Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Veřejná vyhláška - uložení nalezené zbraně
Č. j. KRPT-77382-4/ČJ-2026-0701IZ - pistole jednoranová, domácí výroba, model neuveden, ráže 22 Long Rifle, bez výrobního čísla
Č. j. KRPT-77382-4/ČJ-2026-0701IZ Bruntál 15. dubna 2026
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Bruntál, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 135 odst. 1 písm. c) a § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), v souladu s ust. § 116 odst. 1 zákona o zbraních
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené zbraně:
pistole jednoranová, domácí výroba, model neuveden, ráže 22 Long Rifle, bez výrobního čísla.
Uvedená zbraň byla nalezena dne 08.09.2025 při úklidu věcí v bytě na adrese Horní 1558/1 v Bruntále a následně předána jako nález policejnímu orgánu Územního odboru Bruntál, Obvodní oddělení Bruntál. Provedenou expertizou z oboru kriminalistika, odvětví balistika, bylo zjištěno, že zbraň je funkční. Zbraň byla dne 23.02.2026 uložena do skladu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Bruntál, Partyzánská č. 9, neboť provedeným šetřením nebyl zjištěn její vlastník.
Poučení:
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru Bruntál. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 116 odst. 3 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník výše předmětné zbraně v zákonem stanovené lhůtě, připadá tato do vlastnictví státu.
Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/.
Vyřizuje: nprap. Jiří Stonáček
tel. 974731304
Vyvěšeno dne: 15.04.2026
Sejmuto dne : 15.04.2027 npor. Bc. Dana Pavelková
komisař