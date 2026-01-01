Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, sdělení k vyzvednutí písemnosti – Qussama ABIDA
Č. j. KRPL-100276-71/TČ-2025-181181
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP LIBERECKÉHO KRAJE
Územní odbor Semily
Oddělení hospodářské kriminality
Vysocká 225, 513 15 Semily
Č. j. KRPL-100276-71/TČ-2025-181181 Semily 10. února 2026
S D Ě L E N Í
pro vyvěšení na úřední desce Krajského ředitelství policie ČR Libereckého kraje
podle § 64 odst. 4 tr. řádu (49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát: Qussama ABIDA, nar. 09. 06. 2006
Adresa, na níž má být písemnost doručována: Národní obrany 935/13, 160 00 Praha
Policejní útvar, který písemnost odevzdal k doručení: Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Semily, KŘP Libereckého kraje.
Doručovaná písemnost: Usnesení vydané dne 30. 10. 2025 podle § 79a odst. 1 tr. řádu, pod Č. j. KRPL-100276-16/TČ-2025-181181.
Protože jste nebyl při doručování písemnosti policejního orgánu zastižen, a protože písemnost policejního orgánu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena k vyzvednutí) dne 10. 2. 2026.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, v době od 07:30 do 15:00 hodin na Oddělení hospodářské kriminality, Územní odbor Semily, na adrese Vysocká 225, Semily.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do Vaší domovní nebo jiné Vámi užívané schránky, ledaže by policejní orgán vhození písemnosti do schránky vyloučil. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu policejnímu orgánu a ten o tom vyvěsí na úřední desce Policie ČR sdělení.
por. Bc. Jana Francová
komisař
974 475 492
Vyvěšeno dne: 11. 02. 2026
Sejmuto dne: 10. 03. 2026