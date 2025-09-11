Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-119903-33/TČ-2025-020111
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení České Budějovice - Čtyři Dvory M. Chlajna 45 370 11 České Budějovice
Č. j. KRPC-119903-33/TČ-2025-020111 České Budějovice 4. prosince 2025
Počet listů: 2
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení Čtyři Dvory, M. Chlajna 45, 370 11 České Budějovice
r o z h o d l
dne 04.12.2025 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 04.12.2025, pod sp. zn. 0 ZN-3503/2025
takto:
podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
finanční prostředky výši 57.823 Kč na bankovním účtu číslo 5830586023/0800
neboť
zajištění věci již není třeba.
Odůvodnění
Neznámý pachatel vystupující jako dítě poškozené v zištném úmyslu obohatit sebe či jiného, pod falešnou legendou poškození telefonu, z přesně nezjištěného místa, dne 11.09.2025 v 15:28 hodin kontaktoval prostřednictvím sms z nezjištěného telefonního čísla, kdy následně komunikoval prostřednictvím aplikace WhatsApp z telefonního čísla 736493523 s poškozenou Irenou Oberreiterovou na její telefonní číslo 737787987 s žádostí o provedení tuzemské platby, s čímž poškozená v domnění, že peníze poskytuje jednomu ze svých dětí souhlasila, a provedla ze svého bankovního účtu číslo 670100-2204042105/6210 okamžitý převod finančních prostředků a to:
1) ve výši 59 333 korun českých ve prospěch účtu číslo 4589167003/5500 dne 11.09.2025 v době okolo 19:32,
2) ve výši 57 823 korun českých ve prospěch účtu číslo 5830586023/0800 dne 11.09.2025 v době okolo 20:16 hodin,
a dále požadoval zaslání finanční částky ve výši 39 333 korun českých ve prospěch účtu číslo 5907475023/0800, kdy tuto platbu poškozená neprovedla,
přičemž posléze zjistila, že nekomunikovala se svým dítětem, čímž neznámý pachatel způsobil poškozené osobě Irena OBERREITEROVÁ (roz. TAKÁCSOVÁ), nar. 14.04.1964 v Jindřichův Hradec, trv. bytem Na Sádkách 1390/5d, 370 05 České Budějovice-České Budějovice 2, škodu ve výši 117 156 korun českých.
Ve věci bylo dne 11.09.2025 přistoupeno k zajištění finančních prostředků vydáním usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu dne 11.09.2025. Následně byly postupem v souladu s ust. § 8 odst. 2 trestního řádu zjištěny informace k předmětnému bankovnímu účtu č. 5830586023/0800, vedený na osobu Vasyl BOISHKO (roz. DIACHOK), nar. 10.11.1968 v IZA, trv. bytem Husova tř. 544/65, 370 05 České Budějovice-České Budějovice 2, Česko, kdy jejich vyhodnocením bylo zjištěno, že předmětné finanční prostředky poškozené nebyly na předmětní bankovní účet připsány, kdy toto bylo ověřeno u poškozené Ireny Oberreiterové, která po poučení dle § 158 tr řádu uvedla, že díky blokaci svého bankovního účtu došlo k blokaci druhé platby a tato nebyla nakonec provedena, tedy jí nebyla způsobena škoda v této výši. Stejně tak bylo zjištěno, že v době zajištění se na předmětném bankovním účtu nenacházely žádné finanční prostředky, tedy není důvod k setrvání zajištění finančních prostředků na předmětném bankovním účtu.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
nprap. Martin Dostál npor. Ing. Bc. Jiří Kulhánek vrchní inspektor vedoucí oddělení
