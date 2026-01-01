Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-119031-45/TČ-2025-020111
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice obvodní oddělení České Budějovice - Čtyři Dvory M. Chlajna 45 370 11 České Budějovice
Č. j. KRPC-119031-45/TČ-2025-020111 České Budějovice 24. dubna 2026
Počet listů: 3
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice – Čtyři Dvory r o z h o d l dne 24.04.2026 ve věci NP internetový podvod WhatsApp České Budějovice J. Bendy
takto:
podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu
ukládám do úschovy
Okresního soudu v Českých Budějovicích, Lidická 20, 371 06 České Budějovice
následující věc
finanční prostředky v celkové výši 34 750 Kč zajištěné v souladu s ustanovením § 79a odst. 1 tr. řádu na bankovním účtu č. 107042630/0100, vedeného u Komerční banky a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, 11407 Praha 1, IČO: 45317054, vedeného na osobu Josef SOSNA, nar. 19.11.1999 v Ústí nad Labem, trv. bytem Horova 23/2, 400 01 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum,
neboť na ni uplatňuje právo jiná osoba a existují zde pochybnosti o tom, kdo má na výše uvedenou věc vlastnické právo.
Odůvodnění
Policejním orgánem obvodním oddělením České Budějovice - Čtyři Dvory je prověřováno podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel vystupující jako syn Petra BÖHMA, nar. 19.11.1952, trv. bytem J. Bendy 1308/10, 370 05 České Budějovice 2, v zištném úmyslu obohatit sebe či jiného, pod falešnou legendou rozbitého telefonu, z přesně nezjištěného místa, dne 09.09.2025 v 19:00 hodin kontaktoval Petra BÖHMA, nar. 19.11.1952, prostřednictvím aplikace WhatsApp z telefonního čísla 735064120 na jeho telefonní číslo 721732373 s žádostí o zaplacení faktury, s čímž Petr BÖHM, nar. 19.11.1952, v domnění, že peníze poskytuje svému synovi Petru BÖHMOVI, nar. 21.03.1983, trv. bytem Školní nám. č. p. 841, 252 63 Roztoky, souhlasil a následně jeho družka Mgr. Dagmar STOKLASOVÁ, nar. 27.03.1953, trv. bytem J. Bendy 1308/10, 370 05 České Budějovice 2, provedla dvě platby ze svého bankovního účtu číslo 1418255013/3030 a to:
dne 09.09.2025 v 19:55 hodin ve výši 50 000 Kč ve prospěch bankovního účtu číslo 107042630/0100,
dne 09.09.2025 v 19:57 hodin ve výši 5 200 Kč ve prospěch bankovního účtu číslo 107042630/0100,
přičemž posléze zjistili, že nekomunikovali se Petrem BÖHMEM, nar. 21.03.1983, čímž neznámý pachatel způsobil poškozené Mgr. Dagmar STOKLASOVÁ, nar. 27.03.1953, škodu ve výši 55 200 Kč.
Na základě zpráv Komerční banky a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, 11407 Praha 1, IČO: 45317054, bylo zjištěno, že na uvedeném bankovním účtu jsou na základě výše zmiňovaného usnesení policejního orgánu ve smyslu § 79a odst. 1 tr. řádu ke dni 15.09.2025 (datum zprávy banky) zajištěny finanční prostředky ve výši 34 750 Kč.
Na základě šetření policejního orgánu není bezpečně zjištěno a je pochyb o tom, zda jsou zajištěné finanční prostředky majetkem poškozené Mgr. Dagmar STOKLASOVÉ, nar. 27.03.1953, nebo majetkem dalších osob, které ve prospěch předmětného účtu provedly také transakce a to:
42 653 Kč - z bankovního účtu č. 1017298696/5500 - Jana Kopačková - tato do výslechu uvedla, že se stala obětí podvodného jednání a finanční prostředky zaslala v domnění, že pomáhá svému synovi, vedeno pod KRPP-127396-8/TČ-2025-030414 na OHK Klatovy.
43 810 Kč - z bankovního účtu č. 886661173/0800 - Kateřina Bartošová - tato do výslechu uvedla, že se stala obětí podvodného jednání a finanční prostředky zaslala v domnění, že pomáhá svému synovi, vedeno pod č.j. KRPA-285647-6/TČ-2025-001410 MOP Modřany (kdy v tomto již příslušný policejní orgán rozhodl vydáním věci).
43 833Kč - z bankovního účtu č. 6701002211117531/6210 - Eva Bartáková - tato do výslechu uvedla, že se stala obětí podvodného jednání a finanční prostředky zaslala v domnění, že pomáhá svému synovi, vedeno pod KRPU-167011-1/TČ-2025-040236 - OOP Děčín-město.
Majitel předmětného bankovního účtu Josef SOSNA, nar. 19.11.1999 v Ústí nad Labem, trv. bytem Horova 23/2, 400 01 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum, je osoba bez domova a na pohybu, který dal bankovního účet neznámé osobě k dispozici k nakládání s ním s příslibem přivýdělku.
Z výpisu bylo dále zjištěno provedení dalších odchozích a příchozích plateb v období kolem spáchání šetřeného skutku a po provedení zajištění. Dále došlo k zajištění finančních prostředků na všechny tři zmíněné přijaté platby a to místně příslušnými orgány policie (na předmětné částky 42 653 Kč, 43 810 Kč, 43 833Kč), kdy se dle sdělení bank a jednotlivých útvarů policie nepodařilo zjistit, zda došlo vždy k zajištění celkové částky požadované v zajištění, avšak minimálně ve věci zajištění pod KRPU-167011-1/TČ-2025-040236 byla zajištěna pouze část finančních prostředků.
Věc se ukládá do úschovy současně proto, že není účelem tr. řízení, aby soud nebo jiný orgán činný v trestním řízení v něm řešil skutkově nebo hmotně právní pochybnosti v tvrzeném vlastnickém nebo jiném právu, přičemž k rozhodování o takových otázkách jsou zásadně povolány soudy v občanském soudním řízení.
Předávaná věc (zajištěné finanční prostředky) do soudní úschovy se v současné době nachází zajištěné v souladu s ust. § 79a odst. 1 trestního řádu na předmětném bankovním účtu č. 107042630/0100, kdy po nabytí právní moci tohoto usnesení bude vydáno Usnesení o zrušení zajištění dle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu a po nabytí právní moci i tohoto zajištění budou finanční prostředky na základě pokynu policejního orgánu převedeny na vnitřní bankovní účet Policie České republiky č. 6015-64133881/0710, vedený u České národní banky, do doby vydání rozhodnutí soudu, jak má být s finančními prostředky naloženo.
Současně policejní orgán upozorňuje poškozené osoby Eva Bartáková, nar. 06.01.1964, Jana Kopačková, nar. 22.04.1962, že svůj nárok na uvedené finanční prostředky mohou uplatnit v řízení ve věcech občanskoprávních.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možno podat do tří dnů od jeho doručení u policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
Za policejní orgán:
nprap. Martin Dostál npor. Ing. Bc. Jiří Kulhánek vrchní inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 27.04.2026 Sejmuto dne: 11.05.2026