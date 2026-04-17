Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-58936-12/TČ-2026-020114
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení Boršov nad Vltavou Na Planýrce 206 373 82 Boršov nad Vltavou
Č. j. KRPC-58936-12/TČ-2026-020114 Boršov nad Vltavou 17. dubna 2026
Počet listů: 4
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 206, 373 82 Boršov nad Vltavou
r o z h o d l
dne 17.04.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství České Budějovice ze dne 17.04.2026, pod sp. zn.
ve věci podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 2. trestního zákoníku
takto:
podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu se zajišťuje věc, a to
finanční prostředky ve výši 295 876 korun českých, na bankovním účtu číslo: 8418879004/5500, vedeném u společnosti Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, 140 00 Praha, IČO:49240901
neboť
zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti.
Podle § 79a odst. 2 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, zakazuje, aby po oznámení tohoto rozhodnutí převedl věc na někoho jiného nebo ji zatížil (zejména k ní zřídil zástavní, nájemní nebo jiné právo). V případě zajištění hmotné věci se zakazuje, aby věc záměrně poškozoval nebo ničil. Tomu, komu byla věc zajištěna, se dále zakazuje, aby vykonával práva k zajištěné věci způsobem, který by zmařil nebo ohrozil účel zajištění.
Podle § 79a odst. 3 trestního řádu se tomu, komu byla věc zajištěna, ukládá, aby orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodl o zajištění, do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí sdělil, jaká práva třetích osob se váží k zajištěné věci, zda je jiným způsobem omezen výkon práva s ní nakládat (např. je na věc vedeno exekuční řízení nebo byla zahrnuta do soupisu v insolvenčním řízení) a bylo-li zajištěno majetkové právo, též kdo je osobou povinnou poskytovat odpovídající plnění. V případě nevyhovění výzvě podle § 79a odst. 3 trestního řádu ve stanovené lhůtě může být uložena pořádková pokuta podle § 66 trestního řádu až do výše 50 000 Kč. V případě právnické osoby, proti které se vede řízení, podle § 36 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, až do výše 500 000 Kč.
Podle § 79b odst. 1 trestního řádu se orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění vyzývá, aby, pokud zjistí, že se s věcí, která byla zajištěna, nakládá tak, že hrozí zmaření nebo ztížení účelu zajištění, tuto skutečnost neprodleně oznámila orgánu činnému v trestním řízení, který rozhodnutí o zajištění vydal. Orgán nebo osoba příslušná k provedení zajištění je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o zajištění provést zajištění věci a učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k porušení zákazů a omezení uvedených v rozhodnutí o zajištění věci.
Odůvodnění
Policejní orgán obvodní oddělení Boršov nad Vltavou dne 17.04.2026, na základě oznámení Terezie VERNEROVÁ, nar. 14.02.1987 v Litoměřice, svobodná, doklad: 208009915, trv. bytem Zemědělská č. p. 418, 373 81 Kamenný Újezd, ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1, 2 trestního zákoníku, kterého se dopustili neznámí pachatelé tím, že dne 17.04.2026 v čase 14:39 telefonicky kontaktoval poškozenou Terezie VERNEROVÁ, nar. 14.02.1987, trv. bytem Zemědělská č. p. 418, 373 81 Kamenný Újezd, z tel. č.: +420 221 345 738, kdy pod legendou vyšetřující nprap. Bc. Lucie Škrobalová, OEČ 573 828 Policie České republiky uvedla poškozenou v omyl sdělením, že v Novém Jičíně se pokusil pan Běhounek uplatnit plnou moc opravňující k disponování bankovnictví poškozené a pokusem o vybrání úvěru fyzicky na pobočce banky, jakožto i pokusem o vybrání úvěru přes internetové bankovnictví, čehož se poškozená zalekla a postupovala podle pokynů neznámého pachatele, kdy dále jí bezprostředně po tomto telefonátu volalo číslo +420 221 345 684, na kterém se jí další neznámý pachatel představil jako pracovník České národní banky Daniel Krejčí, se kterým poškozená následně komunikovala i přes aplikaci Whataspp na tel. č.: +420 703 992 944, který jí sdělil stejnou legendu a dále dbal na to, aby při jednání s neznámými pachateli byla poškozená sama, kdy v tomto jí utvrdil další neznámý pachatel, který volal z tel. č.: + 420 735 852 408, kdy tento se představil jako komisař od Policie České republiky, který poškozenou utvrdil v legendě a posléze si poškozená vzala úvěr u České spořitelny ve výši 900 000 Kč za účelem zrušení vymyšleného úvěru, o jehož výběr se pokusil Běhounek, a následně si poškozená pod vedením Daniela Krejčího přeposlala ze svého účtu č. 1588808143/0800 u České spořitelny a.s., jehož je jediným disponentem a veškeré finanční prostředky jsou její, jakožto i nově zřízený úvěr a přeposlala peníze na svůj druhý účet č. 339807161/0300 u ČSOB a.s., jehož je též jediným disponentem a na němž jsou veškeré peníze její, kdy z bankovního účtu u ČSOB a.s. odeslala celkem tři platby a to ve prospěch účtů číslo 110549782/0100, ve výši 289 35 Kč, 110699940/0100, ve výši 285 591 Kč a 8418879004/5500, ve výši 295 876 Kč, čímž poškozené Terezie VERNEROVÁ, nar. 14.02.1987, trv. bytem Zemědělská č. p. 418, 373 81 Kamenný Újezd svým jednání způsobili neznámý pachatelé škodu odcizením ve výši 870 822 Kč,
t e d y
sebe nebo jiného obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a způsobil tak na cizím majetku větší škodu.
