Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-102421-50/TČ-2025-020110
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství polkicie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení České Budějovice - město 28. října 1 371 05 České Budějovice
Č. j. KRPC-102421-50/TČ-2025-020110 České Budějovice 6. února 2026
Počet listů: 2
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice - město, 28. října 1, 371 05 České Budějovice
r o z h o d l
dne 06.02.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 06.02.2026, pod sp. zn. 0 ZN-3164/2025 ve věci přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, jež je veden policejním orgánem pod č.j. KRPC-102421/TČ-2025-020110
takto:
podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
- Finančních prostředků ve výši 9 743 Kč na bankovním účtu č. 3441000018/3030, jež je veden peněžním ústavem AirBank a.s., se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha, IČO: 29045371
neboť
zajištění věci již není třeba.
Odůvodnění
Policejní orgán obvodní oddělení policie České Budějovice dne 05.08.2025 na základě oznámení osoby Marta BARTOŇOVÁ, nar. 13.03.1969, trv. bytem L. B. Schneidera 396/10, 370 01 České Budějovice, ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu, zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že vystupující jako syn poškozené, se zištným úmyslem se neoprávněně obohatit, dne 04.08.2025 v 18:38 hod., z přesně nezjištěného místa a nezjištěného telefonního čísla kontaktoval prostřednictvím SMS zprávy poškozenou Martu Bartoňovou, načež tuto odkázal prostřednictvím hypertextového odkazu na komunikaci skrze komunikační aplikaci WhatsApp, kde dále za užití telefonního čísla +420703651254 poškozenou přesvědčil k provedení celkem 3 plateb z jejího bankovního účtu č. 296678434/0300, a to:
- dne 04.08.2025, odchozí transakce ve výši 41 663 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 5931992063/0800, zpráva pro příjemce 75886566,
- dne 04.08.2025, odchozí transakce ve výši 39 658 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 5931992063/0800, zpráva pro příjemce 7284662,
- dne 04.08.2025, odchozí transakce ve výši 9 743 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 3441000018/3030, zpráva pro příjemce 6856772,
přičemž nadále s poškozenou přestal komunikovat a finanční prostředky nenavrátil, čímž poškozené osobě Marta BARTOŇOVÁ, nar. 13.03.1969, trv. bytem L. B. Schneidera 396/10, 370 01 České Budějovice, způsobil škodu v celkové výši 91 064 Kč.
Dne 05.08.2025 vydal Policejní orgán Obvodní oddělení České Budějovice, po předchozím souhlasu Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích, usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu o zajištění finančních prostředků ve výši 9 743 Kč na bankovním účtu č. 3441000018/3030, vedeném peněžním ústavem Air Bank a.s., se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha, IČO: 29045371, neboť zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že věc je výnosem z trestné činnosti. Vydané usnesení dne 23.12.2025 nabylo právní moci.
Peněžní ústav na uvedený postup reagoval sdělením, že ke dni 06.08.2025 nastavil zajištění účtu do výše 9 743 Kč. Dále v rámci kontroly ze strany peněžního ústavu Air Bank byla zjištěna zaslaná platba ze dne 04.08.2025 ve výši 9 743 Kč z bankovního účtu č. 296678434/0300 ve prospěch předmětného bankovního účtu č. 3441000018/3030, která byla dne 06.08.2025 stornována a vrácena na bankovní účet odesílatele č. 296678434/0300. Platba nebyla na předmětný bankovní účet č. 3441000018/3030 připsána.
Cestou ustanovení § 8 odst. 2 trestního řádu poskytl peněžní ústav Air Bank policejnímu orgánu informace ohledně bankovního účtu č. 3441000018/3030. Bylo zjištěno, že majitelem předmětného bankovního účtu č. 3441000018/3030 je Marek PULKO, nar. 12.07.1994 v Trebišov. Peněžní ústav rovněž poskytl výpis z předmětného bankovního účtu, ze kterého je patrné, že finanční prostředky poškozené nebyly na bankovní účet připsány.
Vzhledem k uvedenému je pak zajištění finančních prostředků podle § 79a odst. 1 tr. řádu, ze strany policejního orgánu OOP České Budějovice bezúčelné, neboť zajištěných finančních prostředků již není třeba.
S odkazem na shora uvedené je vydané usnesení podle § 79f odst. 1 trestního zákoníku zcela o d ů v o d n ě n o.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
pprap. Selina Šemrová npor. Ing. Edita Mináriková vrchní asistent vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 06.02.2026 Sejmuto dne: 06.03.2026