Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, sdělení k vyzvednutí písemnosti - Valéria ŠÁNTOVÁ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Semily
Oddělení obecné kriminality
Vysocká 225, 513 15 Semily
Č. j. KRPL-92032-55/TČ-2025-181171 Semily 14. května 2026
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce Krajského ředitelství policie ČR Libereckého kraje podle § 64 odst. 4 tr. řádu (49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát: Valéria ŠÁNTOVÁ, nar. 25.04.2001
Adresa, na níž má být písemnost doručována: Gemer č. p. 34, 982 01 Tornaľa, Slovensko
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení obecné kriminality, Územní odbor Semily, KŘP Libereckého kraje.
Doručovaná písemnost:
Usnesení vydané dne 4. října 2025 podle § 79f odst. 1 tr. řádu pod Čj. KRPL-92032-4/TČ-2025 181181/TČ-2023-181181
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost policejního orgánu uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě do 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu policejnímu orgánu.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 07:30 do 15:00 hodin na Oddělení obecné kriminality, Územní odbor Semily, detašované pracoviště Turnov, ul. Žižkova 1871.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
por. Bc. Jan Francák
komisař
Vyvěšeno dne: 14.05.2026
Sejmuto dne: 14.06.2026