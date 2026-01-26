Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-18286-23/TČ-2026-020111
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení České Budějovice - město 28. října 1 371 05 České Budějovice
Č. j. KRPC-18286-23/TČ-2026-020111 České Budějovice 3. února 2026
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice, 28. října 1, 371 05 České Budějovice,
r o z h o d l
dne 03.02.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 03.02.2026, pod sp. zn.
ve věci podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se dopustil neznámý pachatel tím, že v zištném úmyslu neoprávněně obohatit svou osobu v blíže nezjištěné době z blíže nezjištěného místa vystavil na internet reklamu na přivýdělek, na který dne 26.01.2026 reagoval poškozený Miroslav BEDNAŘÍK, nar. 22.07.1943, který po otevření reklamy vyplnil své kontaktní údaje, načež byl kontaktován osobou vystupující jako pracovník spol. Nero, který po komunikaci poškozeného přiměl pod legendou zaplacení vstupního poplatku dne 28.01.2026 k provedení platby z jeho bankovního účtu č. 760229097/0100 na účet č. 2401041881/2010 ve výši 4 350 Kč, poškozený také umožnil přístup do svého internetového bankovnictví, ze kterého byly provedeny transakce:
- dne 02.02.2026 platba ve výši 39 856,23 Kč na bankovní účet č. 3615001003/5500,
- dne 02.02.2026 platba ve výši 14 600 Kč na bankovní účet č. 1748427009/2700,
- dne 02.02.2026 platba ve výši 6 450 Kč na bankovní účet č. 8681039002/5500,
- dne 02.02.2026 platba ve výši 11 448,30 Kč na bankovní účet č. 16050504/5500,
načež poškozený zjistil, že se jedná o podvod, čímž poškozené osobě Miroslav BEDNAŘÍK, nar. 22.07.1943, trv. bytem M. Chlajna 1295/8, 370 05 České Budějovice vznikla škoda ve výši 76 704,53 Kč,
t e d y sebe nebo jiného obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a způsobil tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.
takto:
podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to
finanční prostředky ve výši 11 448,30 Kč na bankovním účtu č. 16050504/5500, vedeného Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901,
neboť
zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.
Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.
Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění výzvě podle § 79a odst. 3 trestního řádu ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.
Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.
Odůvodnění
Policejní orgán obvodní oddělení České Budějovice dne 03.02.2026 ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 trestní řádu zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se dopustil neznámý pachatel tím, že v zištném úmyslu neoprávněně obohatit svou osobu v blíže nezjištěné době z blíže nezjištěného místa vystavil na internet reklamu na přivýdělek, na který dne 26.01.2026 reagoval poškozený Miroslav BEDNAŘÍK, nar. 22.07.1943, který po otevření reklamy vyplnil své kontaktní údaje, načež byl kontaktován osobou vystupující jako pracovník spol. Nero, který po komunikaci poškozeného přiměl pod legendou zaplacení vstupního poplatku dne 28.01.2026 k provedení platby z jeho bankovního účtu č. 760229097/0100 na účet č. 2401041881/2010 ve výši 4 350 Kč, poškozený také umožnil přístup do svého internetového bankovnictví, ze kterého byly provedeny transakce (viz výše),
- dne 02.02.2026 platba ve výši 39 856,23 Kč na bankovní účet č. 3615001003/5500,
- dne 02.02.2026 platba ve výši 14 600 Kč na bankovní účet č. 1748427009/2700,
- dne 02.02.2026 platba ve výši 6 450 Kč na bankovní účet č. 8681039002/5500,
- dne 02.02.2026 platba ve výši 11 448,30 Kč na bankovní účet č. 16050504/5500,
načež poškozený zjistil, že se jedná o podvod, čímž poškozené osobě Miroslav BEDNAŘÍK, nar. 22.07.1943, trv. bytem M. Chlajna 1295/8, 370 05 České Budějovice vznikla škoda ve výši 76 704,53 Kč,
t e d y sebe nebo jiného obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a způsobil tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.
Na základě využití ust. § 79a odst. 1 trestního řádu byl dne 03.02.2026 ze strany státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích udělen telefonický předchozí souhlas policejnímu orgánu se zajištěním shora uvedených finančních prostředků, neboť je podezření, že finanční prostředky jsou výnosem z trestné činnosti, kdy toto lze dovozovat zejména z důvodu, že pachatel využil legendy, na základě které se neoprávněně obohatil.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem za využití ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťují finanční prostředky ve výši 11 448,30 Kč na bankovním účtu č. 16050504/5500, vedeného Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901, neboť je důvodné podezření, že se jedná o výnos z trestné činnosti.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).
Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o předchozí žádosti.
Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:
Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.
S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.
Není-li tím ohrožen účel trestního řízení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán může rozhodnout o zajištění peněžních prostředků namísto jiné věci, která byla zajištěna, pokud složíte do úschovy příslušného orgánu činného v trestním řízení peněžní prostředky ve výši odpovídající hodnotě zajištěné věci.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
nprap. Bc. Ladislav Koranda npor. Ing. Edita Mináriková vrchní inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 23.03.2026 Sejmuto dne: 06.04.2026