Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-119031-47/TČ-2025-020111
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení České Budějovice - Čtyři Dvory M. Chlajna 45 370 11 České Budějovice
Č. j. KRPC-119031-47/TČ-2025-020111 České Budějovice 19. května 2026
Počet listů: 2
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice - Čtyři Dvory, M. Chlajna 45, 370 11 České Budějovice
r o z h o d l
dne 19.05.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Č. Budějovicích ze dne 20.04.2026, pod sp. zn. 0 ZN-3484/2025 ve věci NP internetový podvod WhatsApp České Budějovice J. Bendy
takto:
podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
finanční prostředky v celkové výši 34 750 Kč zajištěné v souladu s ustanovením § 79a odst. 1 trestního řádu na bankovním účtu č. 107042630/0100, vedeného u Komerční banky a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, 11407 Praha 1, IČO: 45317054, vedeného na osobu Josef SOSNA, nar. 19.11.1999 v Ústí nad Labem, trv. bytem Horova 23/2, 400 01 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum,
neboť
zajištění věci již není třeba.
Odůvodnění
Ve věci vedené pod shora uvedeným číslem jednacím přistoupeno k zajištění finančních prostředků na cílovém bankovním účtu č. 107042630/0100, a to policejním orgánem obvodního oddělení České Budějovice - Čtyři Dvory Usnesením o zajištění dle § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 10.09.2025 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Č. Budějovicích ze dne 10.09.2025, vedené pod Č. j. KRPC-119031-14/TČ-2025-020111.
Důvodem zajištění finančních prostředků na tomto účtu byla snaha zajistit výnosy z prověřované trestné činnosti, protože na tento bankovní účet byly v určité fázi páchání trestné činnosti pachatelem vylákané platby od poškozených zaslány.
Provedeným šetřením bylo zjištěno, že neznámý pachatel vystupující jako syn Petra BÖHMA, nar. 19.11.1952, trv. bytem J. Bendy 1308/10, 370 05 České Budějovice 2, v zištném úmyslu obohatit sebe či jiného, pod falešnou legendou rozbitého telefonu, z přesně nezjištěného místa, dne 09.09.2025 v 19:00 hodin kontaktoval Petra BÖHMA, nar. 19.11.1952, prostřednictvím aplikace WhatsApp z telefonního čísla 735064120 na jeho telefonní číslo 721732373 s žádostí o zaplacení faktury, s čímž Petr BÖHM, nar. 19.11.1952, v domnění, že peníze poskytuje svému synovi Petru BÖHMOVI, nar. 21.03.1983, trv. bytem Školní nám. č. p. 841, 252 63 Roztoky, souhlasil a následně jeho družka Mgr. Dagmar STOKLASOVÁ, nar. 27.03.1953, trv. bytem J. Bendy 1308/10, 370 05 České Budějovice 2, provedla dvě platby ze svého bankovního účtu číslo 1418255013/3030 a to:
dne 09.09.2025 v 19:55 hodin ve výši 50 000 Kč ve prospěch bankovního účtu číslo 107042630/0100,
dne 09.09.2025 v 19:57 hodin ve výši 5 200 Kč ve prospěch bankovního účtu číslo 107042630/0100,
přičemž posléze zjistili, že nekomunikovali se Petrem BÖHMEM, nar. 21.03.1983, čímž neznámý pachatel způsobil poškozené Mgr. Dagmar STOKLASOVÁ, nar. 27.03.1953, škodu ve výši 55 200 Kč.
Usnesením policejního orgánu ze dne 24.04.2026, které nabylo právní moci dne 15.05.2026 bylo proto ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 tr. řádu rozhodnuto o vydání zajištěné částky do soudní úschovy okresního soudu v Českých Budějovicích do doby vydání rozhodnutí soudu, jak má být s finančními prostředky naloženo.
Účel zajištění finančních prostředků na účtu č. 107042630/0100, vedeného u Komerční banky a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, 11407 Praha 1, IČO: 45317054, vedeného na osobu Josef SOSNA, nar. 19.11.1999 v Ústí nad Labem, trv. bytem Horova 23/2, 400 01 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum, byl tímto naplněn a další zajištění peněžních prostředků na tomto účtu již nemá žádné opodstatnění. Proto jsem ve smyslu ustanovení § 79f odst. 1 trestního řádu rozhodl o zrušení zajištění peněžních prostředků na uvedeném účtu, jak je uvedeno shora.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Martin Dostál npor. Ing. Bc. Jiří Kulhánek vrchní inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 26.05.2026 Sejmuto dne: 26.06.2026