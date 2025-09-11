Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení

Č. j. KRPC-119903-34/TČ-2025-020111 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor České Budějovice                                                                                                                                                                               obvodní oddělení České Budějovice - Čtyři Dvory                                                                                                                                                    M. Chlajna 45                                                                                                                                                                                                             370 11 České Budějovice

Č. j. KRPC-119903-34/TČ-2025-020111                                                                                                České Budějovice 9. prosince 2025

                                                                                                                                                               Počet listů: 1

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení Čtyři Dvory, M. Chlajna 45, 370 11 České Budějovice

r o z h o d l

dne 04.12.2025 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 04.12.2025, pod sp. zn. 0 ZN-3503/2025  

takto:

 podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:

finanční prostředky ve výši 59 333 korun českých na bankovním účtu č. 4589167003/5500 

neboť

zajištění věci již není třeba.

Odůvodnění

Neznámý pachatel vystupující jako dítě poškozené v zištném úmyslu obohatit sebe či jiného, pod falešnou legendou poškození telefonu, z přesně nezjištěného místa, dne 11.09.2025 v 15:28 hodin kontaktoval prostřednictvím sms z nezjištěného telefonního čísla, kdy následně komunikoval prostřednictvím aplikace WhatsApp z telefonního čísla 736493523 s poškozenou Irenou Oberreiterovou na její telefonní číslo 737787987 s žádostí o provedení tuzemské platby, s čímž poškozená v domnění, že peníze poskytuje jednomu ze svých dětí souhlasila, a provedla ze svého bankovního účtu číslo 670100-2204042105/6210 okamžitý převod finančních prostředků a to:

1) ve výši 59 333 korun českých ve prospěch účtu číslo 4589167003/5500 dne 11.09.2025 v době okolo 19:32,

2) ve výši 57 823 korun českých ve prospěch účtu číslo 5830586023/0800 dne 11.09.2025 v době okolo 20:16 hodin,

a dále požadoval zaslání finanční částky ve výši 39 333 korun českých ve prospěch účtu číslo 5907475023/0800, kdy tuto platbu poškozená neprovedla,

přičemž posléze zjistila, že nekomunikovala se svým dítětem, čímž neznámý pachatel způsobil poškozené osobě Irena OBERREITEROVÁ (roz. TAKÁCSOVÁ), nar. 14.04.1964 v Jindřichův Hradec, trv. bytem Na Sádkách 1390/5d, 370 05 České Budějovice-České Budějovice 2, škodu ve výši 117 156 korun českých.

Ve věci bylo dne 11.09.2025 přistoupeno k zajištění finančních prostředků vydáním usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu dne 11.09.2025. Následně byly postupem v souladu s ust. § 8 odst. 2 trestního řádu zjištěny informace k předmětnému bankovnímu účtu č. 4589167003/5500, vedeného na osobu Yurii DIACHOK, nar. 15.07.2004 v IZA, trv. bytem Dobrovodská 153/7, 370 01 České Budějovice-České Budějovice 4, Česko, kdy jejich vyhodnocením bylo zjištěno, že předmětné finanční prostředky poškozené byly téhož dne odčerpány výběrem z bankomatu a zbývající finanční prostředky na bankovním účtu v době zajištění na předmětném bankovním účtu nejsou finanční prostředky poškozené, tedy není důvod k setrvání zajištění finančních prostředků na předmětném bankovním účtu.

                                                                                                         Poučení:

Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                        Za policejní orgán:

nprap. Martin Dostál                                                                                                  npor. Ing. Bc. Jiří Kulhánek                                                         vrchní inspektor                                                                                                               vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 09.12.2025                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 09.01.2026

