VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Usnesení
Č. j. KRPC-144378-202/TČ-2025-0201PA
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení analytiky a kybernetické kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC-144378-202/TČ-2025-0201PA České Budějovice 13. dubna 2026
Počet listů: 2
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice
r o z h o d l
dne 13.04.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích ze dne 9. 4. 2026, pod sp. zn. 0 ZN-3963/2025 ve věci zločinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 3 písm. d) trestního zákoníku,
takto:
podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
Finanční prostředky ve výši 390 400 Kč na bankovním účtu č. 5760505004/5500, jež je veden peněžním ústavem Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, IČO: 49240901,
neboť
zajištění věci již není třeba.
Odůvodnění
Policejní orgán na podkladě podání poškozeného David VYCPÁLEK, nar. 15.04.1982, trv. bytem Bezručova č. p. 1254, 256 01 Benešov, ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu, zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1, odst. 3 písm. d) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit neznámý pachatel tím, že poškozeného přesvědčil pod podvodnou legendou o napadeném bankovním účtu k učinění transakcí, čímž poškozenému způsobil škodu ve výši 2 632 850 Kč.
Jedním z bankovních účtů, ve prospěch kterých neznámý pachatel směřoval finanční prostředky poškozeného je bankovní účet č. 5760505004/5500, jehož majitelka je Charlotte SARKÖZI, nar. 13.05.2006, trv. bytem Chomutovská 2261/2, 434 01 Most.
Poškozený pak ve prospěch uvedeného bankovního účtu učinil dvě platby ve výši 195 200 Kč a 195 200 Kč ze dne 31. 10. 2025 a 3. 11. 2025. Tato částka je pak jediným příjmem bankovního účtu. Uvedená částka pak byla následně odčerpána, a to dvěma výběry z bankomatu:
- Výběr z bankomatu ve výši 46 000 Kč,
- Výběr z bankomatu ve výši 149 000 Kč,
zbývající částka 195 400 Kč byla zachycena.
Policejní orgán na podkladu podání poškozeného dne 1. 11. 2025 vydal usnesení dle § 79a odst. 1 trestního řádu o zajištění finančních prostředků ve výši 390 400 Kč na bankovním účtu č. 5760505004/5500, jež je veden peněžním ústavem Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, IČO: 49240901. Vydané usnesení pak dne 17. 2. 2026.
Provedeným prověřováním bylo zjištěno, že uvedené finanční prostředky jsou výnosem z trestné činnosti. Z hodnocení dále vyplývá, že zajištěné finanční prostředky, ve výši 195 400 Kč, jsou majetkem poškozeného David VYCPÁLEK, nar. 15.04.1982, jež na zajištěnou věc vznáší nárok.
Policejní orgán pak ve věci vydal usnesení dle § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu a zajištěnou hodnotu vydal poškozenému. Vydané usnesení pak dne 24. 3. 2026.
Vzhledem k uvedenému je pak zrušení zajištění věci: Finanční prostředky ve výši 390 400 Kč na bankovním účtu č. 5760505004/5500, jež je veden peněžním ústavem Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4, IČO: 49240901, plně odůvodněno.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
por. Bc. David Kavan komisař
Vyvěšeno dne: 14.04.2026 Sejmuto dne: 14.05.2026