Vyhotoveno podání vysvětlení dle § 158 odst. 6 trestního řádu s poškozenou Terezií VERNEROVOU, nar. 14.02.1987 v Litoměřice, svobodná, doklad: 208009915, trv. bytem Zemědělská č. p. 418, 373 81 Kamenný Újezd, která doložila emailovou komunikaci, telekomunikační provoz a WhatsApp komunikaci i s provedenými platbami.
Vzhledem z dosud zjištěných skutečností lze org. obvodního oddělení Policie České republiky, Boršov nad Vltavou dovodit závěr, že výše uvedené finanční prostředky ve výši 295 876 Kč, které obdržel neznámý pachatel na bankovní účet č.: 8418879004/5500 vedeného u společnosti Raiffeisenbank a.s. se sídlem společnosti Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, 140 00 Praha, IČO:49240901, lze na tyto finanční prostředky pohlížet jako na výnos z trestné činnosti, čemuž nasvědčuje především skutečnost, že neznámý pachatel, vydávajíc se za falešného policistu a bankéře, pod záminkou zneužití bankovních účtů, uvedl poškozenou v omyl a na základě jeho omylu učinil předmětný převod finančních prostředků, čímž se chtěl obohatit, nebo obohatit jinou osobu.
Vzhledem k této skutečnosti policejní orgán na finanční prostředky, jež zaslala poškozená, nahlíží jako na výnos z trestné činnosti.
V daném případě za využití ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu s předchozím souhlasem státního zástupce se zajišťují finanční prostředky jako výnos z trestné činnosti na bankovním účtu č. 8418879004/5500 vedeného u společnosti Raiffeisenbank a.s. se sídlem společnosti Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, 140 00, IČO:49240901
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou můžete podat prostřednictvím zdejší součásti Policie České republiky dozorujícímu státnímu zástupci nejpozději do tří dnů od doručení tohoto usnesení. Stížnost nemá odkladný účinek a rozhoduje o ní soud, v jehož obvodu je činný státní zástupce, který ve věci vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení (§ 146a odst. 2 trestního řádu).
Máte právo, kdykoliv po právní moci usnesení o zajištění, žádat o zrušení nebo omezení zajištění. Byla-li žádost zamítnuta, můžete ji, neuvedete-li v ní nové důvody, podat znovu až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o předchozí žádosti.
Se zajištěním věci jsou spojeny následující právní účinky:
Právní jednání učiněné osobou, vůči níž směřují zákazy uvedené v rozhodnutí o zajištění, v rozporu se zákazy v něm uvedenými, je neplatné. Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.
S věcí, na kterou se vztahuje rozhodnutí o zajištění, lze v rámci výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení nakládat jen po předchozím souhlasu předsedy senátu a v přípravném řízení státního zástupce. Na úhradu pohledávek, které jsou předmětem výkonu rozhodnutí, veřejné dražby, exekuce nebo insolvenčního řízení, se přednostně použije věc nedotčená rozhodnutím o zajištění.
Není-li tím ohrožen účel trestního řízení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho souhlasem policejní orgán může rozhodnout o zajištění peněžních prostředků namísto jiné věci, která byla zajištěna, pokud složíte do úschovy příslušného orgánu činného v trestním řízení peněžní prostředky ve výši odpovídající hodnotě zajištěné věci.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
pprap. Anna Nečasová npor. Mgr. David Vandas vrchní asistent vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 04.07.2026 Sejmuto dne: 04.08.2026