nad Labem, trvale bytem Jindřicha Plachty č. p. 175, 403 31 Ústí nad Labem-Mojžíř,
neboť na ni uplatňuje právo jiná osoba a existují zde pochybnosti o tom, kdo má na výše uvedenou věc vlastnické právo.
Odůvodnění
V trestní věci vedené pod shora uvedeným číslem jednacím byly ve smyslu ustanovení § 79a odstavce 1 trestního řádu usnesením policejního orgánu obvodní oddělení České Budějovice - Čtyři Dvory ze dne 10.03.2025 zajištěny finanční prostředky na bankovním účtu číslo 3308962015/3030, vedeného na jméno Jiřina ŠUGAROVÁ, narozena 19.06.2002 v Ústí nad Labem, trvale bytem Jindřicha Plachty č. p. 175, 403 31 Ústí nad Labem-Mojžíř. Důvodem zajištění peněžních prostředků na tomto účtu byla snaha zajistit výnosy z prověřované trestné činnosti, protože na tento bankovní účet byly v určité fázi páchání trestné činnosti pachatelem vylákané platby od poškozené osoby zaslány.
Provedeným šetřením ve věci pod výše uvedeným číslem jednacím bylo zjištěno, že neznámý pachatel vystupujíc jako pracovník České spořitelny pod blíže nezjištěným jménem, užívajíc telefonní čísla 777487103, 773977341 a 777010490, dne 07.03.2025 v době okolo 16:41 hodin z přesně nezjištěného místa v úmyslu získat pro sebe či jiného neoprávněný majetkový prospěch telefonicky kontaktoval poškozenou Veroniku Džubovou, kdy jí pod legendou napadení jejího bankovního účtu přiměl k převedení finančních úspor z jejího bankovního účtu číslo 4054859003/0800 na bankovní účet číslo 3308962015/3030 s tím, že se jedná o zabezpečený vnitřní účet banky, kdy po uplynutí doby 24 hodin ji budou peníze vráceny, k čemuž však do současné doby nedošlo,
čímž neznámý pachatel způsobil poškozené Veronice Džubové, narozené 21.02.1997 škodu v celkové výši 25 190 Kč,
přičemž s bankovním účtem číslo 3308962015/3030 disponoval dosud neznámý pachatel, který od poškozené Veroniky Džubové přijal dne 07.03.2025 na tomto účtu částku ve výši 25.190 Kč, kdy následně tentýž den z bankomatu společnosti Raiffeisenbank vybral v hotovosti částku ve výši 26 000 Kč.
Na základě zpráv Air Bank a.s., bylo zjištěno, že na uvedeném bankovním účtu jsou na základě výše zmiňovaného usnesení policejního orgánu ve smyslu § 79a odstavce 1 trestního řádu ke dni 11.03.2025 zajištěny finanční prostředky v celkové výši 843,45 Kč. Po vyhodnocení veškerých pohybů v internetovém bankovnictví v inkriminovanou dobu bylo policejním orgánem shledáno, že existují pochybnosti, čí z osob Mykola BEZSMERTNYI, narozen 28.08.2002, Maksym TSURKANENKO, narozen 02.03.2000 nebo Veronika DŽUBOVÁ, narozena 21.02.1997, jež na uvedený bankovní účet zaslaly finanční prostředky před samotným provedením výběru hotovosti ve výši 26 000 Kč, tyto zajištěné prostředky jsou.
Věc se ukládá do úschovy současně proto, že není účelem trestního řízení, aby soud nebo jiný orgán činný v trestním řízení v něm řešil skutkově nebo hmotně právní pochybnosti v tvrzeném vlastnickém nebo jiném právu, přičemž k rozhodování o takových otázkách jsou zásadně povolány soudy v občanském soudním řízení.
Předávaná věc (zajištěné finanční prostředky) do soudní úschovy se v současné době nachází zajištěná v souladu s ustanovením § 79a odstavce 1 trestního řádu na předmětném bankovním účtu 3308962015/3030, kdy po nabytí právní moci tohoto usnesení bude vydáno Usnesení o zrušení zajištění ve smyslu § 79f odstavce 1 a 3 trestního řádu a po nabytí právní moci i tohoto zajištění budou finanční prostředky na základě pokynu policejního orgánu převedeny na vnitřní bankovní účet Policie České republiky č. 6015-64133881/0710, vedený u České národní banky, do doby vydání rozhodnutí soudu, jak má být s finančními prostředky naloženo.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
prap. Daniela Bžochová, DiS. npor. Ing. Bc. Jiří Kulhánek inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 10.11.2025 Sejmuto dne: 24.11.2025